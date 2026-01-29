MSD Ελλάδος: Η καινοτομία έχει αξία μόνο όταν φτάνει στον ασθενή

Την ετήσια, καθιερωμένη συνάντηση με τους δημοσιογράφους του υγειονομικού ρεπορτάζ πραγματοποίησε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου η MSD Ελλάδος, σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας. Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση γύρω από τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας, την παρουσία της στην Ελλάδα και τη συμβολή της στον δημόσιο διάλογο για το Σύστημα Υγείας.

Τη συζήτηση άνοιξε η Agata Jakoncic, Managing Director της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, παρουσιάζοντας το στρατηγικό όραμα της εταιρείας και τη μακροχρόνια, σταθερή δέσμευσή της στην Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε, η MSD συγκαταλέγεται στις φαρμακευτικές εταιρείες με καθιερωμένη θέση στη χώρα, έχοντας σταθερή και διαρκώς αναπτυσσόμενη παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών ασθενειών.

Η κυρία Jakoncic ανέφερε ότι η MSD, με ιστορία άνω των 130 ετών και παρουσία σε περισσότερες από 140 χώρες, παρέχει σήμερα πρόσβαση σε φάρμακα και εμβόλια σε περισσότερους από 450 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, επενδύοντας σταθερά στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Όπως σημείωσε, πρωταρχική επιδίωξη της εταιρείας παραμένει η ουσιαστική βελτίωση της ζωής των ασθενών και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επέκταση της MSD πέρα από τους παραδοσιακούς πυλώνες της ογκολογίας και των εμβολίων, με ισχυρή είσοδο και επενδύσεις σε τομείς όπως τα καρδιομεταβολικά και τα αναπνευστικά νοσήματα, η ανοσολογία, η οφθαλμολογία, τα λοιμώδη νοσήματα και η νευρολογία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της εταιρείας ως μακροπρόθεσμου στρατηγικού εταίρου για την υγεία στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο Λάζαρος Πουγγίας, Country Medical Director της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, παρουσίασε τη στρατηγική επιστημονικής ανάπτυξης και το ερευνητικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, εστιάζοντας στη μετάβαση προς την ιατρική ακριβείας, με βάση τους μηχανισμούς δράσης και τους βιοδείκτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεχή εξέλιξη της ανοσο-ογκολογίας, στις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές επιλογές, όπως τα antibody-drug conjugates (ADCs) και τα T-cell engagers (TCEs), στις καινοτόμες προσεγγίσεις στην Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση, καθώς και στη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας σε τομείς όπως η ανοσολογία, οι αναπνευστικές παθήσεις, η οφθαλμολογία και οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος της κλινικής έρευνας, με τη MSD να εκπονεί παγκοσμίως περισσότερες από 330 κλινικές δοκιμές τελικού σταδίου σε περισσότερες από 50 χώρες, ενώ στην Ελλάδα υλοποιεί περισσότερες από 80 ενεργές κλινικές μελέτες σε 174 κέντρα με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 660 ασθενών, συμβάλλοντας στην πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία και στην ενίσχυση του επιστημονικού οικοσυστήματος της χώρας.

Ο Αντώνης Καρόκης, External Affairs Director της MSD Ελλάδος, παρουσίασε το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρείας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη συμβολή της τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στη βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος υγείας. Όπως ανέφερε, η MSD αποτελεί στρατηγικό επενδυτή για τη χώρα, με ουσιαστική επίδραση στην απασχόληση, την έρευνα και την καινοτομία.

Σύμφωνα με στοιχεία από μελέτη του Ινστιτούτου WiFOR, το 2024 η MSD εισέφερε €44 εκατ. άμεσα στο ΑΕΠ, δημιούργησε 229 άμεσες θέσεις εργασίας και υποστήριξε περισσότερες από 935 επιπλέον θέσεις μέσω της αλυσίδας αξίας, ενώ επένδυσε €9 εκατ. σε Έρευνα & Ανάπτυξη, με ένταση έρευνας 21%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρείας, μέσα από επενδύσεις στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη δίκαιη και ισότιμη αμοιβή των εργαζομένων και σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη και αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. Παράλληλα, ο κ. Καρόκης υπογράμμισε τη σημασία της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας (One Health), καθώς και της συστηματικής αξιοποίησης των δεδομένων πραγματικού χρόνου (Real World Evidence, RWE) ως κρίσιμων εργαλείων για την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής υγείας, με όραμα την ανάδειξη της Ελλάδας σε κέντρο αριστείας για τα RWE.

Κλείνοντας, επανέλαβε την ανάγκη για ένα βιώσιμο και προβλέψιμο πλαίσιο φαρμακευτικής πολιτικής, που θα περιλαμβάνει ευθυγράμμιση του φαρμακευτικού προϋπολογισμού με τις πραγματικές ανάγκες υγείας, βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (Health Technology Assessment, HTA), δημιουργία σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος και επιτάχυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσα από έναν διαρκή δημόσιο διάλογο βασισμένο σε τεκμηριωμένα δεδομένα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση με τους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της MSD Ελλάδος στη συνεργασία και την ουσιαστική επικοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, τα στελέχη της εταιρείας τόνισαν τη σημασία της στενής συνεργασίας με τους θεσμούς, την επιστημονική και ιατρική κοινότητα, καθώς και με τους συλλόγους ασθενών, με κοινό στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και τη διασφάλιση ταχύτερης και ισότιμης πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες φαρμακευτικές επιλογές. Όπως υπογραμμίστηκε, η καινοτομία αποκτά πραγματικό νόημα μόνο όταν φτάνει έγκαιρα και δίκαια στους ανθρώπους που τη χρειάζονται.