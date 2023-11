Οι ποδιές από μόλυβδο κατά των ακτίνων Χ δεν χρειάζονται πια

Το να φοράει κάποιος μια βαριά μολυβένια ποδιά κατά τη διάρκεια οδοντιατρικών ακτινογραφιών ρουτίνας δεν είναι πλέον απαραίτητο, κατέληξε μια επαγγελματική ομάδα οδοντιατρικής ακτινολογίας στις ΗΠΑ.

Η πιθανή έκθεση άλλων μερών του σώματος σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «εξωτερική σκέδαση ακτινοβολίας» δεν αποτελεί πλέον απειλή για την υγεία, επειδή η σύγχρονη οδοντιατρική τεχνολογία ακτίνων Χ είναι ασφαλέστερη.

Η σύσταση της Αμερικανικής Ακαδημίας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο The Journal of the American Dental Association.

Οι οδοντιατρικές ακτινογραφίες αποτελούν συνήθη πρακτική εδώ και περίπου 70 χρόνια.

Μπορούν να βοηθήσουν τους οδοντιάτρους να ανιχνεύσουν τερηδόνα, ασθένειες των οστών και των ούλων, λοιμώξεις και όγκους.

Οι συγγραφείς των νέων κατευθυντήριων οδηγιών εξέτασαν τον κίνδυνο καρκίνου του θυρεοειδούς μετά από έκθεση σε οδοντικές ακτινογραφίες, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις σε έγκυες και στα αγέννητα μωρά τους.

«Υπάρχουν άφθονα στοιχεία στην επιστημονική βιβλιογραφία που δείχνουν ότι η ποδιά και το κολάρο του θυρεοειδούς δεν παρέχουν κανένα πρόσθετο όφελος», δήλωσε ο συν-συγγραφέας Dr. Aruna Ramesh, DMD, καθηγητής και αναπληρωτής κοσμήτορας για ακαδημαϊκές υποθέσεις στο Tufts University School of Dental Medicine.

Η δόση ακτινοβολίας στην οποία εκτίθενται οι έγκυες θα πρέπει να είναι 10.000 έως 30.000 φορές υψηλότερη για να βλάψει δυνητικά ένα αγέννητο μωρό, συμβουλεύουν οι συγγραφείς.

Η χρήση της ποδιάς πιθανότατα θα συνεχιστεί προς το παρόν, επειδή προσφέρει στους οδοντιάτρους μια αίσθηση προστασίας.

«Η μολύβδινη ποδιά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία των ασθενών μας», δήλωσε ο Dr. Hugo Campos, DMD, DDS, αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής στοματικής και γναθοπροσωπικής ακτινολογίας στο Tufts.

Ένας άλλος λόγος που οι ποδιές μολύβδου πιθανότατα δεν θα σταματήσουν να κυκλοφορούν σύντομα είναι ότι οι τοπικοί νόμοι συνήθως τις απαιτούν και η διαδικασία αλλαγής αυτών των απαιτήσεων ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα σύσταση αναμένεται να είναι αργή.

Η απομάκρυνση της ποδιάς μολύβδου θα μπορούσε πραγματικά να μειώσει την ποσότητα της έκθεσης στην ακτινοβολία ενός ατόμου. Αυτό συμβαίνει επειδή μερικές φορές, το κολάρο της ποδιάς μπορεί να παρεμποδίσει μια καθαρή λήψη, απαιτώντας μια δεύτερη λήψη και επομένως, διπλασιασμό της έκθεσης στην ακτινοβολία.

«Η διατήρηση της ποιότητας των εικόνων είναι ο καλύτερος τρόπος που έχουμε για να προστατεύσουμε τους ασθενείς μας», είπε ο Dr. Campos.