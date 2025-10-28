Πρόωρη εμφάνιση ιώσεων και COVID-19 προκαλούν ανησυχία στα νοσοκομεία

Με ορατό το ενδεχόμενο μιας «διπλής» πίεσης σε νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα – από κοινές ιώσεις του αναπνευστικού και πιθανές επανα-εξάρσεις της COVID-19 – οι φορείς υγείας στην Ελλάδα χτυπούν «καμπανάκι» για έγκαιρη προετοιμασία. Η είσοδος στο φθινόπωρο έφερε μαζί της παραδοσιακές ιώσεις – αλλά και τον κίνδυνο ότι η ανοσία της κοινότητας έχει «ηρεμήσει», με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να πρέπει να βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα για την επιδημιολογία της βρογχιολίτιδας σε παιδιά ηλικίας έως 24 μηνών καταδεικνύει ότι μετά τη χαλάρωση των μέτρων για την COVID-19 υπήρξε σημαντική αύξηση στα εισαγόμενα περιστατικά.

Επιπλέον, σε διεθνές επίπεδο, μελέτες επισημαίνουν ότι ιοί όπως η RSV και η Influenza ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή επιβάρυνση όταν κυκλοφορήσουν «παράλληλα» με τη SARS-COV-2, καθώς το πρότυπο εποχικότητας έχει αλλάξει.

Ταυτόχρονα, εκθέσεις επισημαίνουν ότι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού μπορούν να ενισχύσουν τη μετάδοση της COVID-19 ή να συνυπάρξουν, αυξάνοντας τον κίνδυνο νοσηρότητας σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 42/2025, ο δείκτης σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού (SARI) στα νοσοκομεία της χώρας παρουσίασε αύξηση, τόσο στο σύνολο του πληθυσμού όσο και στα παιδιά.

Οι συνολικές εισαγωγές για οποιαδήποτε αιτία στα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο δίκτυο SARI ανήλθαν σε 7.893, ενώ οι νοσηλείες με 38°C και βήχα σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη (πυρετός ≥ς) αυξήθηκαν αισθητά. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με ειδικούς, αποτελεί πρώιμο «καμπανάκι» για την έναρξη της εποχής των ιώσεων.

Από την άλλη, η πανδημία μπορεί να πέρασε, αλλά ο κορονοϊός δεν εξαφανίστηκε.

Την ίδια εβδομάδα (42/2025) καταγράφηκαν 5 νέοι θάνατοι από COVID-19, έναντι μέσου όρου τεσσάρων τις προηγούμενες εβδομάδες.

Γιατί τώρα υπάρχει ανησυχία

Τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας μείωσαν τη «φυσική έκθεση» σε ιούς αναπνευστικού, δημιουργώντας – σύμφωνα με τους ειδικούς – «χρέος ανοσίας» (immunity debt) που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη έξαρση.

Η χαλάρωση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και η μειωμένη χρήση μάσκας/ατομικής προστασίας σε εσωτερικούς χώρους αυξάνουν τις ευκαιρίες μετάδοσης.

Η εποχή του φθινοπώρου/χειμώνα θεωρείται παραδοσιακά υψηλού κινδύνου για ιώσεις – και από τη στιγμή που η COVID-19 παραμένει σε κυκλοφορία με μεταλλάξεις, η ταυτόχρονη κυκλοφορία πολλαπλών ιών δημιουργεί περισσότερη πίεση σε κλίνες εντατικής και υγειονομικό προσωπικό.

Πώς αντιδρά το σύστημα υγείας

Οι νοσοκομειακές μονάδες και οι κλινικές λοιμώξεων έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Ιατρικοί φορείς ζητούν:

Έγκαιρη διάθεση εμβολίων για ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, ανοσοκατασταλμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα).

Εντατικοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών για την επιπλέον δόση COVID-19 και τον εμβολιασμό κατά της γρίπης.

Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας με ταχεία διάγνωση και απομόνωση ύποπτων περιστατικών.

Σύμφωνα με ελληνική ανάλυση, «είναι επιτακτικό οι ευπαθείς να εμβολιαστούν έγκαιρα, πριν το σύστημα εισέλθει σε πίεση».

Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Εμβολιασμός: Εάν ανήκετε σε ευπαθή ομάδα, η COVID-19 πρόσθετη δόση και το εμβόλιο κατά της γρίπης είναι κρίσιμα.

Αν αισθανθείτε συμπτώματα όπως πυρετός, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή: επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας και αποφύγετε επαφές.

Τηρείτε μέτρα ατομικής προστασίας: χρήση μάσκας σε κλειστούς/συνωστισμένους χώρους, καλός αερισμός, αποφυγή συνωστισμού.

Αποφύγετε πρόσθετη μετάδοση: αν είστε άρρωστοι, περιορίστε τις επαφές με άτομα υψηλού κινδύνου.

Με τη σταθερή κυκλοφορία της COVID-19 και την επανεμφάνιση άλλων αναπνευστικών ιών σε νέα σχήματα, η πρόωρη έξαρση ιώσεων αποτελεί σοβαρή πρόκληση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εμβολιασμοί των ευπαθών ομάδων και η έγκαιρη διάγνωση – πριν οι νοσοκομιακές μονάδες βρεθούν σε πλήρη κινητοποίηση. Η πρόληψη δεν είναι επιλογή - είναι ανάγκη.