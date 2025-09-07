«Το ΕΣΥ Άλλαξε»: Εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ με την παρουσία του Πρωθυπουργού

Με ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πραγματοποιήθηκε στο Περίπτερο 14 της HELEXPO, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, η εκδήλωση του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Το ΕΣΥ Άλλαξε». Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ συμμετείχαν επίσης η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και ανώτατα στελέχη του ΕΣΥ.

Ο Πρωθυπουργός, στην ομιλία του, στάθηκε στις σημαντικές τομές που υλοποιούνται στον τομέα της υγείας:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα σήμερα μαζί σας, στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας. Έχει γίνει πραγματικά από όλο το επιτελείο μία πολύ σπουδαία δουλειά, σε όλα τα επίπεδα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και αποτελούσε κεντρική πολιτική μου δέσμευση το 2023 ότι σε τέσσερα χρόνια από τότε, σε δύο χρόνια από τώρα, θα παραδώσουμε... ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας».

Τόνισε επίσης τη στροφή στην πρόληψη μέσω οργανωμένων εξετάσεων, τις οποίες χαρακτήρισε «καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο», ενώ ευχαρίστησε τους εργαζόμενους του ΕΣΥ για την καθημερινή τους προσφορά. «Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη την γκρίνια και τη μιζέρια, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο... η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έδωσε έμφαση στις πρακτικές βελτιώσεις που ήδη απολαμβάνουν οι πολίτες: «Επιλέξαμε ως σύνθημα φέτος “το ΕΣΥ άλλαξε”, για τον εξής απλό λόγο. Γιατί το ΕΣΥ άλλαξε... Από την 1η Οκτωβρίου συνδέουμε στο 1566 και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα find my doctors.gr... όλα τα ραντεβού με τους γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων... Οι αναμονές πλέον στα μεγάλα μας νοσοκομεία δεν ξεπερνούν τις 5,5 ώρες».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός, Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέδειξε τον ρόλο της πρόληψης:

«Στο Υπουργείο Υγείας θέτουμε στο επίκεντρο την πρόληψη, την ισότιμη πρόσβαση και τη χρήση της τεχνολογίας... Με το πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα οργανωμένο σύστημα πρόληψης... Πρόκειται για ζωές που κερδήθηκαν, οικογένειες που απέφυγαν την προχωρημένη νόσο».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος αναφέρθηκε στη νέα στρατηγική για την ψυχική υγεία:

«Με την ψήφιση του Νόμου 5129/2024 για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, η Ελλάδα πραγματοποίησε ένα αποφασιστικό βήμα... Στόχος μας είναι η οικοδόμηση ενός συστήματος που "συναντά" τον πολίτη - στο σπίτι, στο σχολείο, στον χώρο εργασίας, στην κοινότητα».

Ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους στάθηκε στο πρόγραμμα ενίσχυσης του ΕΣΥ: «Σήμερα στην Ελλάδα υλοποιείται το πιο ευρύ πρόγραμμα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έγινε ποτέ... Με την εφαρμογή της ενιαίας λίστας χειρουργείων, των απογευματινών χειρουργείων, και της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης στα ΤΕΠ μειώνουμε δραστικά τους χρόνους αναμονής».

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, στάθηκε στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού: «Επενδύσαμε και συνεχίζουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ... Το ΕΣΥ πράγματι άλλαξε, αλλά η αλλαγή δεν σταματά εδώ».

Στρατηγική αναφορά στην φαρμακευτική πολιτική έκανε ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Άρης Αγγελής:

«Στην Ελλάδα, η φαρμακευτική πολιτική έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: την άμεση και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικά, κλινικά αποτελεσματικά και οικονομικά αποδοτικά φάρμακα... Βασιζόμαστε σε τρείς θεμελιώδεις αρχές: Διαφάνεια, Προβλεψιμότητα και Δικαιοσύνη».

Τέλος, η νέα Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα Κράββαρη, υπογράμμισε τον ρόλο της πρόληψης και της ισότητας:

«Η δημόσια υγεία είναι υπόθεση όλων μας και είναι το θεμέλιο για μία δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία... Η πρόληψη και η ισότιμη πρόσβαση δεν είναι απλά λέξεις, είναι η δέσμευσή μας απέναντι στους πολίτες».

Η εκδήλωση ανέδειξε, μέσα από τις τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας, το εύρος των παρεμβάσεων που συντελούνται στο ΕΣΥ – από την πρόληψη και την ψυχική υγεία, μέχρι τη φαρμακευτική πολιτική και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Όπως φάνηκε, η κατεύθυνση είναι σαφής: ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο σύγχρονο, πιο προσβάσιμο και πιο κοντά στις ανάγκες του πολίτη.