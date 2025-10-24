Νέα μελέτη για το βορικό οξύ: 100% αποτελεσματικό σε όλα τα στελέχη, σε μυκητιασικές κολπίτιδες με υποτροπιάζουσα μορφή

Μία από τις πιο συχνές μυκητιάσεις σε γυναίκες που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία, είναι η αιδοιοκολπική καντιντίαση (VVC).

Η αιδοιοκολπική καντιντίαση είναι μία γυναικολογική λοίμωξη, που προκαλείται κυρίως από τον μύκητα Candida albicans. Πρόκειται για μια λοίμωξη του αιδοίου και του κόλπου που οφείλεται σε υπερανάπτυξη του μύκητα, ο οποίος φυσιολογικά υπάρχει σε μικρές ποσότητες στο κολπικό περιβάλλον.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι φαγούρα, κάψιμο, ερυθρότητα, ερεθισμός, πόνος κατά την ούρηση ή και τη σεξουαλική επαφή, και λευκές παχύρρευστες εκκρίσεις. Αν σε κάποιες περιπτώσεις είναι ήπια και εύκολα αντιμετωπίσιμη, συχνά γίνεται υποτροπιάζουσα, δηλαδή επανεμφανίζεται συχνά μέσα στη χρονιά, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής της γυναίκας.

Είναι μία κατάσταση ενοχλητική και συχνά επώδυνη, η οποία απαιτεί άμεση θεραπεία και φροντίδα, αλλά και εγρήγορση για να μην υποτροπιάσει.

Τα αίτια της αιδοιοκολπικής καντιντίασης

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των περιστατικών με μυκητιασικές λοιμώξεις προκαλείται από Candida albicans, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αυξανόμενη συχνότητα λοιμώξεων από μη-albicans είδη, όπως Nakaseomyces glabratus και Candida parapsilosis. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την απουσία θεραπευτικών ορίων (breakpoints) για τα περισσότερα τοπικά αντιμυκητιασικά φάρμακα, δημιουργούν την ανάγκη για τεκμηριωμένη τοπική χορήγηση και προσέγγιση στη θεραπεία.

Νέα επιδημιολογικά και μικροβιολογικά δεδομένα

Σύμφωνα με την Δρ Σταυρούλα Αντωνοπούλου, Ιατρό Βιοπαθολόγο–Κλινικό Μικροβιολόγο, Διδάκτορα Ιατρικής Μυκητολογίας (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ – Τμήμα Μικροβιολογίας), σε δύο ενδελεχείς μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, προκύπτουν ενδιαφέροντα επιδημιολογικά και μικροβιολογικά δεδομένα για την αιδοιοκολπική καντιντίαση στην Ελλάδα.

Τι έδειξαν οι μελέτες στη χώρα μας

Ειδικότερα, μετά από μελέτη κοόρτης δύο ετών σε 1.300 γυναίκες στην Αθήνα, προέκυψε ότι:

18% διαγνώστηκαν με αιδοιοκολπική καντιντίαση (VVC)

5% παρουσίασαν υποτροπιάζουσα αιδοιοκολπική καντιντίαση (RVVC)

8% είχαν μικτές λοιμώξεις με διαφορετικά είδη Candida

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα στελέχη όλων των ειδών Candida δεν φαίνεται να έχουν αντοχή ή είχαν φαινότυπο συμβατό με απουσία αντοχής στο βορικό οξύ (WT).

Η δράση του βορικού οξέως

Το βορικό οξύ αναδεικνύεται ως ασφαλής και δραστική λύση, χωρίς ενδείξεις διασταυρούμενης αντοχής με τις αζόλες – που αποτελούν την πιο συχνή αγωγή για την αιδοιοκολπική καντιντίαση (VVC). Μάλιστα, το βορικό οξύ ενδείκνυται και σε υποτροπιάζουσες μορφές επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο MycoLab στην Αθήνα, το οποίο ειδικεύεται στη μυκητολογική διάγνωση. Συνολικά:

1300 γυναίκες με συμπτώματα υποψίας VVC εξετάστηκαν την περίοδο 2019–2021.

Επιβεβαίωση VVC έγινε μέσω άμεσης μικροσκόπησης νωπού παρασκευάσματος και καλλιέργειας Candida spp.

Τα είδη ταυτοποιήθηκαν με τεχνολογία MALDI-ToF MS, για υψηλή ακρίβεια.

Η αντιμυκητιασική ευαισθησία (AFST) καθορίστηκε με το πρότυπο EUCAST E.Def 7.4, που αποτελεί διεθνώς αποδεκτή μέθοδο για την εκτίμηση MIC (ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης).

Εξετάστηκαν 8 δραστικές ουσίες, μεταξύ των οποίων:

- Συστηματικά και τοπικά χορηγούμενες αζόλες (π.χ. φλουκοναζόλη, εκοναζόλη).

- Βορικό οξύ, ευρέως χρησιμοποιούμενο σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις.

Όπως επισημαίνει η Δρ Αντωνοπούλου, τα αποτελέσματα καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων και αναλύθηκαν στατιστικά για την εξαγωγή τοπικών επιδημιολογικών ορίων (ECOFFs). Τα αποτελέσματα συσχετίστηκαν με κλινικά δεδομένα και προηγούμενη έκθεση των ασθενών σε αντιμυκητιασικά φάρμακα, ώστε να συνδεθούν τα ευρήματα in vitro με κλινικά περιστατικά.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το βορικό οξύ διατήρησε 100% δραστικότητα σε όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως είδους ή προϋπάρχουσας έκθεσης. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για ανθεκτικές και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, ενώ αποτελεί θεραπευτική επιλογή χωρίς συστηματική απορρόφηση, κάτι που το καθιστά ασφαλές και εύχρηστο.

Ολοκληρωμένες λύσεις φροντίδας με βορικό οξύ από την Eva Intima

Το Eva Intima Mycosis Ovules της InterMed είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για τον έλεγχο των μυκητιασικών λοιμώξεων οποιασδήποτε αιτιολογίας, με βασικό συστατικό το βορικό οξύ.

Ως αποτέλεσμα του συνδυασμού του βορικού οξέος, του tea tree oil και του γαλακτικού οξέος, το Eva Intima Mycosis Ovules αναστέλλει τη δράση των μυκήτων Candida μέσα σε 48 ώρες και σε ποσοστό άνω του 90%, ενώ παράλληλα εξισορροπεί το κολπικό περιβάλλον.

Η εμπλουτισμένη σύνθεσή του με εκχύλισμα χαμομηλιού και πανθενόλη ανακουφίζει από το αίσθημα καύσου και ερεθισμού και περιποιείται τον ταλαιπωρημένο κολπικό βλεννογόνο.

Mε αντίστοιχη δράση, τα σκευάσματα Eva Intima Mycosis cleanser foam, cleansing fluid & intimate spray, ενισχύουν την πιο ολοκληρωμένη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής και άλλων δερματικών περιοχών, όταν υπάρχει μυκητιασική λοίμωξη.

