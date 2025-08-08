ΠΟΥ: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σ’ έναν χρόνο στο Σουδάν

Σχεδόν εκατό χιλιάδες κρούσματα χολέρας καταγράφτηκαν από τον Ιούλιο του 2024 στο Σουδάν, χώρας όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος τα τελευταία προσεχώς δυόμισι χρόνια, τόνισε την Πέμπτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), προειδοποιώντας ταυτόχρονα εναντίον της επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τον υποσιτισμό, τους εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς πληθυσμών και τις ασθένειες.

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στη Γενεύη.

«Η χολέρα εξαπλώθηκε στο Σουδάν, όλες οι πολιτείες έχουν αναφέρει επιδημίες. Έχουν καταγραφτεί σχεδόν 100.000 κρούσματα από τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς», συνέχισε.

Εκστρατείες εμβολιασμού από το στόμα εναντίον της χολέρας έγιναν σε πολλές πολιτείες, ιδίως στο Χαρτούμ, την πρωτεύουσα, σημείωσε ο Δρ. Τέντρος.

Όμως «οι πρόσφατες πλημμύρες, που έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας, αναμένεται να χειροτερέψουν τον υποσιτισμό και να τροφοδοτήσουν νέα επεισόδια χολέρας, ελονοσίας, δάγκειου πυρετού και άλλων ασθενειών», προειδοποίησε ακόμη ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών.

Η χολέρα είναι λοίμωξη του γαστρεντερικού συστήματος, μεταδιδόμενη ειδικά μέσω τροφίμων, νερού και περιττωμάτων μολυσμένων με το βακτήριο Vibrio cholerae. Προκαλεί οξείες διάρροιες, εμετούς, μυϊκές κράμπες κι αφυδάτωση και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς μέσα σε μερικές ώρες, αν δεν χορηγηθούν αντιβιοτικά κι αν δεν υπάρξει το συντομότερο ενυδάτωση. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα παιδιά – πάνω απ’ όλα τα μικρότερα.

Παρατηρείται παγκόσμια αύξηση των κρουσμάτων της χολέρας και γεωγραφική εξάπλωση των επιδημιών από το 2021.

Όσο για την πείνα, ο Δρ. Τέντρος στάθηκε στις πληροφορίες για την κατάσταση στην Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, υπό πολιορκία για πάνω από έναν χρόνο: οι κάτοικοι φέρονται να τρώνε ζωοτροφές για να επιβιώσουν.

Σε όλο το Σουδάν, εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από την πείνα και υπολογίζεται πως περίπου 770.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών θα υποστούν ακραίο οξύ υποσιτισμό φέτος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Απρίλιο του 2023, η χώρα είναι βυθισμένη στον ανελέητο πόλεμο δυο στρατηγών για την εξουσία: του αρχηγού του στρατού, του Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και του μέχρι τότε δεξιού του χεριού, του επικεφαλής των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ έχει μετατρέψει πάνω από 13 εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.