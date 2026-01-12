Πρόεδρος ΕΟΔΥ: Είμαστε στην κορύφωση του κύματος της γρίπης - Σχεδόν όλοι ανεμβολίαστοι στη ΜΕΘ

Σε περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας ιώσεων, λοιμώξεων του αναπνευστικού και εποχιακής γρίπης βρίσκεται η χώρα και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος ΕΟΔΥ και Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου τόνισε αρχικά στις δηλώσεις του στο ERT News 105,8, “Είμαστε στην κορύφωση του κύματος της γρίπης και ακόμη περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να ανέβει ακόμα και είχαμε αύξηση αρκετή στις νοσηλείες. Τα κρούσματα είναι πάνω από τις τρεις προηγούμενες περιόδους. Είχαμε και ένα καινούργιο στέλεχος, το Κ, το οποίο φαίνεται να είναι πιο μεταδοτικό.

Ευτυχώς όμως, το εμβόλιο προστατεύει αρκετά καλά. Δηλαδή, οι μελέτες, οι προκαταρκτικές που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται ότι έχει μια προστασία γύρω στο 57% που είναι αρκετά καλή και κυρίως προστατεύει από σοβαρή νόσηση (…). Τα σχεδόν όλα τα κρούσματα που έχουμε στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Άρα, θεωρώ ότι ακόμα και τώρα μπορούν να εμβολιαστούν και πρέπει να εμβολιαστούν όσοι πρέπει”.

Και συμπλήρωσε “Δεν σημαίνει ότι είναι η κορύφωση και ότι την άλλη μέρα θα μηδενιστούν τα κρούσματα. Υπάρχει μια διαδικασία πτώσης των κρουσμάτων που θα κρατάει μερικές βδομάδες και δεύτερον, συνήθως το κύμα από τη γρίπη τύπου Β έρχεται μετά. Δηλαδή, μέχρι τον Μάρτιο έχουμε κρούσματα γρίπης και μετά μπαίνει στο παιχνίδι και η Β. Και το εμβόλιο περιέχει στέλεχος για την Β. Άρα, έχει νόημα και τώρα ακόμα να κάνουν εμβόλιο όσοι δεν έχουν κάνει. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά σημαντικό να κάνουν και τώρα, γιατί και η Β είναι αρκετά σοβαρή. Δεν είναι ότι είναι και αυτή μια ήπια νόσος“.

Παράλληλα, επισήμανε “(…) Εγώ θα έλεγα σαν συμβουλή και τα άτομα που είναι ευάλωτα και κυκλοφορούν σε μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ ή άτομα που πάνε εκκλησία να φορέσουν μια μάσκα. Δεν είναι κακό αυτό να τους προστατεύει σε αυτούς τους χώρους που είπα και κυρίως για τα άτομα που είναι ευάλωτα ή άνω των 60, ή άνω των 65 αν θέλετε. Και επίσης, αυτός που νοσεί καλό είναι να προσέχει τους άλλους. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κυκλοφορήσεις έστω και αν αισθάνεσαι λίγο καλά ή αν κυκλοφορήσεις βάλε μια μάσκα πάλι. Δεν είναι κακό αυτό, είναι καλό και είναι ένα συνήθειο που πρέπει να μας μείνει από τον Covid“.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπογράμμισε χαρακτηριστικά “Έχουν αναπτυχθεί πολύ ταχέως, τα γρήγορα διαγνωστικά τεστ. Είναι εύκολο με πολύ λίγα χρήματα να πάρουμε ένα τεστ από το φαρμακείο το οποίο ελέγχει τρεις ιούς, ελέγχει και για γρίπη και έτσι μπορούμε να ξέρουμε αν νοσούμε και να περιοριστούμε να φορέσουμε μάσκα κλπ. Και επίσης, το πιο σημαντικό, τα άτομα που είναι ευάλωτα πρέπει γρήγορα να ξεκινάνε θεραπεία για γρίπη.

Πρέπει η θεραπεία να ξεκινάει μέσα σε 48 ώρες. Άρα, αν έχει πυρετό κάποιος κλπ. δεν μένουμε μέρες και κάνουμε το τεστ, πηγαίνουμε στον γιατρό μας, τον συμβουλευόμαστε και αυτός θα μας καθοδηγήσει να κάνουμε το τεστ που το βρίσκουμε εύκολα σήμερα και αν χρειαστεί, να μας δώσει θεραπεία. Διότι, ξεκινώντας θεραπεία στις πρώτες 48 ώρες μειώνονται πάρα πολύ οι πιθανότητες να έχουμε σοβαρή νόσηση και να χρειαστούμε νοσηλεία κτλ”.