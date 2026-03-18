Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 7ο Διεθνές Σεμινάριο Ώμου “Athens Shoulder Course 2026”

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και διεθνή απήχηση ολοκληρώθηκε το 7ο Διεθνές Σεμινάριο Ώμου “Athens Shoulder Course 2026”, ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά γεγονότα στον τομέα της χειρουργικής του ώμου στην Ευρώπη. Στο σεμινάριο συμμετείχαν πάνω από 350 επαγγελματίες υγείας, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από περισσότερους από 100 Έλληνες και διεθνώς καταξιωμένους ομιλητές και εκπαιδευτές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται κορυφαίοι ορθοπαιδικοί χειρουργοί με εξειδίκευση στον ώμο.

Το διεθνές σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, σε συνεργασία με την Ιταλική Αρθροσκοπική Εταιρεία (SIAGASCOT) και τη Γαλλική Αρθροσκοπική Εταιρεία (SFA), υπό την αιγίδα της HEAL Academy, της εκπαιδευτικής ακαδημίας του Hellenic Healthcare Group.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένες παρουσιάσεις και επιστημονικές συζητήσεις γύρω από σύγχρονα ζητήματα της χειρουργικής του ώμου και τις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα δυναμικά “Mini Battles” και “Debates”, όπου αναπτύχθηκαν διαφορετικές χειρουργικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των ίδιων παθήσεων, ενισχύοντας τον επιστημονικό διάλογο και την ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ των ειδικών.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε επίσης αναμετάδοση μαγνητοσκοπημένων χειρουργείων, μέσα από τα οποία οι εισηγητές παρουσίασαν σύγχρονες τεχνικές και ανέλυσαν τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Η εκπαιδευτική εμπειρία ολοκληρώθηκε με πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα, όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνικές αρθροσκοπικής και ανοικτής χειρουργικής του ώμου στο ATTC, ένα από τα πλέον προηγμένα κέντρα χειρουργικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Παράλληλα με το Athens Shoulder Course πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Special Physio Workshop, με διεθνή συμμετοχή. Το workshop απευθυνόταν σε φυσιοθεραπευτές και εστίασε στη σφαιρική προσέγγιση των παθήσεων του ώμου, συνδυάζοντας τη χειρουργική οπτική με την εις βάθος παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων αποκατάστασης.

Ο Πρόεδρος του Athens Shoulder Course, κ. Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Διευθυντής της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, δήλωσε: «Η εξέλιξη της Ορθοπαιδικής Επιστήμης και της Χειρουργικής βασίζεται στην ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των ιατρών. Μέσα από τον επιστημονικό διάλογο, τη συνεργασία και τη διαρκή αναζήτηση καλύτερων λύσεων για τους ασθενείς μας, μπορούμε να προχωρούμε την ιατρική πρακτική ένα βήμα πιο μπροστά. Παράλληλα, αποτελεί ευθύνη μας να μεταφέρουμε τη γνώση και την εμπειρία μας στους νεότερους συναδέλφους, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Είναι ιδιαίτερη τιμή που κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και επισκέπτονται τη χώρα μας, σε μια περίοδο όπου η Ορθοπαιδική εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, σε άμεση συνάρτηση με την πρόοδο της τεχνολογίας».