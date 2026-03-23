Μ. Θεμιστοκλέους: Ενσωματώνουμε τις διαγνωστικές εξετάσεις στην εφαρμογή MyHealthApp

Σημαντική βελτίωση στο σύστημα των ραντεβού στο ΕΣΥ έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι πολίτες να βρίσκουν πλέον ευκολότερα διαθέσιμες ημερομηνίες, ακόμη και σε ειδικότητες όπου στο παρελθόν υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες, όπως για παράδειγμα στη γαστρεντερολογία. Τα παραπάνω ανέφερε, μιλώντας στο ACTION 24, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, οι πολίτες που κατάφεραν να κλείσουν ραντεβού μέσω του συστήματος, αυξήθηκαν από 330.000 σε 550.000, δηλαδή σημειώθηκε μια αύξηση σχεδόν 220.000 ραντεβού. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει έμπρακτα ότι πλέον περισσότεροι πολίτες βρίσκουν ραντεβού και τα βρίσκουν πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν», σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Πρόσθεσε ότι το MyHealthApp συμβάλλει σημαντικά στη διευκόλυνση των πολιτών, καθώς επιτρέπει την αναζήτηση ραντεβού ανά ειδικότητα και περιοχή, αλλά και την παρακολούθηση εξετάσεων και ιατρικού ιστορικού. Όπως ανέφερε: «Μέσα από την εφαρμογή, ο πολίτης μπορεί να βλέπει τις εξετάσεις που έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες, είτε αυτές έγιναν στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα».

Επισήμανε ακόμη ότι προχωρά σταδιακά και η ενσωμάτωση των διαγνωστικών εξετάσεων, ώστε ο ασθενής και ο γιατρός να έχουν άμεση εικόνα του ιστορικού, των συνταγογραφήσεων και της συνολικής πορείας της υγείας του ασθενούς. Όπως σημείωσε: «Αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, όταν ο πολίτης έπρεπε να μεταφέρει φυσικό φάκελο με εξετάσεις και χαρτιά από γιατρό σε γιατρό».

Ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πλατφόρμα «Quality for All», σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα από τους οργανισμούς του υπουργείου Υγείας. Όπως εξήγησε: «Μέσα από αυτό το σύστημα θα αποτυπώνονται στοιχεία όπως το διαθέσιμο προσωπικό ανά περιοχή, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και δεδομένα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Το σύστημα αυτό θα είναι ανοιχτό και στους πολίτες στους επόμενους μήνες, όταν ολοκληρωθεί η διασύνδεση όλων των δεδομένων, και θα παρέχει και χαρτογραφική απεικόνιση (mapping) των στοιχείων, δίνοντας τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ περιοχών». Όπως τόνισε, η αξία του έγκειται κυρίως στην ικανότητα καλύτερου σχεδιασμού, πρόβλεψης και έγκαιρης παρέμβασης.

Αναφορικά με τις προσλήψεις, τις προκηρύξεις και τη στελέχωση του ΕΣΥ, ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το κλίμα για τους γιατρούς έχει αναστραφεί σε μεγάλο βαθμό, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη δοθεί στοχευμένες αυξήσεις και ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις στο εργασιακό καθεστώς, ώστε να γίνει πιο ευέλικτο.

Όπως ανέφερε: «Στις προκηρύξεις για θέσεις στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, η κάλυψη είναι σχεδόν πλήρης, φτάνοντας περίπου στο 100% των θέσεων, με εξαίρεση ορισμένες μόνο ειδικότητες». Τόνισε ακόμη ότι οι δυσκολίες εντοπίζονται κυρίως σε ειδικότητες που παρουσιάζουν ελλείψεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί και ορισμένες εργαστηριακές ειδικότητες.

Ειδικά για τους παθολόγους, σημείωσε ότι η χώρα παρέχει εφάπαξ κίνητρο 40.000 ευρώ για την έναρξη της ειδικότητας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό κίνητρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα, αναφερόμενος στην περιφέρεια, σημείωσε ότι από τις 300 θέσεις που στο παρελθόν έβγαιναν επανειλημμένα άγονες, δηλαδή χωρίς κανέναν υποψήφιο, έχει πλέον καλυφθεί περίπου το 2/3 αυτών των θέσεων, ενώ έχουν δοθεί και πρόσθετα επιδόματα.

Όπως είπε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες και κενά σε ορισμένες περιοχές της χώρας.