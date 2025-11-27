ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 21η Επιστημονική Ημερίδα της Ευρωκλινικής Παίδων το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Για ακόμη μία χρονιά, η εκδήλωση θεσμός συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για περισσότερους από 300 παιδιάτρους και επιστήμονες της παιδιατρικής ιατρικής, σε μία ημερίδα αφιερωμένη στο παιδί και την υγεία του.

Σκοπός της ημερίδας, με κεντρικό θέμα «Η Παιδιατρική στην Πράξη», ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να αναλύσουν τις τελευταίες εξελίξεις της παιδιατρικής επιστήμης, καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις για συχνά παιδιατρικά προβλήματα που αφορούν όλες τις ειδικότητες και υποειδικότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το πρόγραμμα των ομιλιών από τους καταξιωμένους ιατρούς της Ευρωκλινικής Παίδων, οι οποίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα κλινικών και σύγχρονων παιδιατρικών θεμάτων. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν ζητήματα όπως οι αρθραλγίες στα παιδιά και εφήβους, οι δερματικές και οστικές εκδηλώσεις σε αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, τα νευρο-οφθαλμολογικά προβλήματα στα παιδιά, καθώς και η διαχείριση του «δύσκολου παιδιού».

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές, οι οποίοι με τις τοποθετήσεις τους ενθουσίασαν το κοινό. Ανάμεσά τους η κα Κανακά – Gantenbein Χριστίνα, Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μο­νάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Διευθύντρια της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, η κα Νικολάου Μιχαέλα, Παιδίατρος και Επιστημονική Συνεργάτιδα της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», καθώς και η κα Οικονόμου Σταυρούλα, Παιδίατρος και Επιμελήτρια Β’ της Β΄ Πανε­πιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής και Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».

Η Ευρωκλινική Παίδων εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχημένη υλοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και στην κα Τσάπρα Ελένη, Πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής και Διευθύντρια Παιδιατρικού Τμήματος της Ευρωκλινικής Παίδων. Με σταθερή προσήλωση στην παροχή κορυφαίων υπηρεσιών υγείας, συνεχίζει αδιάκοπα το έργο της προς όφελος των μικρών ασθενών.

Η Ευρωκλινική Παίδων είναι μία πλήρης παιδιατρική κλινική στο κέντρο της Αθήνας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παιδιατρικών ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων, με την υποστήριξη τμημάτων και εξειδικευμένων κέντρων. Η Ευρωκλινική Παίδων, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας δίπλα στο παιδί και την οικογένειά του και με το άρτια εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, έχει φιλοξενήσει περισσότερα από 500.000 παιδιά προσφέροντας τις υπηρεσίες της με ευαισθησία και αγάπη.

Η Ευρωκλινική Παίδων είναι η μόνη παιδιατρική κλινική πιστοποιημένη «φιλική προς τους ασθενείς» (Patients’ Friendly Hospital) στην Ευρώπη, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τους μικρούς ασθενείς και τους συνοδούς τους.

