Η FairLife L.C.C. αναβαθμίζει τη νοσηλευτική φροντίδα για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα

Η FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα, με την επιστημονική υποστήριξη του Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ), ξεκινά την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΟγκοΝόησις», διάρκειας 36 ωρών, με τη συμμετοχή 36 εισηγητών από όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που καλύπτουν τη διάγνωση, τη συμπτωματολογία, τους παράγοντες κινδύνου και την ολιστική διαχείριση του καρκίνου του πνεύμονα, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την ενδυνάμωση των νοσηλευτών και των φροντιστών.

Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προέρχονται από 17 νομούς της Ελλάδας και από περισσότερα από 50 διαφορετικά νοσοκομεία, κλινικές και δομές υγείας αποτυπώνοντας τον έντονο ενδιαφέρον του υγειονομικού κόσμου για τις θεματικές που πρόκειται να αναλυθούν. Το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο που ο αριθμός των θέσεων από 80, αρχικά, τροποποιήθηκε σε 126.

Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε σύντομη έρευνα σχετικά με τις προσδοκίες τους για τη συμμετοχή τους, από την οποία προέκυψαν κάποια ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Για την ακρίβεια, οι συμμετέχοντες έχουν:

Ισχυρό κίνητρο: το 82% δήλωσε ότι θέλει συνεχή επιμόρφωση στην ογκολογία, ενώ το 78% επιθυμεί ενίσχυση δεξιοτήτων στη φροντίδα ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα.

Προσδοκίες: επιθυμούν επιστημονική γνώση (66%), ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (52%), πρακτικές εφαρμογές (45%) και κατανόηση ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών (38%).

Εκπαιδευτικές ανάγκες: με έμφαση στην ανακουφιστική και υποστηρικτική φροντίδα (73%), τη διαχείριση συμπτωμάτων (55%), τις θεραπευτικές επιλογές (49%) και την ψυχολογική υποστήριξη (48%).

Επαγγελματική εξουθένωση: το 71% ανέφερε ότι έχει βιώσει burnout τους τελευταίους 6 μήνες.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ το 92% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει φροντίσει ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, με το 57% να έχουν φροντίσει περισσότερους από 15 ασθενείς μέσα στα τελευταία 2 χρόνια, μόνο το 13,5% αισθάνεται έτοιμο να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, στοιχείο που φανερώνει τη μεγάλη αναγκαιότητα της ύπαρξης του προγράμματος.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ακόμα ότι τα κύρια προβλήματα για τους ασθενείς είναι η ψυχολογική επιβάρυνση (68%), η καθυστέρηση διάγνωσης (61%), τα οικονομικά βάρη (40%) και το στίγμα (32%).

Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τους φροντιστές είναι η συναισθηματική εξάντληση (82%), η έλλειψη υποστήριξης από το σύστημα (67%), η οικονομική επιβάρυνση (52%) και η έλλειψη πληροφόρησης (49%).

Η ποικιλία των φορέων από τους οποίους προέρχονται οι συμμετέχοντες, ο συνδυασμός νέων και έμπειρων νοσηλευτών, αλλά και οι προσδοκίες που οι ίδιοι εξέφρασαν, κάνουν το πρόγραμμα αυτό σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωση του νοσηλευτικού προσωπικού στην ογκολογία. Επιπλέον, η διαδικτυακή του μορφή δίνει τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής σε επαγγελματίες υγείας από κάθε γωνιά της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικούς κύκλους:

Α' Εκπαιδευτικός Κύκλος: 4 διαδικτυακές συναντήσεις (6 ώρες/συνάντηση) με έμφαση στη συμπτωματολογία, διάγνωση, παράγοντες κινδύνου και διαχείριση της νόσου.

Β' Εκπαιδευτικός Κύκλος: 2 διαδικτυακές συναντήσεις (6 ώρες/συνάντηση) που εστιάζουν στη συμβουλευτική εκπαίδευση και την προσωπική ψυχική ενδυνάμωση των νοσηλευτών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εκτός από τις εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στις διαδικτυακές συναντήσεις, συνοδεύεται από τους ψηφιακούς οδηγούς (digital booklets) με επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Οι θεματικές των ψηφιακών οδηγών που δημιουργήθηκαν για το πρόγραμμα είναι αφορούν τη διαχείριση της διάγνωσης, τον μοριακό έλεγχο και τις στοχεύουσες θεραπείες, τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χημειοθεραπεία, την ανοσοθεραπεία, και την ακτινοθεραπεία καθώς και για τη διαχείριση των συμπτωμάτων της ασθένειας και τις παρενέργειες των θεραπειών.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης δύο ενδιαφέροντα δοκίμια εθελοντή μας για τον ρόλο του νοσηλευτή ως συνοδοιπόρου του ασθενή με καρκίνο.

Στα κείμενα αυτά ο συγγραφέας μοιράζεται την εμπειρία του ως φροντιστής αλλά ως ασθενής με 8 χρόνια συνεχούς θεραπείας.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με διαδικτυακές εξετάσεις. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων οι νοσηλευτές θα λαμβάνουν πιστοποίηση από την European Oncology Nursing Society (EONS) και Διεθνείς Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (ICNECs) από την επιτροπή μοριοδότησης του ΕΣΝΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια του ICN.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοσηλευτών τελεί υπό την αιγίδα των: Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε), Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (Ε.Π.Ε), Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο),Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (Ε.Ε.Π.Α), Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος- Καρδιάς-Αγγείων (Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α) και Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ).