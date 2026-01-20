Προειδοποίηση Τζανάκη για τη γρίπη: Θα έχουμε διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως 

Για την πορεία της γρίπης στην Ελλάδα και τις πιέσεις που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας μίλησε την Τρίτη ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος είπε πως δεν χρειάζεται πανικός για την κατάσταση και συμπλήρωσε πως 8α έχουμε και στο περιβάλλον μας πολλά περιστατικά. Αναλογικά με τα περιστατικά, η πίεση στο ΕΣΥ, δεν είναι ανάλογη. Αυτά τα 2.5 εκατ. εμβόλια έχουν καταναλωθεί κι έχουν γίνει κυρίως στους ευάλωτους και γι' αυτό δεν πιέζεται πολύ το σύστημα υγείας.

Εβδομαδιαίως έχουμε περίπου 800 εισαγωγές, δεν αποκλείεται να φτάσουμε στις 1.200. Περίπου 150-200 τη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι στα Επείγοντα θα έχουν περίπου 20πλάσιες επισκέψεις. Ενδεχομένως θα πιεστούν οι ΜΕΘ» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Τζανάκης είπε πως «θα χουμε σίγουρα διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως. Ήδη έχουμε περίπου 8, και θα προσεγγίσουμε τους 15, τις επόμενες δύο - τρεις εβδομάδες.

Ιδιαίτερα οι νέοι που έρχονται με βαριές λοιμώξεις κι επιπλοκές είναι ανεμβολίαστοι. Οι ηλικιωμένοι είναι πιο προστατευμένοι, αλλά πολλοί εξ αυτών είναι ανεμβολίαστοι».

Ακόμα, υποστήριξε πως «στην πρωτεύουσα και τα αστικά κέντρα θα πάει έτσι μέχρι και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, ενώ η περιφέρεια πάει λίγο πιο αργά, περίπου 10 ημέρες αργότερα θα δούμε το peak εκεί».