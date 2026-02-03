Ουρολογία: Ρομποτική χειρουργική μιας οπής αποκλειστικά στο Metropolitan Hospital

Με τη χειρουργική μιας οπής, με το da Vinci SP, μειώνεται στο ελάχιστο ο τραυματισμός και ο πόνος και έχουμε πιο γρήγορη ανάρρωση. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου μηχανήματος και της μεθόδου που ευνοεί χειρουργικές επεμβάσεις στον προστάτη και τα νεφρά. Ρομποτική επανάσταση, λοιπόν, στην ουρολογία, χάρη στην οποία, οι νεότερες γενιές των ανδρών ξεπερνούν το ταμπού της πρόληψης.

Ρομποτική χειρουργική μιας οπής με το da Vinci SP

«Το Metropolitan Hospital είναι το πρώτο θεραπευτήριο στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που απέκτησε αυτό το μοναδικό ρομποτικό σύστημα, μιας οπής, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής επιλογής να έχουμε στη διάθεσή μας πρωτοπόρα τεχνολογία και να τη διαθέτουμε στους ασθενείς μας. Σε αντίθεση με την πρακτική των παλαιότερων ρομποτικών συστημάτων, όπου κάναμε 6 οπές σε 60 εκατοστά στην κοιλιά του ασθενούς για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο όργανο, σήμερα με τη χειρουργική μιας οπής όλη η επέμβαση πραγματοποιείται μέσα από μια μικροσκοπική οπή 3-4 εκατοστών, από την οποία περνούν και τα 4 ρομποτικά εργαλεία. Έτσι, ο τραυματισμός είναι ελάχιστος, οι πόνοι λιγοστοί, ο ασθενής αναρρώνει γρήγορα και το χειρουργικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο, καθώς επικεντρωνόμαστε στη λεπτομέρεια, χωρίς παρενέργειες και επιπλοκές. Στην Ελλάδα είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια να έχουμε ένα τέτοιο μηχάνημα. Η υγεία είναι μοναδικό αγαθό. Θα προσφέρουμε την καλύτερη τεχνολογία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ασθενών, σε έμπειρα χέρια και σε μεγάλα νοσοκομεία», αναφέρει ο κ. Βασίλειος Πουλάκης Διευθυντής Ουρολόγος Metropolitan Hospital.

Η εμπειρία των ασθενών και τα πλεονεκτήματα

Το πρώτο που κάνουν, οι ασθενείς, μόλις ξυπνήσουν, είναι να ψάξουν να βρουν από πού χειρουργήθηκαν και βρίσκουν έναν μικροσκοπικό επίδεσμο καθώς πηγαίνουμε κατευθείαν στο όργανο που πάσχει. Επίσης, δεν πιστεύουν ότι μπορούν να κινηθούν τόσο γρήγορα. Ο γιατρός κοπιάζει περισσότερο, αλλά αυτό είναι προς όφελος του ασθενή, ο οποίος αισθάνεται διαφορετικά και αναρρώνει γρήγορα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή για έναν γιατρό. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της ρομποτικής μεθόδου είναι για τον προστάτη και τα νεφρά, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, με κακοήθειες αλλά και καλοήθειες. Πάντοτε συζητάμε με τον ασθενή τι θα κάνουμε. Η λογική της Ιατρικής δεν μπορεί να είναι του super market, για να διαλέξει ο ασθενής. Προσφέρουμε στον ασθενή το καλύτερο, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία. Του εξηγούμε ότι δεν είναι το κυρίαρχο το κόστος, καθώς εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να το κάνουμε εφικτό για όλους», επισημαίνει.

Οι δισταγμοί των ανδρών και η πρόληψη

«Η πρόληψη είναι γένους θηλυκού. Οι γυναίκες είναι εκείνες που από μικρές μπαίνουν στη διαδικασία της προληπτικής Ιατρικής. Οι άνδρες έχουν ακόμη ταμπού, το οποίο ωστόσο ξεπερνιέται σιγά-σιγά, καθώς οι νεότερες γενιές είναι περισσότερο μορφωμένες και ενημερωμένες και αν έχουν ένα πρόβλημα θέλουν να το αντιμετωπίσουν εγκαίρως. Ο καρκίνος του προστάτη αφορά 1στους 6 άνδρες. Η κακοήθεια είναι ένας βουβός εχθρός, καθώς δεν δίνει συμπτώματα και όταν δώσει είναι ήδη αργά. Μετά τα 50 χρόνια, ίσως και νωρίτερα, είναι καλό να κάνουν μια εξέταση, να μπουν όλα σε μια σειρά, και ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επαναλαμβάνουν τις εξετάσεις που απαιτούνται. Ακόμη και η ανησυχία που υπάρχει για τυχόν προβλήματα στη στύση ή την ακράτεια, έχει να κάνει με το πόσο νωρίς έχουμε διαγνώσει το πρόβλημα ώστε να το αντιμετωπίσουμε, χωρίς συμπληρωματικές θεραπείες. Το βασικό μήνυμα που θέλω να στείλω αφορά την πρόληψη. Ιδανικά, θα ήθελα να μην χρειάζεται να χειρουργούμε, γιατί όταν φτάνουμε εκεί, σημαίνει ότι μπορεί το πρόβλημα να μας έχει ξεφύγει», τονίζει ο ειδικός.

Η προσωπική εμπειρία της Ιατρικής

Ο κ. Πουλάκης μοιράζεται μαζί μας την προσωπική του ιστορία:

«Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και μου έδωσε ευχή και κατάρα να μην ακολουθήσω το παράδειγμά του, αλλά να σπουδάσω. Ήμουν πολύ καλός μαθητής και έτσι προέκυψε η Ιατρική, την οποία, όταν την ακολουθείς, την αγαπάς και προοδεύεις. Η Ουρολογία προέκυψε τυχαία, αλλά δεν μετάνιωσα. Αν ξεκινούσα από την αρχή, πάλι αυτή την ειδικότητα θα επέλεγα, καθώς διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πεδίων για να ασχοληθείς, δεν βαριέσαι ποτέ. Το 2000 συμμετείχα στην πρώτη ρομποτική ριζική προστατεκτομή που έγινε στον κόσμο, στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης, ενώ στην Ελλάδα το πρώτο ρομποτικό μηχάνημα ήρθε το 2006 και διενέργησα την πρώτη ρομποτική ριζική προστατεκτομή στη πατρίδα μας. Σήμερα έχουμε μια καινούρια πρωτοπορία, με το ρομποτικό σύστημα μιας οπής. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, και έτσι βρίσκουμε τη δύναμη για έναν τόσο μεγάλο αριθμό επεμβάσεων. Κάθε θετικό αποτέλεσμα, μας δίνει τη δύναμη για να συνεχίσουμε».

Συμπεράσματα

«Η ρομποτική χειρουργική είναι μια από τις σημαντικότερες επαναστάσεις για την Ιατρική στον 21ο αιώνα, καθώς άλλαξε τα δεδομένα.

Σήμερα, σχεδόν όλες οι επεμβάσεις για την θεραπεία του καρκίνου του προστάτη που πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες διενεργούνται με ρομποτική μέθοδο. Επιπλέον, τα τελευταία 5 χρόνια ένα σημαντικό ποσοστό από αυτές τις επεμβάσεις διενεργούνται και με το νέο ρομποτικό σύστημα μίας οπής, ποσοστό το οποίο χρόνο, με τον χρόνο, αυξάνεται προοδευτικά, γεγονός που αποδεικνύει την ευρεία ανταπόκριση και αναγνώριση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η νέα τεχνολογία σε σύγκριση με την προηγούμενη», καταλήγει ο κ. Πουλάκης.

*Το Metropolitan Hospital λειτουργεί πρότυπη Ουρολογική Κλινική, πλήρως οργανωμένη και εξοπλισμένη. Με την υποστήριξη υψηλού επιπέδου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, η Κλινική βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση των ασθενών, έτοιμη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε οξεία ή χρόνια πάθηση του ουρογεννητικού συστήματος. Στον τομέα της Ρομποτικής Ουρολογίας, το Metropolitan Hospital πρωτοπορεί, διαθέτοντας όχι μόνο το πλέον σύγχρονο ρομποτικό σύστημα da Vinci SP, αλλά και μία από τις πιο έμπειρες και εξειδικευμένες ομάδες Ελλήνων ρομποτικών χειρουργών στην Ευρώπη, οι οποίοι εκτελούν ετησίως τον μεγαλύτερο αριθμό αντίστοιχων επεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Πουλάκης μάλιστα, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 11.000 ρομποτικές επεμβάσεις, καθιστώντας τον κορυφαίο χειρουργό στην Ευρώπη και παγκοσμίως.