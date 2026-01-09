Πρωτότυπα φυσικά συμπληρώματα για την αναπνευστική λειτουργία, με Ελληνική υπογραφή

Μια ελληνική καινοτομία στον τομέα της στοχευμένης υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας παρουσιάζει η Hyalumed του ομίλου Help Pharmaceuticals με τα συμπληρώματα διατροφής Anasa-A και Anasa-C, τα οποία σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και φυτικά δραστικά συστατικά.

Οι πρωτότυπες συνθέσεις βασίστηκαν σε τεκμηριωμένη δράση φυτικών συστατικών με ιστορικό κλινικών εφαρμογών.

Η Μποσγουέλια (γνωστή και ως ινδικό λιβάνι) συνδυάστηκε με την Περίλλα (ιαπωνική μέντα) το Δενδρολίβανο, το Εκχύλισμα ρίζας Αστράγαλου και τη Βιταμίνη Β12 για το Anasa-A που απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσφορίας της αναπνευστικής οδού. Στην περίπτωση του Anasa-C που απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα αναπνευστικής λειτουργίας, η Μποσγουέλια συνδυάστηκε με μαύρο Σαμπούκο, Ψευδάργυρο και Καλέντουλα.

Τα δύο συμπληρώματα παρουσιάζονται σε μια χρονική περίοδο που διαπιστώνεται αυξανόμενη επιβάρυνση του αναπνευστικού συστήματος (ιώσεις, ατμοσφαιρική ρύπανση κ.ά.) και προσφέρουν ολιστική φροντίδα τόσο για τους αεραγωγούς όσο και για τη φυσική άμυνα του οργανισμού.

Όπως επισημαίνει ο ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης: «Η αναπνευστική λειτουργία εκτίθεται καθημερινά σε ποικίλους επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως ιογενείς λοιμώξεις, ατμοσφαιρική ρύπανση και αλλεργιογόνα, οι οποίοι ενεργοποιούν φλεγμονώδεις και οξειδωτικούς μηχανισμούς στους αεραγωγούς. Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ορισμένα φυτικά εκχυλίσματα και ιχνοστοιχεία, όπως η μποσγουέλια, η περίλλα, ο σαμπούκος και ο ψευδάργυρος, έχουν μελετηθεί ως προς τον πιθανό τους ρόλο στη ρύθμιση της φλεγμονώδους απάντησης, στη μείωση του οξειδωτικού στρες, στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του αναπνευστικού επιθηλίου και της ανοσολογικής άμυνας του αναπνευστικού. Σε περιόδους αυξημένης περιβαλλοντικής ή λοιμώδους επιβάρυνσης, η επιστημονικά τεκμηριωμένη συμπληρωματική υποστήριξη της αναπνευστικής υγείας μπορεί να ενταχθεί σε μια συνολική προσέγγιση φροντίδας, χωρίς σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά την ιατρική παρακολούθηση ή την καθιερωμένη θεραπευτική αγωγή.»

Ειδικότερα τα Anasa-A και Anasa-C απευθύνονται σε άτομα με συχνές αναπνευστικές ιώσεις ή ευαισθησία στις εποχικές λοιμώξεις, σε όσους εκτίθενται συχνά σε περιβαλλοντικούς ρύπους ή αλλεργιογόνα, σε καπνιστές ή πρώην καπνιστές, σε όσους βιώνουν αναπνευστική δυσφορία σε περιόδους αλλεργιών αλλά και σε όσους αναζητούν ένα φυσικό, καθημερινό μέσο προστασίας της αναπνοής τους.

Η καινοτομία και πρωτοπορία των σκευασμάτων, έγκειται στο γεγονός της πρωτότυπης σύνθεσης και της έμφασης στη στοχευμένη δράση, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας με ασφάλεια και επιστημονική τεκμηρίωση.

Όπως αναφέρει η κ. Ελένη Ζέκκα, αντιπρόεδρος της Hyalumed, «Mε τη σχεδίαση των νέων συμπληρωμάτων να βασίζεται σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και φυτικά δραστικά συστατικά υψηλής καθαρότητας, αναδεικνύουμε την προσήλωση του ομίλου της Help Pharmaceuticals, σε πρωτότυπες λύσεις που υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας. Σε μια εποχή όπου η αναπνοή απειλείται από πολλούς παράγοντες, διαπιστώσαμε ένα κενό και μια ευκαιρία και φιλοδοξούμε το Anasa-A και το Anasa-C όχι μόνο να προσφέρουν στοχευμένες λύσεις, κυρίως στους πνευμονολόγους, αλλά και να αποτελέσουν ακόμα έναν πρεσβευτή των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών στη διεθνή αγορά. Η επιστημονική τεκμηρίωση θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό άξονας ανάπτυξης των προϊόντων μας».

Σε αυτό το πλαίσιο ενίσχυσης της επιστημονικής τεκμηρίωσης, ο Όμιλος Help Pharmaceuticals επενδύει στη διεξαγωγή ερευνητικής μελέτης με τίτλο «Παράλληλη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και στοχευμένων συμπληρωμάτων διατροφής». Η μελέτη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2026 και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και 150 Επαγγελματίες Υγείας από όλη την Ελλάδα, με στόχο την καταγραφή της εμπειρίας χρήσης και τη συμπληρωματική αξία των σκευασμάτων, στην καθημερινή κλινική πράξη.