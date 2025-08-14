Νέο θεσμικό πλαίσιο για συνεργασία ιδιωτών ιατρών με το ΕΣΥ – Όλες οι λεπτομέρειες

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Γ2α/οικ.35764/2025), καθορίζονται πλέον συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία και φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να παρέχουν υπηρεσίες πέραν του τακτικού ωραρίου, με σαφώς ορισμένες διαδικασίες, κριτήρια και αμοιβές, ενισχύοντας ταυτόχρονα το διαθέσιμο ιατρικό δυναμικό του Δημοσίου και τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων υπηρεσιών για τους ασθενείς.

Δικαίωμα συνεργασίας έχουν όλοι οι ιδιώτες ιατροί που: α) Είναι ενεργά μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, β) διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας σε ισχύ, γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, δ) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης (τουλάχιστον 100.000 € ανά περιστατικό και 1.000.000 € ετησίως).

Επίσης οι ιατροί υποχρεούνται να συνεργάζονται αρμονικά με το ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό του αντίστοιχου τμήματος/κλινικής/μονάδος, να παρακολουθούν την πορεία του ασθενούς τους και να είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση της υγείας του μέχρι την έξοδό του από το νοσοκομείο/φορέα ακόμη και σε περίπτωση χειρουργικής ή επεμβατικής πράξης ή θεραπευτικής αγωγής που χρήζει νοσηλείας.

Τέλος, ιατροί έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές, επιστημονικές εκδηλώσεις και έρευνες που πραγματοποιούνται στο αντίστοιχο τμήμα/κλινική/μονάδα.

Διαδικασία υποβολής και περιεχόμενο αίτησης

Οι ιατροί προκειμένου για τη συνεργασία τους με τα νοσοκομεία/φορείς του δημοσίου συστήματος υγείας υποβάλλουν σχετική αίτηση προς την αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου/φορέα η οποία εξετάζεται εν συνεχεία από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. εκάστου Νοσοκομείου/ φορέα.

Στην αίτηση αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία, η ιατρική ειδικότητα και δηλώνεται η βούληση των ιατρών να συμμετέχουν στο πλαίσιο της συνεργασίας στις πράξεις που θα χρειαστούν.

Επιπλέον προαιρετικώς δηλώνεται διακριτά η πρόθεση των ιατρών να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα εφημεριών του εκάστοτε νοσοκομείου/φορέα παρέχοντας υπηρεσία στο αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τμήμα/κλινική/μονάδα.

Με την κατάθεση κάθε αίτησης, δημιουργείται φάκελος ανά αιτούντα ιατρό, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικώς σε ειδικό αρχείο στην αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία του νοσοκομείου/φορέα και ενημερώνεται για κάθε διαδικαστική πράξη.

Απόφαση χορήγησης άδειας - Κριτήρια και προϋποθέσεις

Ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αιτήσεως και τη χορήγηση άδειας συνεργασίας κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή της κλινικής ή του οικείου τμήματος εκάστου νοσοκομείου/φορέα μέσω του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση του Διοικητή ή του Πρόεδρου του νοσοκομείου/φορέα, εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις τιθέμενες ανωτέρω προϋποθέσεις χορήγησης άδειας συνεργασίας, και κοινοποιείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στον αιτούντα ιατρό.

Η άδεια συνεργασίας έχει διετή (2ετή) διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης. Στην περίπτωση που ο ιατρός επιθυμεί την ανανέωση και συνέχιση της συνεργασίας μετά την παρέλευση της διετίας υποβάλλει αίτηση ανανέωσης ένα (1) μήνα προς της λήξεως.

Σε περίπτωση που ο ιατρός επιθυμεί τη διακοπή της συνεργασίας, υποβάλλει σχετική Αίτηση - Δήλωση προς το Νοσοκομείο/φορέα, οπότε και καταγγέλλεται αυτοδικαίως η σύμβαση συνεργασίας.

Τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας δεν επέρχονται πριν παρέλθει ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υποβολής της άνω αιτήσεως - δηλώσεως και, έως τότε, ο ιατρός υποχρεούται να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου/φορέα.

Ύψος αποζημίωσης - Καταβολή και είσπραξη

Η αποζημίωση των ιατρών και του προσωπικού ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:

Σε περιπτώσεις ιατρικών επισκέψεων, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις καταβάλλονται στους ιδιώτες ιατρούς από τον ασθενή, μέσω του νοσοκομείου.

Σε διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου η αποζημίωση καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς.

Για Χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, στους ιατρούς καταβάλλεται, από τον ασθενή μέσω του νοσοκομείου, το αντίστοιχο ποσό για Συντονιστή Διευθυντή/Καθηγητή.

Για παθολογικά νοσήματα με νοσηλεία (μη χειρουργικές και μη επεμβατικές πράξεις) καθορίζεται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της βαρύτητας από τον ελληνικό κατάλογο DRG και τα ποσά καταβάλλονται στους ιδιώτες ιατρούς από τον ασθενή, μέσω του νοσοκομείου.

Η αποζημίωση του νοσοκομείου για την παραχώρηση της χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού καθορίζεται σε ποσοστό 20 % επιπλέον επί των άνω κατά περίπτωση αποζημιώσεων.

Τα ποσά των αποζημιώσεων καταβάλλονται συνολικώς απευθείας στο νοσοκομείο, το οποίο μέσω των οικονομικών του υπηρεσιών εκκαθαρίζει και αποδίδει τα αναλογούντα κατά περίπτωση ποσά στον συνεργαζόμενο ιατρό ανά τρίμηνο.

Κυρώσεις

Η παράβαση από τον συμβαλλόμενο ιατρό των όρων και προϋποθέσεων της συνεργασίας, επιφέρουν τις ακόλουθες κυρώσεις: α) Ανάκληση της άδειας συνεργασίας και, συνακόλουθα, καταγγελίας αζημίως της σύμβασης και απαγόρευση υποβολής νέας αιτήσεως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, β) σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, η χρονική διάρκεια της απαγόρευσης εκτείνεται σε δύο έτη και γ) σε περίπτωση τρίτης υποτροπής, επέρχεται οριστική απώλεια του δικαιώματος συνεργασίας με οιοδήποτε νοσοκομείο/φορέα του ΕΣΥ.

Επιπλέον, η κύρωση της απαγόρευσης υποβολής νέας αίτησης ή οριστικής απώλειας του δικαιώματος επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του νοσοκομείου/φορέα και μετά από έγγραφη κλήση του ιατρού να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίησή της σε αυτόν.

Η νέα ΚΥΑ στοχεύει, στην ενίσχυση του ΕΣΥ με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό, στην καλύτερη αξιοποίηση των νοσοκομειακών υποδομών και στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Διαβάστε Αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ2α/οικ.35764/2025-ΦΕΚ 4389/Β/11-8-2025 Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας.