Μακρά Covid: Βλάβες σε όργανα ακόμα και ένα χρόνο μετά

Πάνω από το ήμισυ των ασθενών με μακρά Covid υποφέρουν από κάποια βλάβη σε όργανο ακόμα και ένα χρόνο μετά την αρχική μόλυνση.

Αυτό είναι το συμπέρασμα πρόσφατης έρευνας που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Royal Society of Medicine, κατά την οποία οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα μαγνητικής τομογραφίας ασθενών με μακρά Covid και διαπίστωσαν ότι η ήπια βλάβη των οργάνων συνέχισε να υφίσταται στο 59% των ασθενών ακόμη και ένα χρόνο μετά τη μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2. Από τα δεδομένα της μαγνητικής τομογραφίας, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η ήπια βλάβη έλαβε χώρα στην καρδιά, τους πνεύμονες, τους νεφρούς, το ήπαρ, τη σπλήνα και το πάγκρεας των ασθενών.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στους ασθενείς που υπέφεραν από σοβαρή δύσπνοια, γνωστικά προβλήματα και σημαντικά χαμηλότερη ποιότητα ζωής μετά από μια μόλυνση Covid-19. Από τους 536 ασθενείς με μακρά Covid που συμμετείχαν στη μελέτη, το 13% είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο μετά τη διάγνωση και περίπου το 32% των συμμετεχόντων στη μελέτη ήταν εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η μέση ηλικία τους ήταν 45 ετών και το 73% από αυτούς ήταν γυναίκες.

Ενώ το 59% από αυτούς παρουσίασε βλάβη σε ένα μόνο όργανο, το 29% βρέθηκε να έχει βλάβη σε πολλά όργανα ένα χρόνο μετά από μια μόλυνση. Τα μόνα καλά νέα από αυτά τα ευρήματα είναι ότι, μεταξύ έξι μηνών και ενός έτους αργότερα, ο αριθμός των ασθενών που ανέφεραν ότι υπέφεραν από δύσπνοια μειώθηκε από 38% σε 30%. Για τη γνωστική δυσλειτουργία, υπήρξε μείωση κατά 10% από 48% σε 38% και η χαμηλότερη ποιότητα ζωής είχε τη μεγαλύτερη μείωση από 57% σε 45% των 536 ασθενών.

«Αρκετές μελέτες επιβεβαιώνουν την επιμονή των συμπτωμάτων σε άτομα με μακρά COVID έως και ένα έτος. Προσθέτουμε τώρα ότι τρία στα πέντε άτομα με μακρά COVID έχουν βλάβη σε τουλάχιστον ένα όργανο και ένα στα τέσσερα έχει βλάβη σε δύο ή περισσότερα όργανα, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς συμπτώματα», έγραψαν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

«Ο αντίκτυπος στην ποιότητα ζωής και στον χρόνο απουσίας από την εργασία, ιδίως στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αποτελεί μείζονα ανησυχία για τα άτομα, τα συστήματα υγείας και τις οικονομίες. Πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δεν είχαν προηγούμενη ασθένεια», εξήγησαν. «Η κλίμακα της μακροχρόνιας επιβάρυνσης από COVID καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων για την ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή τεκμηριωμένης διερεύνησης, θεραπείας και αποκατάστασης».