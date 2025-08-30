Νέα εξέταση αίματος ανιχνεύει με ακρίβεια τον καρκίνο των ωοθηκών σε αρχικό στάδιο

Μια απλή νέα εξέταση αίματος θα μπορούσε να ανιχνεύει με ακρίβεια τον καρκίνο των ωοθηκών σε πρώιμα στάδια, σύμφωνα με επιστήμονες στο Μάντσεστερ.

Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ δοκίμασε το τεστ και διαπίστωσε ότι ήταν σε θέση να εντοπίσει χαρακτηριστικούς δείκτες στο αίμα, οι οποίοι συνήθως είναι δύσκολο να ανιχνευθούν.

Εκφράζεται η ελπίδα ότι η εξέταση αυτή θα μπορούσε να επιταχύνει τη θεραπεία και να βελτιώσει την πρόγνωση για τις γυναίκες που πάσχουν από τη νόσο, η οποία προκαλεί περισσότερους από 4.000 θανάτους ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εξέταση σχεδιάστηκε από την εταιρεία διαγνωστικών AOA Dx, η οποία σκοπεύει να προχωρήσει στην απόκτηση εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο μετά τα αποτελέσματα της μελέτης.

Η μελέτη του Μάντσεστερ διεξήχθη παράλληλα με μία άλλη στο Κολοράντο, όπου συνολικά εξετάστηκαν ~832 δείγματα σε δύο κοόρτεςμε πρώιμα συμπτώματα.

Στο Μάντσεστερ, το μοντέλο κατέγραψε ακρίβεια 92% για όλα τα στάδια της νόσου και 88% για την πρώιμη φάση.

Στα δείγματα από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, η ακρίβεια ήταν 93% σε όλα τα στάδια του καρκίνου των ωοθηκών και 91% για την πρώιμη φάση.

Η εξέταση λειτουργεί αναλύοντας δύο διαφορετικά σετ δεικτών αίματος – πρωτεΐνες και λιπίδια – και χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη (machine learning) για να ανιχνεύσει σήματα καρκίνου.

«Σημαντική προοπτική»

Το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ τόνισε ότι πάνω από το 90% των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών εμφανίζουν γενικευμένα συμπτώματα, όπως φούσκωμα και κοιλιακό πόνο, ήδη από τα πρώτα στάδια, τα οποία όμως συχνά συγχέονται με άλλες λιγότερο σοβαρές παθήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 20% των γυναικών με καρκίνο ωοθηκών διαγιγνώσκεται στο πρώτο ή δεύτερο στάδιο της νόσου.

Οι ερευνητές με έδρα το Μάντσεστερ διαπίστωσαν ότι το τεστ της AOA αποδίδει σημαντικά καλύτερα σε σύγκριση με άλλες αιματολογικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης θα συμβάλουν στον τελικό σχεδιασμό της εξέτασης πριν αυτή υποβληθεί για ρυθμιστική έγκριση τα επόμενα χρόνια.

Η καθηγήτρια Emma Crosbie του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, η οποία είναι επίσης επίτιμη σύμβουλος γυναικολογικής ογκολογίας στο Manchester University NHS Foundation Trust (MFT), δήλωσε ότι το τεστ παρουσιάζει «σημαντική προοπτική για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου των ωοθηκών».

«Η πλατφόρμα της AOA Dx έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει ουσιαστικά τη φροντίδα και την πρόγνωση των γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο ωοθηκών», σημείωσε.

Ο Alex Fisher, συνιδρυτής της AOA Dx, πρόσθεσε: «Τα ευρήματα αυτά δείχνουν τη δυνατότητά του να βοηθήσει τους γιατρούς να λαμβάνουν ταχύτερες και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις για τις γυναίκες που χρειάζονται άμεση σαφήνεια σε μια δύσκολη διαγνωστική διαδικασία».