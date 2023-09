Οι ειδικοί λένε: Τώρα είναι η ώρα για τα παιδιά να κάνουν εμβόλια για COVID-19

Το φθινόπωρο είναι εδώ και τα σχολεία είναι ξανά σε λειτουργία. Το ίδιο ισχύει και για την ετήσια υπενθύμιση προς τους γονείς να διασφαλίσουν ότι οι εμβολιασμοί των παιδιών τους για λοίμωξη του αναπνευστικού είναι ενημερωμένοι, ειδικά κατά της γρίπης και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV). Φέτος, επίσης, το CDC συνιστά ένα ενημερωμένο εμβόλιο COVID-19 για όλες τις ηλικίες 6 μηνών και άνω.

Τα φετινά εμβόλια είναι ελαφρώς διαφορετικά από τα προηγούμενα εμβόλια για την COVID. Όχι μόνο στοχεύουν σε μια συγκεκριμένη μετάλλαξη του ιού SARS-CoV-2 που ονομάζεται XBB.1.5 και των σχετικών παραλλαγών του, αλλά αναμένεται επίσης να παρέχουν προστασία έναντι στελεχών που συνδέονται με αύξηση κρουσμάτων και νοσηλειών το καλοκαίρι.

Ωστόσο, περισσότερα από τα μισά παιδιά στις Η.Π.Α. μεταξύ 6 μηνών και 17 ετών δεν έχουν λάβει το πρώτο εμβόλιο COVID-19, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής. Επιπλέον, ανησυχίες, συχνά εσφαλμένες, σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων COVID-19 και την πιθανότητα μακροχρόνιων παρενεργειών σε παιδιά και εφήβους (όπως φλεγμονή του καρδιακού μυός (μυοκαρδίτιδα) ή πολυσυστημικό φλεγμονώδες σύνδρομο (MIS-C, a σοβαρή ανοσολογική απόκριση που επηρεάζει πολλαπλά όργανα) συνεχίζουν να επηρεάζουν την επιλογή των γονέων και των φροντιστών εάν θα εμβολιάσουν τα παιδιά τους ή όχι.

Παρόλες αυτές τις ανησυχίες, η έρευνα διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας είναι πολύ υψηλότερος στα παιδιά που αναπτύσσουν COVID-19 σε σχέση με εκείνα που έχουν εμβολιαστεί εναντίον της. Έχει επίσης εμφανιστεί κυρίως σε αγόρια. Το MIS-C στα παιδιά μετά τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 είναι επίσης εξαιρετικά σπάνιο και η έρευνα δείχνει ότι όσοι το αναπτύσσουν μπορεί να έχουν έναν συγκεκριμένο γενετικό δείκτη που τα κάνει πιο ευαίσθητα.

Κάποιοι γονείς ωστόσο παραμένουν δύσπιστοι.

Επίσης, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η COVID-19 είναι πλέον μία από τις κορυφαίες αιτίες παιδικών θανάτων και ότι οι περισσότεροι θάνατοι έχουν συμβεί σε παιδιά χωρίς προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση.

Η μυοκαρδίτιδα εξακολουθεί να αποτελεί ανησυχία;

Στις αρχές της πανδημίας, τα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων αυξήθηκαν καθώς οι ερευνητές άρχισαν να παρακολουθούν αναφορές που συνδέουν τα εμβόλια mRNA της COVID-19 με τη μυοκαρδίτιδα σε νεαρούς ενήλικες άνδρες και εφήβους, κυρίως μετά τη δεύτερη δόση.

Από τότε, ωστόσο, οι προσπάθειες επιτήρησης του CDC έχουν δείξει σημαντική πτώση σε αυτές τις περιπτώσεις.

«Φαίνεται ότι ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος μετά από εκείνη τη δεύτερη δόση της αρχικής σειράς και δεν τον βλέπουμε προς το παρόν», δήλωσε ο Sean O'Leary, MD, καθηγητής παιδιατρικής στο University of Colorado School of Medicine and Children's Hospital, Κολοράντο, και πρόεδρος της Επιτροπής της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής για τα Λοιμώδη Νοσήματα.

«Δεν αναμένουμε με τον νέο ενισχυτή ότι το MIS-C θα επιστρέψει με βάση αυτά που έχουμε δει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο», είπε.

Η Shelby Kutty MD, PhD, διευθύντρια παιδιατρικής και συγγενούς καρδιολογίας και καθηγήτρια παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη, συμφώνησε.

«Υπήρχαν σημαντικά περισσότεροι ασθενείς στο πρώτο κύμα από ό,τι τον τελευταίο καιρό, η συχνότητα έχει μειωθεί συνολικά», είπε.

Αλλά η Kutty είχε επίσης ένα σημαντικό μήνυμα για τους γονείς και τους φροντιστές.

«Όταν μιλάμε για μυοκαρδίτιδα, σκεφτόμαστε μια πολύ τρομακτική λοίμωξη της καρδιάς και επιπλοκές... Αλλά δεν είναι μια νέα ασθένεια, μπορεί να συμβεί με διαφορετικές ιογενείς λοιμώξεις», είπε.

«Οι περισσότερες από τις αναφερόμενες περιπτώσεις, σχετιζόμενες με το εμβόλιο, συνολικά ήταν κλινικά ήπιες και οι περισσότεροι άνθρωποι ανάρρωσαν σε 3 έως 5 ημέρες χωρίς άλλα προβλήματα μετά από αυτό. Απλώς χρειάστηκαν υποστηρικτική θεραπεία, όπως αντιφλεγμονώδη φάρμακα και σχεδόν το 90% είχε επίλυση των συμπτωμάτων όταν πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο», είπε.

Αντίθετα, η λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 έχει και συνεχίζει να σχετίζεται με «ουσιαστικά αυξημένο κίνδυνο μυοκαρδίτιδας, άλλα προβλήματα καρδιακού ρυθμού, περικαρδίτιδα [φλεγμονή του ιστού που περιβάλλει την καρδιά] και αυξημένο κίνδυνο νοσηλειών και θανάτου» είπε, τονίζοντας επίσης ότι «η πραγματική μόλυνση αυξάνεται σχεδόν κατά 10 ή 11 φορές εάν το άτομο δεν έχει εμβολιαστεί».

Τι γίνεται με το MIS-C (Πολυσυστημικό Φλεγμονώδες Σύνδρομο);

Μια άλλη ανησυχία που προέκυψε νωρίς στην πανδημία (και παραμένει στο μυαλό πολλών γονέων) είναι το MIS-C, μια κατάσταση που μιμείται τη νόσο Kawasaki και εμφανίζεται κυρίως σε μικρά παιδιά.

Αρχικά, οι περισσότερες περιπτώσεις MIS-C αναπτύχθηκαν 2 έως 4 εβδομάδες μετά τη μόλυνση με COVID-19.

«Οι γονείς θέλουν να κρατούν τα παιδιά τους υγιή. Θέλουν να κρατήσουν τα παιδιά τους ασφαλή».

Ο Robert W. Frenck Jr., MD, διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Εμβολίων στο Νοσοκομείο Παίδων του Cincinnati στο Οχάιο, εξήγησε ότι το MIS-C είναι βασικά μια υπερπληθωρική ανοσοαπόκριση.

«Έχετε πυρετό, επιπεφυκίτιδα, διευρυμένους λεμφαδένες, εξάνθημα κ.λπ. Αλλά αν κοιτάξετε το ποσοστό και τη σοβαρότητα του MIS-C από τη μόλυνση σε σχέση με το ποσοστό και τη σοβαρότητα από το εμβόλιο, είναι περίπου 7 έως 8 φορές υψηλότερα» είπε.