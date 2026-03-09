Χειρουργική αντιμετώπιση παχυσαρκίας: Όταν η θεραπεία γίνεται αλλαγή τρόπου ζωής

Η παχυσαρκία δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα. Είναι μια χρόνια κατάσταση που επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό, την καθημερινότητα, την ψυχολογία και τη συνολική ποιότητα ζωής. Πολλοί άνθρωποι έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να χάσουν βάρος με δίαιτες, άσκηση ή φαρμακευτική αγωγή, μόνο για να διαπιστώσουν ότι το αποτέλεσμα είναι προσωρινό ή ανεπαρκές.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν αποτελεί «εύκολη λύση», αλλά μια σοβαρή, επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή με μακροχρόνια οφέλη» επισημαίνει ο κ. Παναγιώτης Λαΐνας Διευθυντής του Κέντρου Χειρουργικής Νοσογόνου Παχυσαρκίας & Μεταβολικών Νοσημάτων του Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Φάρμακα αδυνατίσματος: Μια προσωρινή βοήθεια

Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Δρουν κυρίως μειώνοντας την όρεξη ή προκαλώντας αίσθημα κορεσμού. Για ορισμένους ανθρώπους μπορεί να προσφέρουν μια αρχική βοήθεια, ειδικά όταν η παχυσαρκία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, δεν αλλάζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο μεταβολισμός ούτε αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της παχυσαρκίας. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της φαρμακευτικής αγωγής είναι ότι τα αποτελέσματά της εξαρτώνται από τη συνεχή λήψη. Όταν το φάρμακο διακοπεί, το βάρος συχνά επανέρχεται, συνοδευόμενο από απογοήτευση και αίσθημα αποτυχίας. Επιπλέον, αρκετοί ασθενείς εμφανίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ η μακροχρόνια συμμόρφωση στη θεραπεία αποδεικνύεται δύσκολη.

Τι δείχνουν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα

Σύμφωνα με πρόσφατη μεγάλη αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMASurgery*, η μεταβολική και βαριατρική χειρουργική υπερέχει ξεκάθαρα έναντι των φαρμάκων αδυνατίσματος τόσο στην απώλεια βάρους όσο και στο μακροχρόνιο κόστος. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση πέτυχαν σχεδόν τριπλάσια και πιο διατηρήσιμη απώλεια βάρους, ενώ ταυτόχρονα είχαν περίπου 18% χαμηλότερο συνολικό κόστος θεραπείας σε διάστημα δύο ετών. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τη θέση της βαριατρικής χειρουργικής ως πιο αποτελεσματικής και βιώσιμης λύσης για ασθενείς με σοβαρή παχυσαρκία.

Η χειρουργική επέμβαση αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί το σώμα

Η βαριατρική μεταβολική χειρουργική δεν στοχεύει απλώς στη μείωση της ποσότητας τροφής. Επηρεάζει ορμονικούς και μεταβολικούς μηχανισμούς που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παχυσαρκία. Με απλά λόγια, βοηθά το σώμα να «επαναρυθμιστεί» και να λειτουργεί με τρόπο που ευνοεί τη διατήρηση του υγιούς βάρους. Σε αντίθεση με τα φάρμακα, το χειρουργείο προσφέρει μια μόνιμη βάση αλλαγής. Δεν απαιτεί καθημερινή εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες και δίνει στον ασθενή ένα ισχυρό εργαλείο για να χτίσει μια νέα σχέση με το φαγητό και το σώμα του.

Σταθερή απώλεια βάρους και διατήρηση στο χρόνο

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι ότι οδηγεί σε ουσιαστική και διατηρήσιμη απώλεια βάρους. Οι ασθενείς δεν χάνουν απλώς κιλά για λίγο διάστημα, αλλά έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ανθρώπους που έχουν βιώσει επανειλημμένα τον φαύλο κύκλο απώλειας και επαναπρόσληψης βάρους. Η σταθερότητα αυτή ενισχύει και την ψυχολογία του ατόμου, καθώς μειώνεται το άγχος της αποτυχίας και αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και η αίσθηση ελέγχου.

Βελτίωση της υγείας, όχι μόνο του βάρους

Η παχυσαρκία συνδέεται με πολλά προβλήματα υγείας, όπως διαταραχές του μεταβολισμού, αναπνευστικά προβλήματα, καρδιαγγειακή επιβάρυνση και διαταραχές ύπνου. Η χειρουργική επέμβαση δεν επηρεάζει μόνο το βάρος, αλλά συμβάλλει συνολικά στη βελτίωση της υγείας. Πολλοί ασθενείς βλέπουν σημαντική ανακούφιση από συμπτώματα που τους ταλαιπωρούσαν για χρόνια, λιγότερες ανάγκες για ιατρικές επισκέψεις και μεγαλύτερη αντοχή στην καθημερινή δραστηριότητα. Η ποιότητα ζωής βελτιώνεται ουσιαστικά, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Λιγότερη εξάρτηση από ιατρικές παρεμβάσεις

Σε σύγκριση με τη φαρμακευτική αγωγή, η χειρουργική λύση οδηγεί συχνά σε μικρότερη ανάγκη για συνεχή ιατρική παρακολούθηση λόγω επιπλοκών της παχυσαρκίας. Οι ασθενείς αποκτούν μια πιο σταθερή καθημερινότητα, χωρίς συχνές διακοπές για προβλήματα που σχετίζονται με το βάρος. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, καλύτερη κοινωνική ζωή και λιγότερο άγχος γύρω από την υγεία.

Δεν είναι για όλους, αλλά είναι σωτήρια για τους κατάλληλους

Η βαριατρική χειρουργική δεν είναι η πρώτη επιλογή για κάθε άνθρωπο που θέλει να χάσει βάρος. Είναι όμως μια εξαιρετικά σημαντική λύση για άτομα με σοβαρή παχυσαρκία, που έχουν δοκιμάσει άλλους τρόπους χωρίς αποτέλεσμα. Όταν υπάρχει σωστή ιατρική αξιολόγηση, ενημέρωση και υποστήριξη, το χειρουργείο μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής στη ζωή του ασθενούς.

Μια συνειδητή επιλογή ζωής

«Η απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν είναι εύκολη, αλλά είναι μια απόφαση με προοπτική. Δεν πρόκειται για «συντόμευση», αλλά για μια σοβαρή επένδυση στην υγεία, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής. Σε σύγκριση με τα φάρμακα, προσφέρει βαθύτερη, πιο σταθερή και πιο ολοκληρωμένη λύση. Για όσους παλεύουν χρόνια με την παχυσαρκία, η χειρουργική επέμβαση δεν είναι απλώς μια επιλογή. Είναι συχνά η ευκαιρία για μια νέα αρχή» καταλήγει ο κ. Λαΐνας.

**Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, η Χειρουργική Νοσογόνου Παχυσαρκίας & Μεταβολικών Νοσημάτων στο Metropolitan Hospital, προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, με στόχο τη μακροχρόνια απώλεια βάρους, τη βελτίωση της υγείας και τη μείωση των επιπλοκών. Με έμπειρη ιατρική ομάδα, σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές και ολιστική παρακολούθηση των ασθενών, η Κλινική Χειρουργικής Νοσογόνου Παχυσαρκίας & Μεταβολικών Νοσημάτων συμβάλλει ουσιαστικά σε αποτελεσματικές και βιώσιμες θεραπευτικές επιλογές.

*Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Surgery με τίτλο: “Obesity Treatment With Bariatric Surgery vs GLP-1 Receptor Agonists” (Barrett TS et al, JAMA Surg. 2025; 160(11): 1232-1239).