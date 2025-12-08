Κυρ. Μητσοτάκης: Είμαστε χώρα - πρότυπο στις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης ως προς τη δομή των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων. «Είμαστε χώρα – πρότυπο για τον ΠΟΥ, καθώς οι εξετάσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τον καρκίνο, αλλά και θέματα καρδιαγγειακής υγείας και δράσεις πρόληψης του αυτοτραυματισμού των εφήβων», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα».

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο πρωθυπουργός τόνισε την κοσμογονική αναβάθμιση των νοσοκομείων της χώρας. «Δεν το λέω για να ακουστεί πομπώδες. Αρκεί να συγκρίνει κανείς το πριν και το μετά», σημείωσε. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για τη μεγαλύτερη κτιριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από την ίδρυσή του, με σημαντικό λειτουργικό αποτύπωμα: η όλη διαχείριση του ασθενή - από την προσέλευση έως την έξοδό του - αποκτά πλέον καθοριστική σημασία.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η εικόνα που διαμορφώνεται είναι διαφορετική από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και αποτυπώνεται και στις απόψεις των ίδιων των πολιτών. «Όταν ρωτάμε τους ασθενείς, η εικόνα που παίρνουμε είναι σαφώς πιο ακριβής. Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις διαφορές μεταξύ των νοσοκομείων και να μπει σε βάθος η αξιολόγηση», τόνισε.

Αναφερόμενος στους Έλληνες γιατρούς που εργάζονται στο εξωτερικό, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί κίνητρα για την επιστροφή τους. «Χθες στη Νέα Υόρκη υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από Έλληνες γιατρούς που επιθυμούν να επιστρέψουν. Η Ελλάδα του 2025 δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα του παρελθόντος - είναι μια χώρα στην οποία θέλουν να επιστρέψουν», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι πλέον αναγνωρίζονται αμέσως εξειδικεύσεις που αποκτούνται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ ή η Μεγάλη Βρετανία.

Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι έχουν αυξηθεί οι θέσεις κατά 15% και πρόσθεσε ότι παραμένει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση. Υπενθύμισε παράλληλα τα μέτρα για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών και την παρακολούθηση των δαπανών: «Ό,τι εξοικονομείται θα επιστρέφει στη χρηματοδότηση της Υγείας», είπε.

Για τη φαρμακοβιομηχανία, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη στήριξη του κλάδου και υπογράμμισε ότι έχουν υπάρξει σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα του clawback σε σχέση με το 2023.

Όσον αφορά τα έργα υποδομών και τα ψηφιακά προγράμματα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι έως τον Αύγουστο του 2026 θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. «Τα έργα θα ολοκληρωθούν, συντελείται μια μικρή επανάσταση», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο ψηφιακός φάκελος ασθενούς θα αλλάξει πλήρως τη λειτουργία του συστήματος και θα βοηθήσει στη συγκράτηση των δαπανών, αξιοποιώντας ήδη την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Αναφερόμενις στις παροχές υγείας, ο πρωθυπουργός επισήμανε την επικείμενη ψηφιακή επανάσταση με την εισαγωγή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στα ΤΕΠ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποκαταστήσουν τον γιατρό ή τον νοσοκόμο. Η Ελλάδα θα στηρίξει και τις εγχώριες εταιρείες ΤΝ, διασφαλίζοντας το ιατρικό απόρρητο των δεδομένων, ενώ οι διαγνωστικές εξετάσεις αποκτούν πλέον ιδιαίτερη αξία.