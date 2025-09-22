Ο ΕΟΦ συμμετέχει στην ευρωπαϊκή Κοινή Δράση EU4Health - EU4H11

Η κοινή δράση EU4H11, η οποία περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα EU4Health και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιθεωρήσεων Κανόνων Καλής Παραγωγής / Καλής Διανομής φαρμακευτικών προϊόντων (Good Manufacturing Practice - GMP) / (Good Distribution Practice - GDP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - ΕΕ/ΕΟΧ - στο πλαίσιο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων επιθεώρησης.

Στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης και η προστασία της δημόσιας υγείας. Συντονιστές της κοινής δράσης EU4H11 είναι οι Αρχές της Αυστρίας AGES και BASG (Austrian Agency for Health and Food Safety και Austrian Federal Office for Safety in Health Care), μαζί με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές της Γαλλίας (ANSM), της Κροατίας (HALMED) και της Ουγγαρίας (NCPHP) ως επικεφαλής πακέτων εργασίας.

Συνολικά, 39 Εθνικές Αρχές Επιθεώρησης Φαρμάκων της ΕΕ/ΕΟΧ από συνολικά 29 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ συμμετέχουν στο πρόγραμμα EU4H11. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής της κοινής δράσης ανέρχεται σε περισσότερα από τρία εκατομμύρια ευρώ, με το 80% του κόστους να συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (Health and Digital Executive Agency - HaDEA) ως Αρχή Χορήγησης διαχειρίζεται αυτήν την κοινή δράση EU4H11 στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος EU4Health.

Περιγραφή και οφέλη του έργου

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Αρμόδιες Εθνικές Αρχές Eπιθεώρησης φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης της ΕΕ/ΕΟΧ.

Οι τρεις κύριοι στόχοι του προγράμματος EU4H11 είναι οι παρακάτω: