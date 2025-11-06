Μητρικός Θηλασμός: Τι περιέχει το «πρώτο εμβόλιο» του μωρού και ποια τα οφέλη για την μητέρα;

Γράφει η

Πέζου Ελένη – Μαία, MSc,

Πιστοποιημένη Σύμβουλος Μητρικού Θηλασμού (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΑΔΑ) - ΜΗΤΕΡΑ

Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φυσικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την υγεία και την ευημερία του νεογέννητου, ενώ παράλληλα ενισχύει τη σωματική και ψυχική υγεία της μητέρας.

Η επιστημονική κοινότητα και οι διεθνείς οργανισμοί υγείας, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και η UNICEF, αναγνωρίζουν τον θηλασμό ως απόλυτη προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία, συστήνοντας την αποκλειστική του εφαρμογή για τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του βρέφους και τη συνέχισή του, μαζί με τη σταδιακή εισαγωγή στερεών τροφών, έως και τα δύο χρόνια ή περισσότερο.

Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για το μωρό. Παρέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στις σωστές αναλογίες, ενώ περιέχει αντισώματα, ορμόνες και ένζυμα που προστατεύουν το παιδί από λοιμώξεις, αλλεργίες και χρόνιες παθήσεις. Το πρωτόγαλα, είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και ανοσολογικούς παράγοντες, αποτελώντας το πρώτο «εμβόλιο» του μωρού. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα βρέφη που θηλάζουν παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά αναπνευστικών και γαστρεντερικών λοιμώξεων, μειωμένο κίνδυνο παιδικής παχυσαρκίας και καλύτερη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη.

Παράλληλα, η πράξη του θηλασμού ενισχύει τον συναισθηματικό δεσμό μητέρας-παιδιού, προσφέροντας στο βρέφος αίσθημα ασφάλειας και στοργής. Τα οφέλη, όμως, δεν περιορίζονται στο παιδί. Για τη μητέρα, ο θηλασμός συμβάλλει στην ταχύτερη επαναφορά της μήτρας μετά τον τοκετό, μειώνει τον κίνδυνο αιμορραγίας και προλαμβάνει παθήσεις όπως ο καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών, ο διαβήτης τύπου 2 και η οστεοπόρωση. Επιπλέον, βοηθά στη ρύθμιση του σωματικού βάρους μετά την εγκυμοσύνη και προσφέρει ψυχολογικά οφέλη, καθώς ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση πληρότητας της μητέρας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές γυναίκες περιγράφουν τον θηλασμό ως μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία σύνδεσης και αγάπης.

Παρά τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα, η εφαρμογή του μητρικού θηλασμού δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Πολλές γυναίκες στην Ελλάδα και διεθνώς αντιμετωπίζουν εμπόδια, όπως η έλλειψη ενημέρωσης, η πίεση του περιβάλλοντος, οι δυσκολίες στην αρχή του θηλασμού, η επάνοδος στην εργασία ή η απουσία υποστήριξης από το οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Μελέτες στην Ελλάδα δείχνουν ότι, αν και η πλειοψηφία των μητέρων ξεκινά να θηλάζει, μόνο ένα μικρό ποσοστό συνεχίζει αποκλειστικά για τους πρώτους έξι μήνες, όπως προτείνεται από τον WHO.

Παράγοντες όπως η μητρική παχυσαρκία, το κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη, η καισαρική τομή και το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο σχετίζονται με μικρότερη διάρκεια θηλασμού. Παράλληλα, η έλλειψη επαρκών αδειών μητρότητας ή κατάλληλων χώρων θηλασμού στους εργασιακούς χώρους δυσχεραίνουν τη συνέχιση του θηλασμού μετά την επιστροφή της μητέρας στην εργασία.

Ο θηλασμός πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για κάθε μητέρα, αλλά και για το ίδιο το σύστημα υγείας και την κοινωνία συνολικά. Η ενίσχυσή του οδηγεί σε μείωση των νοσηλειών και του κόστους υγειονομικής περίθαλψης, ενισχύει την ισότητα στην πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή για όλα τα βρέφη και προστατεύει το περιβάλλον, αφού το μητρικό γάλα δεν παράγει απορρίμματα ή εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, ο θηλασμός συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς είναι μια φυσική, ασφαλής και δωρεάν διαδικασία που δεν εξαρτάται από οικονομικούς πόρους.

Για να τεθεί πραγματικά «προτεραιότητα στον θηλασμό», απαιτείται συλλογική προσπάθεια. Χρειάζεται εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας ώστε να προσφέρουν ουσιαστική καθοδήγηση και στήριξη στις μητέρες, ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη του θηλασμού, δημιουργία φιλικών προς τον θηλασμό νοσοκομείων και χώρων εργασίας, αλλά και ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής του δημόσιου θηλασμού.

Εξίσου σημαντικό είναι να ενδυναμωθούν οι μητέρες μέσω ομάδων υποστήριξης και προγραμμάτων παρακολούθησης μετά τον τοκετό, ώστε να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τις δυσκολίες και να αισθάνονται ικανές να συνεχίσουν. Ο Mητρικός Θηλασμός δεν είναι απλώς μια βιολογική λειτουργία, αλλά μια επένδυση στη ζωή, στην υγεία και στην αγάπη. Όταν η κοινωνία δίνει προτεραιότητα στον θηλασμό, προστατεύει τη νέα ζωή, ενδυναμώνει τη μητρότητα και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η στήριξη της μητέρας να θηλάσει είναι, τελικά, στήριξη στο ίδιο το μέλλον!