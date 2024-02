Images of a woman: Για 1,7 εκατ. δολάρια δημοπρατήθηκε ο πίνακας των Beatles

Έναντι 1,7 εκατ. δολαρίων πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie's ο πίνακας «Images of a woman» τον οποίοι οι Beatles είχαν φιλοτεχνήσει κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Τόκιο, μεταξύ 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 1966, οπότε και βρισκόντουσαν στην ιαπωνική πρωτεύουσα στο πλαίσιο περιοδείας τους. Η τιμή στην οποία ο πίνακας πωλήθηκε είναι σχεδόν τριπλάσια από την εκτιμώμενη, που ήταν 600.000 δολάρια.

