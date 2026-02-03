Μ. Θεμιστοκλέους από Θεσσαλονίκη: Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει

Νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα επισκέφθηκε ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ συμμετείχε και στον 9ο κύκλο ανοιχτών συναντήσεων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την πρόοδο των εργασιών για τα τρία υπό ανέγερση νοσοκομεία ΙΣΝ.

Ειδικότερα, ο κ. Θεμιστοκλέους βρέθηκε στο εργοτάξιο του υπό ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις παροχές δημόσιας υγείας για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Η ανέγερσή του αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας εντασσόμενη στο πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Παράλληλα, επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης όπου συναντήθηκε με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και το προσωπικό. Κατά την διάρκεια των συναντήσεών του ενημερώθηκε για την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, για τους χρόνους αναμονής καθώς και για το κλείσιμο ραντεβού των πολιτών και εξέτασε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των δύο νοσοκομείων.

«Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει», δήλωσε ο κ. Θεμιστοκλέους και πρόσθεσε ότι χρέος κάθε Πολιτείας είναι να προσφέρει ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές σύγχρονες υποδομές και ποιοτικές υπηρεσίες.

Υπογράμμισε ότι «το υπό ανέγερση Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ είναι ένα έργο με σαφές αποτύπωμα για όλη τη Θράκη. Με αναβαθμισμένη φροντίδα, με σύγχρονες υποδομές, με εξελιγμένα μηχανήματα, με ενισχυμένο προσωπικό» και εξέφρασε για ακόμη μια φορά τις ευχαριστίες του Υπουργείου Υγείας προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

«Παράλληλα, είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ δύο εμβληματικά νοσοκομεία για την ευρύτερη περιοχή τα οποία λειτουργούν με ενισχυμένο προϋπολογισμό, με αυξημένο προσωπικό, με μειωμένους χρόνους αναμονής για τους πολίτες. Γιατί για εμάς δεν υπάρχουν πολίτες «απομακρυσμένοι» ή μη. Σε κάθε σημείο που υπάρχει Ελλάδα, θα υπάρχει ένα νέο σύγχρονο και ενδυναμωμένο ΕΣΥ», τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους.