Καρκίνος του μαστού: Η ακτινοθεραπεία μπορεί να μην είναι απαραίτητη στις ασθενείς άνω των 65

Πολλές ηλικιωμένες ασθενείς με καρκίνο του μαστού μπορούν να αποφύγουν τη θεραπεία με ακτινοθεραπεία.

Οι γυναίκες άνω των 65 ετών με καρκίνο του μαστού στα πρώτα στάδια θα μπορούσαν να αποφύγουν τις ακτινοβολίες μετά τη χειρουργική επέμβαση, επειδή πιθανότατα δεν θα τις βοηθήσει να ζήσουν περισσότερο, λένε οι ερευνητές.

Η προσθήκη ακτινοθεραπείας στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και στην ορμονοθεραπεία δεν παρέτεινε την επιβίωση σε αυτή την ηλικιακή ομάδα σε μια δεκαετή μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες στο The New England Journal of Medicine.

Η παράλειψη της ακτινοβολίας δεν επηρέασε ούτε τον κίνδυνο μεταστάσεων. Αύξησε όμως ελαφρώς τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου κοντά στο αρχικό σημείο του όγκου.

Η ακτινοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει καρδιακά προβλήματα και άλλες παρενέργειες που «επιβαρύνουν σημαντικά τους ασθενείς, ιδίως τους ηλικιωμένους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της μελέτης δρ Ίαν Κούνκλερ του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. «Τα ευρήματά μας θα βοηθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να καθοδηγήσουν τις ηλικιωμένες ασθενείς».

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.326 ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών με καρκίνο του μαστού χαμηλού κινδύνου, ο οποίος ορίζεται ως όγκος με μέγεθος όχι μεγαλύτερο από 3 εκατοστά , που δεν εμπλέκει τους λεμφαδένες και είναι πιθανό να ανταποκριθεί στην ορμονοθεραπεία. Όλες υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού και τουλάχιστον πέντε χρόνια ορμονοθεραπείας. Οι μισές έλαβαν επίσης ακτινοθεραπεία μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Στα 10 χρόνια, η συνολική επιβίωση ήταν 81% και στις δύο ομάδες ενώ οι περισσότεροι θάνατοι δεν οφείλονταν σε καρκίνο του μαστού.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η παράλειψη της ακτινοβολίας απαιτεί οι ασθενείς να ολοκληρώσουν τουλάχιστον πέντε χρόνια ορμονοθεραπείας, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο.