Γρίπη: Ασφυκτική πίεση στα παιδιατρικά νοσοκομεία - Εκτοξεύτηκαν εισαγωγές και σοβαρά περιστατικά

Σε φάση έντονης έξαρσης βρίσκεται η γρίπη, με τα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής να καταγράφουν αυξημένη προσέλευση και σημαντική άνοδο στις νοσηλείες ανηλίκων, προκαλώντας ανησυχία στην ιατρική κοινότητα.

Σύμφωνα με δεδομένα από τα νοσοκομεία Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», οι εισαγωγές παιδιών με επιπλοκές της γρίπης έχουν αυξηθεί άνω του 30% σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες, ενώ καταγράφονται και περιστατικά βαριάς νόσησης σε παιδιά χωρίς υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Σοβαρά περιστατικά σε ΜΕΘ – Διασωληνωμένο νήπιο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά που χρήζουν εντατικής νοσηλείας. Δύο ανήλικοι, ηλικίας 6 και 3 ετών, νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία» λόγω επιπλοκών της γρίπης, με το μικρότερο παιδί να έχει διασωληνωθεί.

Οι θεράποντες γιατροί επισημαίνουν ότι πρόκειται για παιδιά χωρίς γνωστό ιστορικό σοβαρών νοσημάτων, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική και απρόβλεπτη πορεία που μπορεί να έχει ο ιός, ακόμη και σε υγιείς πληθυσμούς.

«Κόκκινο» στις εφημερίες των Παίδων

Η εικόνα στις εφημερίες είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Καθημερινά εκατοντάδες παιδιά προσέρχονται με υψηλό πυρετό, έντονο βήχα, καταβολή και αναπνευστικά συμπτώματα. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, περισσότερα από 250 παιδιά εξετάζονται καθημερινά για ιογενείς λοιμώξεις, ενώ τουλάχιστον 50 χρειάζονται εισαγωγή για περαιτέρω παρακολούθηση και θεραπεία.

Η πίεση στο σύστημα εντείνεται από την ταυτόχρονη κυκλοφορία και άλλων αναπνευστικών ιών, δημιουργώντας ένα σύνθετο επιδημιολογικό τοπίο.

Έκκληση ειδικών για εμβολιασμό και έγκαιρη αξιολόγηση

Οι παιδίατροι απευθύνουν σαφή έκκληση στους γονείς να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών, ακόμη και αυτή την περίοδο, καθώς η γρίπη εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κυκλοφορεί τουλάχιστον έως τα τέλη του χειμώνα.

Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της έγκαιρης ιατρικής εκτίμησης με την εμφάνιση συμπτωμάτων, αλλά και της αποφυγής επαφής των παιδιών που νοσούν με ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ώστε να περιοριστεί η διασπορά και να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές.