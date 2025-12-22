Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Οι πυρετικοί σπασμοί είναι ένα συχνό φαινόμενο στην παιδική ηλικία, που παρότι τρομάζει τους γονείς, αποτελεί μια καλοήθη κατάσταση. Εμφανίζονται λόγω μη φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια εμπύρετης λοίμωξης και συνήθως επηρεάζουν παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών.

«Αυτό που διαφοροποιεί τους πυρετικούς σπασμούς από το ρίγος, είναι η απώλεια αισθήσεων και η εμφάνιση παθολογικών κινήσεων, όπως σπασμωδικές κινήσεις των άκρων ή του προσώπου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι πυρετικοί σπασμοί δεν είναι επικίνδυνοι για την υγεία του παιδιού, ούτε προκαλούν μακροχρόνια προβλήματα», επισημαίνει η κ. Ανδρομάχη Σταμάτη, Επιμελήτρια Παιδίατρος στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Οι τύποι των πυρετικών σπασμών και τα χαρακτηριστικά τους

Οι πυρετικοί σπασμοί διακρίνονται σε απλούς και επιπλεγμένους, ανάλογα με τη διάρκεια και τα συμπτώματά τους:

Απλοί πυρετικοί σπασμοί: Είναι οι πιο συχνοί. Διαρκούν λίγο, συνήθως λιγότερο από 15 λεπτά και δεν επαναλαμβάνονται την ίδια ημέρα. Αφορούν ολόκληρο το σώμα και η αποκατάσταση είναι άμεση.

Επιπλεγμένοι πυρετικοί σπασμοί: Είναι λιγότερο συχνοί και διαρκούν περισσότερο από 15 λεπτά. Μπορεί να επηρεάζουν συγκεκριμένα σημεία του σώματος και να επαναλαμβάνονται μέσα στο 24ωρο.

Πότε πρέπει να ανησυχούν οι γονείς;

Παρότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι ακίνδυνες, η αξιολόγηση από γιατρό είναι απαραίτητη για κάθε επεισόδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν οι σπασμοί διαρκούν αρκετά ή συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, συνιστάται η νοσηλεία του παιδιού για περαιτέρω έλεγχο.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς σε περίπτωση επεισοδίου;

Ένα επεισόδιο πυρετικών σπασμών μπορεί να είναι τρομακτικό, αλλά η σωστή αντίδραση από τους γονείς είναι καθοριστική για την ασφάλεια του παιδιού:

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Τοποθετήστε το παιδί στο πλάι και απομακρύνετε τυχόν επικίνδυνα αντικείμενα. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το στόμα του παιδιού ή να περιορίσετε τις κινήσεις του. Χορηγήστε αντιπυρετικό υπόθετο, εάν δεν έχει δοθεί πρόσφατα. Παρατηρήστε τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά του επεισοδίου. Εάν το επεισόδιο διαρκεί > 3-5 min χορηγείστε από το ορθό διαζεπάμη ή ουλοπαρειακά μιδαζολάμη, βάσει ιατρικών οδηγιών που έχουν δοθεί. Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και πιθανότητα επανεμφάνισης

«Οι πυρετικοί σπασμοί δεν προκαλούν εγκεφαλική βλάβη και δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης επιληψίας. Ωστόσο, περίπου 30% των παιδιών που έχουν εμφανίσει ένα επεισόδιο, ενδέχεται να επαναλάβουν επεισόδιο πυρετικών σπασμών, ιδιαίτερα μέσα στον πρώτο χρόνο από την αρχική κρίση», τονίζει η ειδικός.

Η σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης

«Η σωστή ενημέρωση των γονέων από τους ειδικούς είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα επεισόδιο πυρετικών σπασμών. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των παιδιών με πυρετικούς σπασμούς στην Παιδιατρική Κλινική του Metropolitan Hospital, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των γονέων και στην εκπαίδευσή τους, προκειμένου με ψυχραιμία και σαφείς οδηγίες να μπορούν να αντιμετωπίσουν σωστά ένα επόμενο επεισόδιο που ενδέχεται να παρουσιάσει το παιδί τους στο μέλλον», καταλήγει η κ. Σταμάτη.

*Η Παιδιατρική Κλινική του Metropolitan Hospital διαθέτει μία έμπειρη και άρτια καταρτισμένη ομάδα παιδιάτρων με στόχο να προσφέρει αδιάλειπτα στους μικρούς ασθενείς μία ολοκληρωμένη φροντίδα με αγάπη, ασφάλεια και επαγγελματισμό.