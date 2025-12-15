Η MSD παρουσιάζει το νέο, πλήρως ανασχεδιασμένο MSDConnect.gr - Τη διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης για τους Επαγγελματίες Υγείας

Η MSD Ελλάδος ανακοινώνει τη λειτουργία του πλήρως ανασχεδιασμένου και ανανεωμένου διαδικτυακού της portal, MSDConnect.gr, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας.

Το MSDConnect.gr εξελίσσεται σε έναν σημαντικό ψηφιακό προορισμό, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστο επιστημονικό περιεχόμενο, πρακτικά εργαλεία και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη της καθημερινής κλινικής πρακτικής και της επιστημονικής ενημέρωσης. Για την πρόσβαση στο περιεχόμενο, απαιτείται εγγραφή και επαλήθευση της ιδιότητας του Επαγγελματία Υγείας.

Ο ανασχεδιασμός αντανακλά τη δέσμευση της MSD να παρέχει στους Επαγγελματίες Υγείας μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη εμπειρία, ενισχύοντας τον ρόλο τους στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας.

Τρεις Βασικοί Πυλώνες της Ανανεωμένης Πλατφόρμας

Το νέο MSDConnect.gr διακρίνεται για την αναβαθμισμένη δομή του και τις σημαντικές νέες δυνατότητες:

1. Εξειδικευμένο Περιεχόμενο ανά Θεραπευτική Κατηγορία:

- Εγκαινιάζεται η νέα ενότητα «Θεραπευτικές Κατηγορίες», η οποία παρέχει δομημένη, ενδελεχή ενημέρωση σε καίριους τομείς της ιατρικής. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν την Ογκολογία, τα Εμβόλια, τη Λοιμωξιολογία, την Πνευμονική Υπέρταση, την Αναισθησιολογία και την Ανοσολογία.

- Περιλαμβάνονται πάνω από 100 νέα επιστημονικά άρθρα, καλύπτοντας σύγχρονα θέματα και κλινικές εφαρμογές.

2. Διεθνώς Αναγνωρισμένες Ιατρικές Ψηφιακές Εφαρμογές:

- Η πλατφόρμα προσφέρει πλέον άμεση πρόσβαση σε διεθνώς αναγνωρισμένα εγχειρίδια ιατρικών πληροφοριών (όπως στα MSD Manuals), καθώς και σε μια Online Ιατρική Βιβλιοθήκη για εύκολη αναζήτηση επιστημονικών πηγών.

- Επιπλέον, περιλαμβάνεται πρόσβαση σε Βάση Δεδομένων Φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, με αναλυτικές πληροφορίες.

3. Βέλτιστη Εμπειρία Χρήστη:

- Η πλατφόρμα υιοθετεί πλήρως προσαρμοστικό σχεδιασμό (responsive design), διασφαλίζοντας απρόσκοπτη και γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα ψηφιακά εργαλεία από οποιαδήποτε συσκευή (κινητά, tablets, υπολογιστές).

- Η αναβαθμισμένη δομή και το φιλικό περιβάλλον πλοήγησης επιτρέπουν στους Επαγγελματίες Υγείας να βρίσκουν την πληροφορία που χρειάζονται άμεσα, εύκολα και από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται.

«Στην MSD, αναγνωρίζουμε ότι η έγκυρη και άμεση πληροφόρηση αποτελεί θεμέλιο για την κλινική πρακτική. Το ανανεωμένο MSDConnect.gr είναι κάτι περισσότερο από μια ψηφιακή πύλη. Είναι ο καθημερινός συνεργάτης του Επαγγελματία Υγείας στην Ελλάδα, προσφέροντας απρόσκοπτη πρόσβαση στην καινοτομία και την επιστημονική γνώση που του αξίζει», σημειώνει ο Πάνος Μπάσιος, Digital, Data & Analytics Director της MSD Ελλάδος.