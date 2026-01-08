Συναγερμός για τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος

Σημαντική αύξηση στα περιστατικά έκτακτης νοσηλείας λόγω παρενεργειών από ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας ανησυχία στους ειδικούς για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η The London Standard από τη Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA), οι γιατροί του NHS αντιμετώπισαν 133 ύποπτα περιστατικά μέσα στους πρώτους 11 μήνες του 2025, ενώ ολόκληρο το 2024 είχαν καταγραφεί μόλις 83.

Από αυτά τα περιστατικά, 106 θεωρήθηκαν σοβαρά, με τρεις θανάτους να καταγράφονται. Η τάση δείχνει απότομη αύξηση τα τελευταία χρόνια, αφού το 2023 είχαν σημειωθεί μόλις 20 περιστατικά και το 2022 μόνο 7.

Τι είναι τα ενέσιμα φάρμακα και πώς λειτουργούν

Τα φάρμακα όπως το Ozempic, Wegovy και Mounjaro ανήκουν στην κατηγορία GLP-1 receptor agonists, δηλαδή μιμούνται την ορμόνη glucagon-like peptide-1, που εκκρίνεται μετά τα γεύματα.

Ο μηχανισμός τους περιλαμβάνει:

Επιβράδυνση της κένωσης του στομάχου , ώστε να νιώθουμε χορτάτοι για μεγαλύτερο διάστημα.

Μείωση της όρεξης μέσω επίδρασης στον εγκέφαλο.

Ρύθμιση σακχάρου στο αίμα , γεγονός που τα καθιστά χρήσιμα για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Ωστόσο, η δημοφιλία τους για «απώλεια βάρους» οδήγησε σε ευρεία χρήση, συχνά χωρίς ιατρική παρακολούθηση, με αποτέλεσμα σοβαρές παρενέργειες.

Κίνδυνοι και σοβαρές παρενέργειες

Οι γνωστές παρενέργειες κυμαίνονται από ήπιες έως απειλητικές για τη ζωή:

Ήπιες : Ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακές διαταραχές.

Σοβαρές : Παγκρεατίτιδα, πέτρες στη χολή, κατάγματα οστών, σοβαρή αφυδάτωση.

Διάσημα άτομα που έχουν μιλήσει δημόσια για προβλήματα περιλαμβάνουν την Lottie Moss (σπασμοί μετά από Ozempic), τον Robbie Williams (προβλήματα όρασης λόγω Mounjaro) και τον πρώην πρωθυπουργό Boris Johnson (σοβαρή ναυτία και έμετος).

Οι ειδικοί προειδοποιούν

Η Leyla Hannbeck, επικεφαλής της Independent Pharmacies Association, προειδοποιεί ότι η κρίση πιθανώς θα επιδεινωθεί: «Χρειάζεται καλύτερη ρύθμιση ή περισσότεροι άνθρωποι θα αρρωστήσουν και θα υπάρξουν περισσότερα θύματα».

Υπολογίζεται ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα αγόρασαν ιδιωτικά αυτά τα φάρμακα το 2025, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ανεπαρκούς ιατρικής παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι το NHS χορηγεί αυτά τα φάρμακα μόνο σε ασθενείς που πληρούν αυστηρά κριτήρια, όπως παχυσαρκία σε συνδυασμό με διαβήτη ή υπέρταση.

Η δημοφιλία των ενέσιμων φαρμάκων για απώλεια βάρους φαίνεται να εξελίσσεται σε δημόσια υγειονομική κρίση. Η τάση για αυτοθεραπεία και ιδιωτική αγορά χωρίς ιατρική επίβλεψη αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών και θανάτων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για:

Περισσότερη ρύθμιση και έλεγχο της αγοράς .

Ενημέρωση των ασθενών για τις παρενέργειες .

Σωστή ιατρική παρακολούθηση πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η προσοχή των πολιτών και η υπεύθυνη χρήση αυτών των φαρμάκων είναι πιο σημαντική από ποτέ.