Υπεργρίπη: Σαρώνει στη Βρετανία και απειλεί την Ευρώπη

Αντιμέτωπη με μια έντονη έξαρση γρίπης είναι φέτος η Ευρώπη, με το Ηνωμένο Βασίλειο να κηρύσσει σε κρίσιμη κατάσταση ορισμένα νοσοκομεία, σχολεία να κλείνουν και να επιστρέφουν οι οδηγίες για χρήση μάσκας.

Η εποχή της γρίπης ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη χειρότερη περίοδο γρίπης που έχει καταγραφεί ποτέ. Το μεταλλαγμένο στέλεχος Α(H3N2), γνωστό και ως «υποκλάδος Κ» ή «σούπερ γρίπη», κυριαρχεί στις λοιμώξεις, προκαλώντας σοβαρά συμπτώματα και αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υγειονομικές αρχές του NHS συνιστούν τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους και στα γραφεία για όσους έχουν συμπτώματα όπως βήχα ή φτέρνισμα, ενώ οι πολίτες ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν τις συνήθειες που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ο Sir Jim Mackey, διευθύνων σύμβουλος του NHS England, προειδοποίησε ότι η χώρα ενδέχεται να βιώσει ένα «άνευ προηγουμένου κύμα» λοιμώξεων, με τις νοσηλείες να είναι δέκα φορές περισσότερες σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι΄, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η έξαρση πλήττει ιδιαίτερα τα παιδιά, με τα σχολεία να αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά απουσιών. Στο St Martin's School στο Caerphilly της Νότιας Ουαλίας, περισσότεροι από 250 μαθητές και μέλη προσωπικού αρρώστησαν, αναγκάζοντας τη διοίκηση να κλείσει προσωρινά το σχολείο. Στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία, τα ποσοστά απουσιών λόγω ασθένειας έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τους διευθυντές σχολείων να κάνουν λόγο για «επιστροφή στην εποχή του Covid». Οι αρχές ζητούν από τα σχολεία να κλείνουν μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα δια ζώσης.

Παράλληλα, η έξαρση της γρίπης αυξάνει τη ζήτηση για μάσκες και φάρμακα σε όλη την Ευρώπη. Στη Γαλλία, οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν αύξηση των κρουσμάτων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας οι φαρμακοποιοί σημειώνουν εκτίναξη των πωλήσεων μασκών και αντιγριπικών φαρμάκων τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.