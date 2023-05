Ο ΠΟΥ κήρυξε το τέλος της κατάστασης έκτακτου ανάγκης λόγω Covid-19

Ο ιός COVID-19 δεν αποτελεί πλέον παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία, δήλωσε την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς το τέλος της πανδημίας, που έχει σκοτώσει περισσότερους από 6,9 εκατομμύρια ανθρώπους, έχει διαταράξει την παγκόσμια οικονομία και έχει καταστρέψει κοινότητες.

Η επιτροπή έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ, δήλωσε για πρώτη φορά ότι ο COVID-19 αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού πριν από τρία χρόνια, στις 30 Ιανουαρίου 2020. Το καθεστώς αυτό συνέβαλλε στην εστίαση της διεθνούς προσοχής σε μια απειλή για την υγεία, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας για εμβόλια και θεραπείες.

Η άρση του είναι ένα σημάδι της προόδου που έχει σημειώσει ο κόσμος σε αυτούς τους τομείς, αλλά ο COVID-19 είναι εδώ για να μείνει, τόνισε ο ΠΟΥ, ακόμη και αν δεν αντιπροσωπεύει πλέον κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι αριθμοί των θανάτων έχουν μειωθεί σημαντικά, από την κορύφωση των περισσότερων από 100.000 ανθρώπων ανά εβδομάδα τον Ιανουάριο του 2021 σε περίπου 3.500 την εβδομάδα έως τις 24 Απριλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ.

«Έπειτα από 38 μήνες μπορούμε να προχωρήσουμε» σημείωσε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι ο κορονοϊός τελείωσε ως παγκόσμια έκτακτη υγειονομική ανάγκη.

Ειδικότερα, η κ. Κυριακίδου ανέφερε στην ανάρτησή της στο τουίτερ: «Tο απόγευμα o ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η COVID-19 τελείωσε ως παγκόσμια έκτακτη ανάγκη για την υγεία. Έπειτα από 38 μήνες μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά η COVID-19 δεν έχει τελειώσει ως παγκόσμια απειλή για την υγεία. Συνεχίζουμε με την επιτήρηση, τον εμβολιασμό των ευάλωτων και την αυξημένη ετοιμότητα για το μέλλον».

