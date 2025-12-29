Ιστορικό ορόσημο στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας: Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ το πρώτο χάπι GLP-1

Το τέλος του 2025 βρίσκει την ιατρική και φαρμακευτική κοινότητα αντιμέτωπη με μια σημαντική καινοτομία: ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε πρόσφατα το Wegovy®, την πρώτη από του στόματος μορφή αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1 για την μακροχρόνια διαχείριση του βάρους σε ενήλικες με παχυσαρκία ή υπέρβαρους με σχετιζόμενες συννοσηρότητες. Η έγκριση αυτή αποτελεί ορόσημο για το πεδίο της αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, μιας χρόνιας, σύνθετης νόσου με σοβαρές επιπτώσεις σε μεταβολική υγεία, καρδιαγγειακό σύστημα και μακροπρόθεσμη θνησιμότητα.

Από τις ενέσεις στο χάπι: Μια νέα εποχή GLP-1

Το Wegovy®περιέχει σεμαγλουτίδη 25 mg, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται στις ενέσιμες εκδόσεις των Wegovy και Ozempic για παρόμοιες ενδείξεις. Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για τον πρώτο GLP-1 αγωνιστή σε μορφή χαπιού που εγκρίθηκε για την παχυσαρκία, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο σε εκατομμύρια ασθενείς που μέχρι σήμερα διστάζουν ή δεν μπορούν να ενταχθούν σε εγχύσεις λόγω κόστους, άγχους ή δυσκολίας στη χρήση.

Τα κλινικά δεδομένα προέρχονται κυρίως από τη μελέτη OASIS 4, μια φάσης 3, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη που αξιολόγησε την από του στόματος σεμαγλουτίδη 25 mg σε ενήλικες με παχυσαρκία ή υπέρβαρους με τουλάχιστον μία συννοσηρότητα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: οι συμμετέχοντες που πήραν το χάπι έχασαν κατά μέσο όρο περίπου 16,6% του αρχικού σωματικού τους βάρους, ποσοστό συγκρίσιμο με τις εβδομαδιαίες ενέσεις και σαφώς υψηλότερο από το πλασέμπο, σε περίοδο 64 εβδομάδων θεραπείας.

Επιπλέον, τα δεδομένα δείχνουν ότι περίπου 1 στους 3 συμμετέχοντες πετυχαίνει απώλεια βάρους άνω του 20% με την από του στόματος θεραπεία, ενώ παράλληλα η επίδραση στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου (π.χ. εμφράγματα και εγκεφαλικά) θεωρείται σημαντική, με βάση προηγούμενες αναλύσεις για την ίδια δραστική ουσία.

Πώς λειτουργεί και γιατί αλλάζει το παιχνίδι

Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 (glucagon-like peptide-1) μιμούνται μια φυσική ορμόνη του εντέρου που ενεργοποιείται μετά από γεύμα, μειώνοντας την όρεξη, καθυστερώντας την εκκένωση του στομάχου και αυξάνοντας τα επίπεδα κορεσμού. Μέχρι τώρα, οι περισσότεροι τέτοιοι παράγοντες χορηγούνταν με ενέσεις, όπως η εβδομαδιαία Wegovy ή τα φάρμακα τύπου Tirzepatide της Eli Lilly (διπλός αγωνιστής GLP-1/GIP).

Η έγκριση του Wegovy® αλλάζει ριζικά το τοπίο, καθώς παρέχει μια πιο βολική, καθημερινή δόση σε μορφή χαπιού, χωρίς την ανάγκη ενέσεων ή ειδικών συσκευών. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να επεκτείνει σημαντικά τον πληθυσμό που θα εξετάσει τη φαρμακευτική υποστήριξη για απώλεια βάρους, από τους ασθενείς με μετρίου βαθμού παχυσαρκία έως ανθρώπους που μέχρι σήμερα απέφευγαν τις ενέσιμες θεραπείες.

Επιπτώσεις στην υγεία και στην αγορά

Παχυσαρκία και υπέρβαρο είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένες ως χρόνιες νόσοι που αυξάνουν τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση, οστεοαρθρίτιδα και ορισμένους καρκίνους. Η ευκολία της στοματικής χορήγησης μπορεί να βοηθήσει σε πιο ευρεία συμμόρφωση με τη θεραπεία, ένα κρίσιμο στοιχείο στη μακροχρόνια διαχείριση του βάρους.

Από πλευράς αγοράς, η πρόσφατη απόφαση του FDA δίνει στη Novo Nordisk σημαντικό προβάδισμα στη νέα γενιά θεραπευτικών επιλογών για την παχυσαρκία, επιτρέποντάς της να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά την Eli Lilly και άλλους κατασκευαστές. Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι στοματικές θεραπείες GLP-1 θα καταλάβουν μεγάλο μερίδιο του αγοραίου χώρου μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με εκτιμήσεις ότι η αγορά θα φτάσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.

Ειδικότερα, εκτιμήσεις από χρηματοοικονομικούς οίκους προβλέπουν ότι τα χαπιά GLP-1 μπορούν να αντιπροσωπεύσουν περίπου 20–24% του συνολικού μεριδίου των φαρμάκων απώλειας βάρους έως το 2030, αντικατοπτρίζοντας τη ζήτηση για πιο προσιτές και άνετες επιλογές.

Τι έρχεται μετά

Το Wegovy® αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου 2026, με τις πρώτες εκτιμήσεις τιμής να τοποθετούν την αρχική δόση γύρω στα $149/μήνα, πολύ πιο προσιτή σε σχέση με τις ενέσιμες εκδοχές. Παράλληλα, η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για αξιολόγηση της στοματικής μορφής από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (EMA) και άλλες ρυθμιστικές αρχές σε διεθνές επίπεδο, ανοίγοντας τον δρόμο για επέκταση και στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, ανταγωνιστές όπως η Eli Lilly αναπτύσσουν αντίστοιχες στοματικές θεραπείες (π.χ. orforglipron), αναμένοντας πιθανή έγκριση και κυκλοφορία το 2026, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική ενός εντεινόμενου φαρμακευτικού “αγώνα” για λύσεις παχυσαρκίας.

Η έγκριση του πρώτου στοματικού GLP-1 χαπιού αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη ιατρική αντιμετωπίζει την παχυσαρκία, μια νόσο που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους και συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό χρόνιων παθήσεων παγκοσμίως. Με πιο προσιτές, εύχρηστες και αποτελεσματικές θεραπείες, ανοίγει μια νέα σελίδα στην πρόληψη και τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του βάρους, αλλά και στην παρεμπόδιση των επιπλοκών που σχετίζονται με τον μεταβολισμό.