Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών με RSV

Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία και οι διαφορές με γρίπη και κρυολόγημα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 30 ημερών, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έχοντας προσβληθεί από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το βρέφος εισήχθη κατά τη χθεσινή εφημερία του νοσοκομείου σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή του, καθώς η κλινική του εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Το βρέφος παραμένει στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να υπογραμμίσει την έντονη έξαρση του RSV που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία στην ιατρική κοινότητα, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Τι είναι ο RSV και γιατί προκαλεί ανησυχία

Ο Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV) είναι ένας κοινός αλλά δυνητικά επικίνδυνος ιός του αναπνευστικού. Προσβάλλει σχεδόν όλα τα παιδιά μέχρι την ηλικία των δύο ετών και μεταδίδεται εύκολα μέσω σταγονιδίων, άμεσης επαφής ή μολυσμένων επιφανειών. Εμφανίζει έντονη εποχικότητα, με αυξημένη κυκλοφορία τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Παρότι στους περισσότερους υγιείς ενήλικες προκαλεί ήπια συμπτώματα, σε βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, όπως βρογχιολίτιδα και πνευμονία, καθιστώντας αναγκαία ακόμη και τη νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Συμπτώματα: Από ήπια έως απειλητικά για τη ζωή

Στα αρχικά στάδια, τα συμπτώματα του RSV συχνά μοιάζουν με αυτά του κοινού κρυολογήματος:

καταρροή

βήχας

χαμηλός πυρετός

φτέρνισμα

πονόλαιμος

Ωστόσο, στα βρέφη και στις ευπαθείς ομάδες μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά σημάδια, όπως:

δυσκολία ή ταχύπνοια

συριγμός

άρνηση σίτισης

έντονη κόπωση

κυάνωση (μελανό χρώμα σε χείλη και νύχια)

Διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα του ασθενούς. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να γίνει:

ταχεία ανίχνευση του ιού με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

μοριακός έλεγχος (PCR)

απεικονιστικός έλεγχος, εφόσον υπάρχουν επιπλοκές

Θεραπεία: Υποστηρικτική αντιμετώπιση

Δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία για τον RSV. Η αντιμετώπιση είναι κυρίως υποστηρικτική και περιλαμβάνει:

ξεκούραση

επαρκή ενυδάτωση

αντιπυρετική αγωγή

Σε σοβαρές περιπτώσεις απαιτείται νοσηλεία με:

παροχή οξυγόνου

ενδοφλέβια υγρά

μηχανική υποστήριξη της αναπνοής

Για βρέφη υψηλού κινδύνου διατίθεται προληπτική ανοσοπροφύλαξη με μονοκλωνικά αντισώματα.

RSV, γρίπη και κρυολόγημα: Τι τα ενώνει και τι τα ξεχωρίζει

Ομοιότητες

Μεταδίδονται εύκολα

Προκαλούν αναπνευστικά συμπτώματα

Παρουσιάζουν εποχική έξαρση

Διαφορές

Η γρίπη χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη, υψηλό πυρετό και έντονη καταβολή

Το κοινό κρυολόγημα είναι συνήθως ήπιο και αυτοπεριοριζόμενο

Ο RSV είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα βρέφη, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια

Πρόληψη

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η πρόληψη παραμένει καθοριστική: