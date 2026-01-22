Νέος πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), μετά την παραίτηση του Αθανασίου Εξαδάκτυλου και την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

Η αλλαγή ηγεσίας στον ΠΙΣ έρχεται στις αρχές του 2026 και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε νέο διοικητικό σχήμα, με τον κ. Κουτσόπουλο να αναλαμβάνει την ευθύνη εκπροσώπησης του ιατρικού σώματος της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για το σύστημα Υγείας.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ψυχογιός

Β΄ Αντιπρόεδρος: Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης

Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Βαρνάβας

Ταμίας: Ανδρέας Παπανδρούδης

Ο απερχόμενος πρόεδρος, κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας τη θεσμική συνέχεια στη λειτουργία του Συλλόγου.

Σε δήλωσή του, ο κ. Εξαδάκτυλος ανέφερε:

«Μετά από δύο θητείες στη θέση του προέδρου του ΠΙΣ, με καθαρή συνείδηση και υψηλό φρόνημα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα.

Αφού ευχαριστήσω τους ιατρούς της χώρας για την εμπιστοσύνη τους και τους συνεργάτες μου για τη στήριξή τους, επιστρέφω με αίσθημα χαράς στην απερίσπαστη άσκηση της πλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο διάδοχό μου».

Περισσότερα στοιχεία για το βιογραφικό και τις προτεραιότητες του νέου προέδρου του ΠΙΣ αναμένεται να γίνουν γνωστά το επόμενο διάστημα μέσω επίσημων ανακοινώσεων του Συλλόγου.