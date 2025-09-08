Λάθος μετάγγιση αίματος: Εκτός κινδύνου ο ασθενής, τι αναφέρει η ιδιωτική κλινική

Εκτός κινδύνου βρίσκεται ο 67χρονος ασθενής ιδιωτικής κλινικής, στον οποίο έγινε λανθασμένη μετάγγιση αίματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, η σύζυγος ενός 67χρονου ασθενούς κάλεσε την Άμεση Δράση και ενημέρωσε για λάθος μετάγγιση αίματος στον ασθενή. Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, στον άνδρα -ο οποίος νοσηλευόταν με σοβαρή ασθένεια- είχε δοθεί μισή μονάδα αίματος, λάθος ομάδας. Η σύζυγός του αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο ασθενής μεταφέρθηκε στην Εντατική ενώ γύρω στις δύο τα ξημερώματα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, συνέλαβαν με τις κατηγορίες της έκθεσης και της βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία δύο γιατρούς της ιδιωτικής κλινικής, μία 32χρονη γυναίκα κι έναν 50χρονο άνδρα καθώς και μια 26χρονη νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να έκανε το λάθος. Και οι τρεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, μια 62χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Τζάνειο Νοσοκομείο, μετά από λάθος μετάγγιση αίματος.

Σε ανακοίνωσή της η Ευρωκλινική παραδέχεται ότι στην έκτακτη μετάγγιση «κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή».

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».