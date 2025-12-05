Το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την πρώτη προκήρυξη για ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους στο ΕΔΥΨΥ

Το υπουργείο Υγείας ανάρτησε την πρώτη προκήρυξη μόνιμων θέσεων για τη στελέχωση του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ), μετά τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας του.

Πρόκειται για 53 θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων, που ενισχύουν ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη θωράκιση του συστήματος ψυχικής υγείας, καθώς για πρώτη φορά το Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ. στελεχώνεται με διακριτό και αυτόνομο τρόπο, όπως προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο. Η διαδικασία στηρίζει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των υπηρεσιών, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβαση όλων των πολιτών.

Η νέα διοικητική δομή του Δικτύου, η οποία οργανώνεται ανά Υγειονομική Περιφέρεια, βελτιώνει την προσβασιμότητα στις απαραίτητες υπηρεσίες, δημιουργεί σταθερή δικτύωση μεταξύ των παρόχων και συμβάλλει στη μέγιστη δυνατή θεραπευτική αποτελεσματικότητα.

Η δήλωση του Υφυπουργού Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου

«Μετά τη δημιουργία του Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ., η πρώτη αυτή προκήρυξη 53 ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων έγινε με επιλογές που ελήφθησαν ασφαλώς εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, αλλά και μετά από προσεκτική εκτίμηση των αναγκών. Η διαδικασία αυτή κατέστη δυνατή χάρη στα νέα διοικητικά και επιστημονικά όργανα που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας.

Με την ολοκλήρωση αυτής της προκήρυξης, καθώς και όσων θα ακολουθήσουν, κάθε Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Έτσι θα διασφαλιστεί συνεχής και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών, ενώ θα μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως και αποτελεσματικά το πλαίσιο της Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας».