9ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ διοργανώνει στις 3, 4 & 5 Φεβρουαρίου 2025, το 9ο Ετήσιο Συνέδριό της, το οποίο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens στην Αθήνα.

Η διεξαγωγή του Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ έχει όπως κάθε χρόνο, ως σημείο αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου και στοχεύει στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων πολιτικής της υγείας και των εξελίξεων που επηρεάζουν την ποιότητα της παρεχόμενης ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας.

Σε μία εποχή που μπορεί να αποδειχθεί σημείο καμπής για το μέλλον της ογκολογίας, εξαιτίας της δεδομένης βούλησης της ελληνικής πολιτείας να αντιμετωπίσει τον καρκίνο ως μείζον ζήτημα υγείας σε σύμπλευση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, των μεγάλων τεχνολογικών εξελίξεων που ανοίγουν νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση της ασθένειας και της διαβούλευσης που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων με την ογκολογία φορέων, το 9ο Συνέδριο έχει ως στόχο να προβάλλει και να ενημερώσει για μείζονα ζητήματα που αφορούν την ογκολογική περίθαλψη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε πως: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ένα ιστορικό βήμα για τη χώρα, την έναρξη του ολοκληρωμένου συστήματος φροντίδας των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών. Το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα κατά την προσπάθειά μας για την ψηφιακή μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας».

Με τη σειρά της, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη τόνισε ότι: «Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχει ήδη οδηγήσει 600.000 γυναίκες σε προληπτικούς ελέγχους. Αν αθροίσουμε τα ποσοστά από όλα τα προγράμματα πρόληψης, έχει σωθεί ήδη μία ολόκληρη πόλη».

«Η ΕΛΛΟΚ θα αποτελέσει το National Cancer Mission Hub. Κανένας δεν μπορεί να κάνει πετυχημένες πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπο», είπε.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας ασθενών με νεοπλασίες

Ιστορικές εξαγγελίες πραγματοποιήθηκαν από το βήμα του 9ου Συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ, με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη να ανακοινώνει την έναρξη του ολοκληρωμένου συστήματος φροντίδας των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, ενός εκ των πιο «εμβληματικών έργων στην προσπάθεια της ψηφιακής μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας στη χώρα».

Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσουν:

1. Το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Ασθενειών, ένα πάγιο αίτημα της ιατρικής κοινότητας και των ασθενών που έρχεται να επιλύσει μια σειρά χρόνιων ζητημάτων, που αφορούσαν την ποιότητα ζωής των ασθενών και να διασφαλίσει αποδοτικότητα και διαφάνεια στην ογκολογική περίθαλψη.

2. Τα θεραπευτικά ογκολογικά και αιματολογικά πρωτόκολλα, μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται ολιστική παρακολούθηση της πορείας των ασθενών, με στόχο την αποτελεσματικότερη θεραπευτική αγωγή.

3. Η ενσωμάτωση και λειτουργία του συνόλου των εγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο πληροφοριακό σύστημα.

4. Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών σε 3 πιλοτικά νοσοκομεία. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει:

α) Εξειδικευμένο ογκολογικό φάκελο ασθενών.

β) Εφαρμογή διενέργειας ογκολογικών συμβουλίων.

γ) End to end παρακολούθηση της ενδεικνυόμενης ανά ασθενή θεραπείας από την στιγμή της επιλογής αυτής από τον θεράποντα ιατρό μέχρι και την χορήγηση στο ασθενή.

δ) Το έργο εξασφαλίζει την ασφαλή προετοιμασία χορήγηση και αποθήκευση των κυτταροστατικών φαρμάκων, βάσει διεθνών προτύπων.

5. Μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για τους ασθενείς, μέσω της οποίας θα παρακολουθούν το θεραπευτικό σχήμα και τα ραντεβού στο Νοσοκομείο που έχουν επιλέξει. Αναλυτικότερα, θα υπάρξουν:

Πρόγραμμα θεραπείας με δυνατότητα υπενθύμισης για τα επερχόμενα θεραπευτικά συμβάντα.

Δυνατότητα αυτοαναφοράς κατάστασης/συμπτωμάτων μέσω ερωτηματολογίων που επιλέγονται από τους ιατρούς χρήστες του συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες

Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με το Ογκολογικό – Αιματολογικό Πληροφοριακό Σύστημα των 12 Νοσοκομείων για τους ασθενείς που παρακολουθούνται σε αυτά

Ενημέρωση σε σχέση με τη νόσο, χρηστικές πληροφορίες για τους φορείς παροχής θεραπείας και λοιπά θέματα ενδιαφέροντος όπως διατροφή, άσκηση, δικαιώματα, παροχές.

Διαμοιρασμός εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και άλλου πληροφοριακού υλικού.

Δημιουργία κοινότητας ασθενών και επικοινωνία με τα σωματεία ασθενών.

Υποστήριξη ερωτηματολογίων διαχείρισης της ποιότητας της ζωής για την παρακολούθηση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών.

Δυνατότητα καταχώρησης παρενεργειών φαρμάκων και χημειοθεραπείων προς την θεραπευτική ομάδα του ασθενή.

Διαχείριση κλίμακας πόνου και επικοινωνία με τις μονάδες κατ’ οίκον νοσηλείας των ογκολογικών νοσοκομείων και των αντίστοιχων ιατρείων πόνου.

Ακόμα, δήλωσε ότι το έργο θα ξεκινήσει να υλοποιείται από τα μέσα Φεβρουαρίου, ενώ θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχει υλοποιηθεί η παραγωγική λειτουργία όλων των παραπάνω σε 9 ακόμη δημόσια νοσοκομεία. Επομένως, συνολικά 12 ογκολογικά νοσοκομεία θα έχουν μπει στο σύστημα μέχρι το τέλος του 2025. Ο Υπουργός, επίσης, επεσήμανε ότι αναζητά τρόπους για επέκταση του έργου, ώστε να καλυφθούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία και όχι μόνο τα 12 που έχουν τους ογκολογικούς ασθενείς.

Το νέο σύστημα αποτελεί έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο οποίος θα προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις μέσω της ψηφιοποίησης και της εισαγωγής καινοτόμων εφαρμογών στη διαχείριση των ογκολογικών ασθενών.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο έργο η ΕΛΛΟΚ, η ΕΟΠΕ και η Αιματολογική Εταιρεία έχουν αφιερώσει αρκετό χρόνο για στενή συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, το Υπουργείο Υγείας και τον Ανάδοχο του έργου και δήλωσε βέβαιος πως «το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει μέσα από την συνολικότερη υιοθέτησή του από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Η Ελλάδα σε νέα εποχή πρόληψης και ογκολογικής φροντίδας

Με την παρουσία της στο 9ο Ετήσιο Συνέδριο, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη επεσήμανε πως μετά από 40 χρόνια η Ελλάδα έχει για πρώτη φορά οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης. Το εμβόλιο για τον καρκίνο του πνεύμονα γίνεται πλέον διαθέσιμο, ενώ το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχει ήδη οδηγήσει 600.000 γυναίκες σε προληπτικούς ελέγχους. «Αν αθροίσετε τα ποσοστά από όλα τα προγράμματα πρόληψης, έχει σωθεί ήδη μία ολόκληρη πόλη», συμπλήρωσε.

Ακόμα, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε πως η Ελλάδα υλοποιεί πλέον τρία μεγάλα προληπτικά προγράμματα για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν δύο νέα προγράμματα για τον καρκίνο του δέρματος και του πνεύμονα. Μια σημαντική πρόκληση που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης είναι το μονοπάτι του ασθενούς στο ελληνικό σύστημα υγείας από τη στιγμή της

διάγνωσης μέχρι τη θεραπευτική προσέγγιση και την ανακουφιστική φροντίδα του, το οποίο παραμένει αρκετά ασαφές σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ένα σαφές και δίκαιο πλαίσιο αποζημίωσης των βιοδεικτών

Η αποζημίωση των βιοδεικτών γίνεται πλέον πραγματικότητα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και της εξατομικευμένης ιατρικής. Ο Γ.Γ. Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ. Άρης Αγγελής ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 37 αναγκαίων βιοδεικτών, ενώ ανέφερε ότι σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη, απαιτούνται 7,7 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότησή τους. Η εφαρμογή των βιοδεικτών δεν αποτελεί μόνο μία επένδυση στη δημόσια υγεία, αλλά και μια οικονομικά αποδοτική στρατηγική, καθώς σύμφωνα με τη μελέτη, το κόστος τους θα αντισταθμιστεί 10 έως 15 φορές.

Η χρηματοδότηση προγραμματίζεται μέσω της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ που θα λάβει ο ΕΟΠΥΥ, ενώ θα ακολουθήσουν νομοθετικές τροποποιήσεις για την αξιολόγησή τους, δεδομένου ότι οι βιοδείκτες ανήκουν στην κατηγορία των διαγνωστικών και όχι των φαρμάκων. Το νέο πλαίσιο έγκρισης και επένδυσης των βιοδεικτών αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός των επόμενων τριών μηνών.

Με τη σειρά της, η διοικήτρια του ΕΟΠΠΥ, κ. Θεανώ Καρποδίνη δήλωσε ότι για πρώτη φορά σχεδιάζεται και πρόκειται να εφαρμοστεί ένα τόσο ξεκάθαρο πλαίσιο για τους βιοδείκτες. Πρόσθεσε ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα του ΕΟΠΥΥ, μέσω της διαπραγμάτευσης, να εγγυηθεί διαφάνεια, οικονομική βιωσιμότητα και δίκαιη πρόσβαση και πως το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα είναι, μέσω της ψηφιοποίησης, να μετρηθεί η απόδοση των εξετάσεων και η ανατροφοδότηση με νέα δεδομένα, που θα οδηγήσουν σε μια στοχευμένη επικαιροποίηση του αρχικού πλαισίου που έχει τεθεί.

Τέλος, ανέφερε ότι έχει ήδη δοθεί γραπτώς εντολή από τον Υπουργό στον ΕΟΠΥΥ να κάνει πρόταση για την κατανομή του προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας 10 εκ. για την αποζημίωση των βιοδεικτών και ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχει κάποιο νεότερο για την εφαρμογή τους.

Τις εξελίξεις αυτές σχολίασαν στο στρογγυλό τραπέζι οι συμμετέχοντες, Κώστας Αθανασάκης, Ζένια Σαριδάκη-Ζώρα, Ελένη Κουρέα, Χρίστος Γεωργακόπουλος και Χρήστος Αντωνόπουλος.

Μία νέα εποχή στην Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ)

Αναλυτική περιγραφή του τοπίου στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας πραγματοποιήθηκε στο στρογγυλό τραπέζι «Οι προκλήσεις της δημιουργίας ενός Οργανισμού Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (ΗΤΑ)».

Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας, κ. Άρης Αγγελής ανέφερε ότι η διαδικασία αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (HTA) στη χώρα μας βρίσκεται σε φάση εναρμόνισης με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό και ότι στο πλαίσιο αυτό

υλοποιούνται δύο σημαντικές παράλληλες δράσεις από το Υπουργείο Υγείας. Η πρώτη δράση αφορά τη μελέτη που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Technical Support Instrument και στοχεύει στην ενδυνάμωση του εθνικού πλαισίου HTA, τόσο για τα φαρμακευτικά προϊόντα, όσο και για τα ιατροτεχνολογικά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Η δεύτερη δράση επικεντρώνεται στη διαμόρφωση του καταλληλότερου μοντέλου διακυβέρνησης ενός νέου φορέα HTA στην Ελλάδα. Μέσω της μελέτης αυτής, θα εξεταστούν ζητήματα δομής, λειτουργίας, μεθοδολογίας και χρηματοδότησης, προκειμένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο μοντέλο που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας. Η ενεργός συμμετοχή όλων των εταίρων, και ειδικά των ασθενών, αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας, καθώς η HTA δεν αφορά μόνο την επιστημονική αξιολόγηση, αλλά και την ουσιαστική ενσωμάτωση της οπτικής των ασθενών στη λήψη αποφάσεων για την υγεία.

Αυτή τη νέα εποχή στην αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, σχολίασαν θετικά έγκριτοι ομιλητές, όπως οι: Φλώρα Μπακοπούλου, ο Κώστας Αθανασάκης, η Χαρά Κανή, ο Δημήτρης Αθανασίου, ο Αναστάσιος Μπούτης και η Παρασκευή Μιχαλοπούλου.

Αναπτύσσοντας ένα σύστημα που εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

Ο Dr. João Breda, Επικεφαλής Γραφείου Ποιότητας Υγείας & Ασφάλειας Ασθενών του Π.Ο.Υ στην Αθήνα απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, επισημαίνοντας ότι ο καρκίνος είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Π.Ο.Υ και ότι παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, ο δρόμος κάλυψης των ανισοτήτων στην υγεία είναι ακόμα μακρύς.

Επιπλέον, συμμετέχοντας στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Αναπτύσσοντας ένα Σύστημα Υγείας που εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», παρουσίασε τις προτάσεις και τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη διασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Επιπλέον, με τις παρεμβάσεις τους, οι: Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, Θεόδωρος Αγοραστός, Ιωάννης Υφαντόπουλος, Αμάντα Ψυρρή, Ελευθέριος Θηραίος και Δέσποινα Τοπάλη, εστίασαν στη διαμόρφωση συνθηκών και δράσεων που εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς με καρκίνο και στις προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα της πρόληψης, καταθέτοντας ιδιαίτερα χρήσιμες προτάσεις για την ενίσχυση του ελληνικού συστήματος υγείας.

Σπουδαίοι Ευρωπαίοι ομιλητές στο 9ο Συνέδριο

Το 9ο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ τίμησαν με την παρουσία τους οι Ευρωβουλευτές Νίκος Παπανδρέου, Έλενα Κουντουρά και Δημήτριος Τσιόδρας, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών. Ακόμα, η κεντρική ομιλία της Αντωνίας Φογκτ, είχε ως στόχο την ανάδειξη των νέων επιστημόνων και την ήδη σημαντική συνεισφορά τους στην έρευνα για τον καρκίνο.

Η Dr. Caroline Berchet, Οικονομολόγος Υγείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), παρουσίασε για πρώτη φορά το Country Cancer Profile της Ελλάδας, δηλαδή μια αναλυτική επισκόπηση της κατάστασης του καρκίνου στη χώρα μας, παρέχοντας δεδομένα και δείκτες σχετικά με τη συχνότητα, τη θνησιμότητα, την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα των ασθενών. Τα αποτελέσματα του Country Cancer Profile της χώρας μας συζητήθηκαν στο στρογγυλό τραπέζι, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, του Κώστα Αθανασάκη, του Εμμανουήλ Αλεξανδράκη, της Κωνσταντίνας Μπόνιου και του Ιωάννη Καραϊτιανού.

Στο πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECHoS: Η δημιουργία των Cancer Mission National Hubs» παρουσιάστηκε το σπουδαίο πρόγραμμα ECHoS, το οποίο αναπτύσσει τα εργαλεία, τη γνώση και τα δίκτυα που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση – μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και τη συλλογική ανάπτυξη δυνατοτήτων. Στο τραπέζι συμμετείχαν οι: Dr. Σοφία Ξεσφίγγη, Jinane Ghattas, Hugo Soares και Ian Gauci Borda και ο Γιώργος Καπετανάκης.

All.Can International: Πρακτικές παρεμβάσεις για αποδοτική ογκολογική φροντίδα

Στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Παρουσίαση του Action Guide for Efficient Cancer Care», ο κ. Eduardo Pisani, CEO της All.Can International με την τιμητική του συμμετοχή, παρουσίασε το σχέδιο δράσης της All.Can International, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πρακτικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τόσο την αποτελεσματικότητα, όσο και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών ογκολογικής φροντίδας.

Όπως αναφέρθηκε στο στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο συμμετείχαν η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα, ο Αν. Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, η Μαρία Τόλια, ο Αθανάσιος Βοζίκης και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, το σχέδιο δράσης της All.Can δεν αποτελεί απλώς ένα θεωρητικό πλαίσιο, αλλά ένα εργαλείο ευθυγραμμισμένο με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο, εστιάζοντας στη συνολική διαδρομή του ασθενούς – από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, έως τη θεραπεία, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανακουφιστική φροντίδα. Επιπλέον, εξετάστηκε και συζητήθηκε η δυνατότητα πιλοτικής εφαρμογής του σχεδίου, καθώς και το πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο και αποδοτικό σύστημα ογκολογικής φροντίδας, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους προς όφελος των ασθενών.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην ογκολογική περίθαλψη

Το 9ο Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, κ. Ιωάννης Καραγιάννης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, κ. Νίκη Τσούμα, οι οποίοι παρουσίασαν τη σπουδαία συμβολή της ΗΔΙΚΑ στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας. Όπως ανέφερε ο κ. Καραγιάννης, είναι δεδομένο πλέον ότι η ψηφιακή μετάβαση στην υγεία, επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχουμε υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Η τεχνολογία ανοίγει νέους δρόμους για πιο άμεση και αποδοτική ιατρική, μειώνοντας παράλληλα τις ανισότητες, ωστόσο αυτή η νέα εποχή φέρει και την αναγκαιότητα για ψηφιακή εγγραματοσύνη και για αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού.

Παίρνοντας τη σκυτάλη, η κ. Νίκη Τσούμα παρουσίασε αναλυτικά το έργο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών, και δήλωσε περήφανη για την ολοκλήρωσή του, καθώς «δεν είναι απλά ένα έργο που ανακοινώνουμε ότι θα γίνει, αλλά ένα έργο που έχει υλοποιηθεί και ξεκινάει σταδιακά η λειτουργία του». Τέλος, ευχαρίστησε όλους τους stakeholders που έβαλαν το λιθαράκι τους για αυτό το πολύ σημαντικό βήμα στην ογκολογική περίθαλψη. Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού σχολίασαν θετικά στο στρογγυλό τραπέζι οι συμμετέχοντες Παναγιώτα Μήτρου, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Κωστής Καγγελίδης, Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Αλέξανδρος Μπέρλερ και Κίμωνας Φογκτ.

Η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Pharos, the Greek AI Factory: Focus on Health». Ο Στέφανος Κόλλιας, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), παρουσίασε το πρόγραμμα «Φάρος», ένα από τα «7 καινοτόμα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης», που θα γίνουν στην Ευρώπη, το οποίο θα στοχεύσει στη συνένωση προηγμένων υπολογιστικών υποδομών, σύγχρονων τεχνολογιών AI και ιατρικών δεδομένων, με σκοπό την επιτάχυνση της διάγνωσης, τη βελτίωση της πρόγνωσης και την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων για ασθένειες όπως ο καρκίνος. Την πρωτοβουλία αυτή σχολίασαν μαζί του ο Καθ. Κώστας Αθανασάκης και ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης.

Τέλος, στο στρογγυλό τραπέζι, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων και διαλειτουργικότητα» συζητήθηκε αναλυτικά η σημασία ανταλλαγής και χρήσης δεδομένων υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα άμεσα οφέλη που θα φέρει αυτή η διαλειτουργικότητα στους ογκολογικούς ασθενείς, ενώ αναφέρθηκαν και οι διάφορες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ταχύτητα εναρμόνισης των κρατών μελών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων υγείας, το στοίχημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η εμπιστοσύνη των πολιτών. Στο τραπέζι συμμετείχαν οι Αντώνης Μπίλλης, Ασημίνα Μπουμπάκη, Νικόλαος Ιωσήφ, Γιώργος Μέγας, Ιωάννα Μιχαλοπούλου, Δημήτρης Κατεχάκης.

Γεφυρώνοντας το χάσμα μετάβασης στον παιδιατρικό καρκίνο

Στο εξαιρετικά σημαντικό στρογγυλό τραπέζι για το χάσμα μετάβασης στον παιδιατρικό καρκίνο, όπου συμμετείχαν η Όλγα Μπαλαούρα, ο Αριστοτέλης Μπάμιας, ο Αντώνης Καττάμης και η Μένια Κουκουγιάννη, επισημάνθηκε η πρόκληση της μετάβασης και η μεγάλη ανασφάλεια των νέων ασθενών από την παιδιατρική στην ενήλικη ιατρική παρακολούθηση. Η έλλειψη σαφούς πλάνου και εξειδικευμένου δικτύου γιατρών συχνά οδηγεί σε διακοπή της φροντίδας, ενώ οι υπάρχουσες ψυχολογικές, κοινωνικές και ασφαλιστικές δυσκολίες εντείνουν το πρόβλημα.

Για την αντιμετώπισή του, απαιτούνται εξειδικευμένα προγράμματα μεταβατικής φροντίδας και εξατομικευμένα πλάνα παρακολούθησης. Η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ, κα. Όλγα Μπαλαούρα, ανακοίνωσε τη δημιουργία Μονάδας Νέων Ενηλίκων και Εφήβων στον «Άγιο Σάββα» εντός του έτους, με στόχο έως το τέλος του 2025 να έχει διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο στήριξης των νεαρών επιβιωσάντων.

Προς ένα Βιώσιμο Μοντέλο Χρηματοδότησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης

Στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάνελ με τίτλο «Επενδύοντας σε ένα αποτελεσματικό μοντέλο χρηματοδότησης», παρουσία της Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, Παυλίνας Καρασιώτου και του Γ.Γ. Στρατηγικού Σχεδιασμού, Άρη Αγγελή συζητήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου, βιώσιμου μοντέλου χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης.

Ο Καθ. Πάνος Καναβός και οι εκπρόσωποι των ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Βασίλης Πενταφράγκας και Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη με τις παρεμβάσεις τους ανέδειξαν τις αδυναμίες της υφιστάμενης κατάστασης, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε η βούληση της πολιτείας να αυξήσει τη χρηματοδότηση και να στηρίξει την καινοτομία, τόσο μέσω της ανάπτυξης νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών όσο και μέσα από τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ήδη υφιστάμενων πόρων.

Διασυνδέοντας την Εθνική και Ευρωπαϊκή προοπτική για τις πολιτικές αντιμετώπισης του καρκίνου

Στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Ενώνοντας την εθνική και την ευρωπαϊκή προοπτική για τις πολιτικές αντιμετώπισης του καρκίνου», εκπροσωπώντας τον πολιτικό κόσμο της χώρας μας, οι: Γεώργιος Στύλιος, Σέβη Βολουδάκη, Ιωάννης Τσίμαρης, Αθηνά Λινού και Στέλιος Κυμπουρόπουλος ανέλυσαν τη σημασία της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών σε χώρες όπως η Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γεώργιος Στύλιος, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, υπογράμμισε τον ρόλο

που μπορεί να διαδραματίσει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη διεύρυνση της ενημέρωσης και της διάχυσης των ευρωπαϊκών πολιτικών για τον καρκίνο. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη ανάληψης δράσεων σε θεσμικό επίπεδο, ώστε οι εθνικές πολιτικές να ευθυγραμμιστούν με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της νόσου.

Χαρτογράφηση της εμπειρίας των ασθενών

Τα πρώτα αποτελέσματα μιας πολύ σημαντικής μελέτης, που βρίσκεται εν εξελίξει και διεξάγεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας (ΙΠΥ), παρουσίασε ο Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο στρογγυλό τραπέζι που συμμετείχαν η Μαρία Γαζούλη, ο Ανδρέας Σκολαρίκος, ο Ιωάννης Κούτσικος, ο Νικόλαος Τσουκαλάς, ο Νικόλαος Κικίλιας και η Ιωάννα Καραβάνα. Η μελέτη έχει ως στόχο να αποτυπώσει με σαφήνεια, τις ελλείψεις, τις δυσκολίες, τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο ογκολογικός ασθενής στην πορεία αναζήτησης περίθαλψης και φροντίδας στο σύστημα υγείας. Τα πρώτα αποτελέσματα αποτυπώνουν πως παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στη διάγνωση και τις θεραπείες του καρκίνου, οι ασθενείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην πρόσβασή τους σε αυτές. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η έλλειψη ολοκληρωμένης ανακουφιστικής φροντίδας, η ανεπαρκής κάλυψη των δωρεάν ακτινοθεραπειών και, κυρίως, η απουσία ενός συνολικού επιχειρησιακού σχεδίου.

Κλινικές Μελέτες: Η συνεισφορά τους στις επιστημονικές εξελίξεις για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών

Σε στρογγυλό τραπέζι που αφορούσε τις κλινικές έρευνες συμμετείχαν οι Ευαγγελία Κοράκη, Ειρήνη Κατωδρύτου, Ιωάννης Χονδρέλης, Δέσποινα Μακριδάκη και Μιχάλης Λιόντος. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία συνεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιστημονική πρόοδο, τη σημασία της ενημέρωσης και εκπαίδευσης γιατρών και ασθενών για τις κλινικές μελέτες και την ανάγκη για μεγαλύτερη επένδυση σε αυτές.

Στο αμέσως επόμενο πάνελ, η Ανθούλα Λάγιου και η Χριστίνα Αδάμ παρουσίασαν τα αποτελέσματα της πολύ σημαντικής κλινικής μελέτης που διενεργήθηκε στον Άγιο Σάββα, με τίτλο «Validation of the European Oncology Quality of Life Toolkit: Ενίσχυση της αξιοπιστίας στη μέτρηση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών».

Η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη των αποφάσεων

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην καίρια σημασία της συμμετοχής των ασθενών στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την αντιμετώπιση της νόσου και στην ενίσχυση της εγγραματοσύνης υγείας, στο ομώνυμο στρογγυλό τραπέζι, με συμμετέχοντες τους Καθ. Αθανασία Πρίντζα, Μιχάλη Νικολάου, Αικατερίνη Παπαδοπούλου – Μαχαίρα, Νικόλαο Δέδε και Αγγελική Στεφανάκη.

Υποστηρίζοντας τα κέντρα αριστείας

Τα Κέντρα Αριστείας ή Εμπειρογνωμοσύνης έχουν πλέον θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελώντας δομές που κάθε χώρα οφείλει να υιοθετήσει. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για τους ασθενείς με σπάνιους καρκίνους, καθώς προσφέρουν μια ολιστική και διαδραστική προσέγγιση στη φροντίδα τους, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η σημασία αυτών των κέντρων και η ανάγκη για την ενίσχυσή τους αναδείχθηκε στη σχετική συζήτηση από τους διακεκριμένους ομιλητές Καθ. Γρηγόριο Καλτσά, Καθ. Σοφία Χατζηιωάννου, Καθ. Σοφία Κουκουράκη, Χαράλαμπο Καραθάνο και Σπύρο Αποστολόπουλο.

Ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες

Μια ιδιαίτερα σημαντική συζήτηση επικεντρώθηκε στον ορισμό των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών, στις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και στη σημασία της ισότιμης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, ιδίως για ασθενείς με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, στο στρογγυλό τραπέζι που συμμετείχαν οι Καθ. Αθανάσιος Βοζίκης, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Ιωάννης Μπουκοβίνας, Ειρήνη Θρουβάλα και Μαρία Τζίμα.

Καρκίνος και Συνοσηρότητες

Στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Καρκίνος και Συννοσηρότητες», οι ομιλητές Καθ. Αθανάσιος Αλεξίου, Κωνσταντίνος Καλιανιώτης, Γεώργιος Καθ. Μπάμιας, Καθ. Μελπομένη Πέππα, Λίνα Νικολοπούλου και Ζωή Γραμματόγλου ανέδειξαν τη σημασία της συννοσηρότητας του καρκίνου με άλλες παθήσεις, όπως ο αυτισμός, καθώς και τις πρόσθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι ασθενείς όσο και οι φροντιστές τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για εξειδικευμένη διαχείριση αυτών των περιπτώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη φροντίδα και υποστήριξη.

Καινοτομία και συνεργασία στην έρευνα για τον καρκίνο

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στη συμμετοχή των ασθενών σε αυτά, όπως και στον ρόλο των Ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) ως πεδίων δοκιμής καινοτόμων προσεγγίσεων στον τομέα της υγείας, στο στρογγυλό τραπέζι που συμμετείχαν η Κατερίνα Νικηταρά, η Δέσποινα Μάντζιαρη και ο Αντώνης Μπίλλης. Επιπλέον αναδείχθηκε η αξία της συνεργατικότητας για τη συμμετοχή φορέων σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, σε μία ενότητα που συντόνισε ο Καθ. Λεωνίδας Αλεξόπουλος και στο οποίο συμμετείχαν ο Πρύτανης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Καθ. Γεώργιος Δεδούσης, η Αναστασία Μπαλασοπούλου, η Βασιλική Γκιόκα, ο Nicola Di Flora και η Μαρία Θεοδωρίδου.

Η ανάδειξη της επίδρασης της καινοτομίας στην ψηφιακή εποχή, αποτέλεσε κεντρικό θέμα στρογγυλού τραπεζιού που συντόνισε ο κ. Θεόδωρος Πασχάλης και στο οποίο συμμετείχαν ο Καθ. Γεώργιος Σταματάκος, ο Ανέστης Χατζηιωάννου, ο Καθ. Αθανάσιος Αλεξίου, η Καθ. Ευαγγελία Δασκαλάκη και ο Κωνσταντίνος Καλανιώτης, οι οποίοι παρουσίασαν πρωτοποριακές λύσεις που αξιοποιούν την ψηφιακή υγεία και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Digital Twins, η εφαρμογή μεθόδων βιοανάδρασης και νευροανάδρασης και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία.

Το 9ο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ ανέδειξε, για άλλη μια φορά, τη δύναμη των συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων – της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, των οργανώσεων ασθενών και του ιδιωτικού τομέα – στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δίκαιου και αποδοτικού συστήματος ογκολογικής φροντίδας. Οι εξαγγελίες που πραγματοποιήθηκαν φέτος, συνδέονται άρρηκτα με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου και δικαίως χαρακτηρίζονται ως ιστορικές για την Ελλάδα και για το μέλλον των ασθενών και των οικείων τους.

Όλες οι συζητήσεις, μία προς μία επιβεβαίωσαν ότι τα Συνέδρια της ΕΛΛΟΚ εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τη χάραξη πολιτικών υγείας, θέτοντας τον πήχη όλο και ψηλότερα, πάντα αναδεικνύοντας τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και προωθώντας ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Σε έναν κόσμο όπου η αντιμετώπιση του καρκίνου απαιτεί συλλογική δράση, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου λειτουργεί ως μία γέφυρα μεταξύ της επιστήμης, της κοινωνίας και της πολιτείας, εξασφαλίζοντας ότι η φωνή των ασθενών όχι μόνο ακούγεται, αλλά οδηγεί σε ουσιαστικές παρεμβάσεις και αλλαγές.

