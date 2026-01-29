Ρομποτική χειρουργική σπονδυλικής στήλης: Ακρίβεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Η ρομποτική τεχνολογία αξιοποιείται την τελευταία δεκαετία, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της σπονδυλικής στήλης, προσφέροντας πολλαπλά πλεονεκτήματα στις χειρουργικές επεμβάσεις, όπως η ακρίβεια, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. Σε περιπτώσεις σκολίωσης ή κύφωσης, επιτυγχάνεται πλήρης διόρθωση της παραμόρφωσης σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά.

Πλεονεκτήματα

«Τα τελευταία δέκα χρόνια, η ρομποτική τεχνολογία αξιοποιείται ενεργά στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, προσφέροντας πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές χειρουργικές τεχνικές. Εξασφαλίζει ακρίβεια στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων, σημαντική ασφάλεια για τους ασθενείς και τους χειρουργούς, και επιταχύνει τη μετεγχειρητική αποκατάσταση, με τον ασθενή να παίρνει εξιτήριο σε μικρότερο διάστημα, έχοντας μειώσει στο ελάχιστο πιθανές επιπλοκές», αναφέρει ο κ. Μάριος Λυκίσσας Διευθυντής Ορθοπαιδικός Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης Metropolitan Hospital και προσθέτει:

«Η ρομποτική τεχνολογία εξασφαλίζει τα τρία «Α». Την ακρίβεια στην τοποθέτηση ή αφαίρεση προβληματικών ιστών, την ασφάλεια με τη μείωση των πιθανών επιπλοκών και την αποτελεσματικότητα με ένα άρτιο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα».

Πότε είναι αναγκαία η χειρουργική επέμβαση της σπονδυλικής στήλης;

«Οι ενδείξεις για να χρειαστεί ένας ασθενής χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη είναι πολυάριθμες, όπως η σπονδυλική στένωση, η εκφύλιση δίσκου, τα κατάγματα, ακόμη και οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης, οι οποίοι αφαιρούνται με ακρίβεια, με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας» εξηγεί ο ειδικός.

Οι περιπτώσεις σκολίωσης και κύφωσης

«Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα του 2025, η ρομποτική τεχνολογία κατέχει τα πρωτεία στην αντιμετώπιση ασθενών με σπονδυλική παραμόρφωση, τόσο παιδιών, όσο και ενηλίκων, με σκολιώσεις και κυφώσεις.

Τα τελευταία χρόνια, περισσότερο από 800 ασθενείς με σκολίωση ή κύφωση, χειρουργήθηκαν στην κλινική μας με τη βοήθεια της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, με το ποσοστό της πλήρους διόρθωσης της παραμόρφωσης να ανέρχεται στο 80%, δηλαδή περίπου 600 ασθενείς.

Η ρομποτική τεχνολογία στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης ανοίγει νέους ορίζοντες, με παρεμβάσεις υψηλής ακρίβειας, καταρρίπτοντας τους μύθους και τις ανησυχίες του παρελθόντος», καταλήγει ο κ. Λυκίσσας.

*Η Ορθοπαιδική Κλινική του Metropolitan Hospital παρέχει υπηρεσίες σε 24ωρη βάση. Αξιοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία και εφαρμόζοντας προηγμένες ιατρικές τεχνικές, καλύπτει πλήρως τη διάγνωση και αντιμετώπιση τόσο επειγόντων περιστατικών όσο και χρόνιων ορθοπαιδικών παθήσεων. Στο Τμήμα Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης εφαρμόζονται θεραπευτικές προσεγγίσεις για οξείες και χρόνιες παθήσεις, τόσο με συντηρητικά μέσα (επισκληρίδιες εγχύσεις και σύγχρονες φυσικοθεραπευτικές μεθόδους), όσο και με χειρουργικές επεμβάσεις, όπως πρόσθια δισκεκτομή, οπίσθια σπονδυλοδεσία, σπονδυλοπλαστική και κυφοπλαστική. Με το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης εκτελούνται χειρουργικές επεμβάσεις σε ανατομικά απαιτητικές περιοχές της σπονδυλικής στήλης, μειώνοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο ιατρικού λάθους. Έτσι, ακόμα και πολύπλοκες επεμβάσεις σε παθήσεις όπως σκολίωση, κύφωση, σπονδυλολίσθηση ή οστεοπορωτικά κατάγματα, γίνονται πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές.