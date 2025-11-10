Νέα Καμπάνια για το Apotel «Μη μένεις στη συνήθεια»

Η νέα καμπάνια του Apotel μας καλεί να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τη «συνήθεια», αυτή τη «δύναμη» που καθορίζει την καθημερινότητά μας, αλλά δε χρειάζεται να καθορίζει και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τον πόνο.

Για περισσότερα από 40 χρόνια, το Apotel από την UNI-PHARMA, αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των παυσίπονων. Ένα ελληνικό brand που ταξιδεύει σε πάνω από 30 χώρες, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σήμερα, μέσα από μια δυναμική νέα καμπάνια με τίτλο «Μη Μένεις Στη Συνήθεια», το Apotel επανέρχεται με μια τολμηρή πρόταση: να αμφισβητήσουμε ό,τι θεωρούμε δεδομένο, ξεκινώντας από τις καθημερινές αλλά σημαντικές μας επιλογές, όπως η ανακούφιση από τον πόνο.

«Μη Μένεις Στη Συνήθεια»

Η συνήθεια πολλές φορές μας καθοδηγεί. Μας δημιουργεί ένα αίσθημα «ασφάλειας» ακόμα κι αν δεν είμαστε ουσιαστικά ικανοποιημένοι. Όμως, η ίδια συνήθεια μπορεί να μας κρατά και πίσω, να μας κάνει να επιλέγουμε αυτό που «κάνουν οι άλλοι», αντί για αυτό που πραγματικά μας «καλύπτει» και είναι αποτελεσματικό για εμάς. Η νέα καμπάνια του Apotel μας προκαλεί να σταματήσουμε να αναπαράγουμε συνήθειες που δεν μας εξυπηρετούν, είτε πρόκειται για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον πόνο, είτε για τον τρόπο που ζούμε.

Με κινηματογραφική αισθητική, έντονο ρυθμό και έναν αφηγηματικό τόνο που «ταρακουνάει», η καμπάνια φέρει την υπογραφή της Filmskin. Η σκηνοθετική ματιά του Πέτρου Νικολίνταη αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιλογή από συνήθεια και τη δύναμη της επιλογής. Το Apotel παρουσιάζεται όχι απλώς ως ένα αποτελεσματικό παυσίπονο, αλλά ως σύμβολο αλλαγής νοοτροπίας: ένα brand που δίνει το μήνυμα «Ίσως νιώσεις καλύτερα αν επιλέξεις διαφορετικά».

«Η καμπάνια του Apotel «Μη μένεις στη συνήθεια» δεν μιλά μόνο για ένα παυσίπονο, μιλά για τη στάση ζωής μας απέναντι στη συνήθεια αλλά και την αλλαγή. Θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι δύναμή μας είναι η ΕΠΙΛΟΓΗ, ακόμα και όταν αφορά κάτι τόσο καθημερινό ταυτόχρονα όμως και τόσο σοβαρό, όπως είναι η ανακούφιση από τον πόνο», λέει ο Τάσος Μπίθας, head of media του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη αναφορικά με τη νέα 360Ο καμπάνια.