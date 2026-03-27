Επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για τα προϊόντα καπνού: Τι αλλάζει και η θέση της Ελλάδας 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού (Tobacco Products Directive – TPD), με στόχο την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα των νέων, και την προσαρμογή της νομοθεσίας στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τα νέα προϊόντα νικοτίνης.

Η TPD, η οποία ισχύει από το 2014, καθορίζει όρια νικοτίνης σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, υποχρεώνει σε σήμανση με προειδοποιήσεις υγείας τα πακέτα καπνού, ρυθμίζει τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων και καλύπτει προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και άλλες εναλλακτικές μορφές νικοτίνης. Η αναθεώρηση έρχεται να προσαρμόσει την Οδηγία στα νέα επιστημονικά δεδομένα και την ανάπτυξη προϊόντων που δεν υπήρχαν ή δεν ήταν διαδεδομένα πριν από δέκα χρόνια.

Η θέση του υπουργού Υγείας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο Euractiv, τόνισε ότι η αναθεώρηση πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και όχι σε ιδεολογικές αποφάσεις. Ο υπουργός επισήμανε:

«Καλώ σε μια σοβαρή και ισορροπημένη προσέγγιση για τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα θερμαινόμενα προϊόντα και τα σακουλάκια νικοτίνης. Οποιαδήποτε απόφαση για το αν αυτά τα προϊόντα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά από τα παραδοσιακά τσιγάρα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία. Είμαι αντίθετος σε βιαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται για ιδεολογικούς και όχι επιστημονικούς λόγους».

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή φαρμακοβιομηχανία και ότι η καινοτομία και η επιστημονική προσέγγιση αποτελούν προτεραιότητες για τη χώρα, γεγονός που επηρεάζει και τη θέση της Ελλάδας απέναντι στη νέα Οδηγία.

Τι αλλάζει με την αναθεώρηση

Η αναθεώρηση της TPD εξετάζει κυρίως:



Νέα επιστημονικά δεδομένα για την υγεία και ασφάλεια των προϊόντων καπνού και εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης.

Νέα επιστημονικά δεδομένα για την υγεία και ασφάλεια των προϊόντων καπνού και εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης. Καλύτερη ρύθμιση νέων προϊόντων, όπως ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενος καπνός και σακουλάκια νικοτίνης, που έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια.

Ισορροπία μεταξύ δημόσιας υγείας και καινοτομίας, ώστε να προστατεύεται η υγεία χωρίς να περιορίζεται υπερβολικά η χρήση ασφαλέστερων εναλλακτικών.

Προστασία των νέων από την έναρξη χρήσης νικοτίνης και περιορισμός του εθισμού.

Η αναθεώρηση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανάμεσα στις χώρες-μέλη, καθώς η εφαρμογή αυστηρών περιορισμών στα εναλλακτικά προϊόντα θα μπορούσε να επηρεάσει και τη φαρμακευτική και καπνοβιομηχανία, αλλά και την καινοτομία στον τομέα της νικοτίνης.

Η ελληνική προσέγγιση

Η Ελλάδα, όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, υποστηρίζει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ισορροπημένη πολιτική, με στόχο τη μείωση του παραδοσιακού καπνίσματος, χωρίς να περιορίζεται η πρόσβαση σε προϊόντα που ενδέχεται να είναι λιγότερο επιβλαβή. Η θέση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη στρατηγική για τη δημόσια υγεία, την καινοτομία και τη φαρμακευτική ανάπτυξη της χώρας.

Συνολικά, η επικείμενη αναθεώρηση της TPD αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ΕΕ να εναρμονίσει τις πολιτικές δημόσιας υγείας με τις νέες τεχνολογίες και τα επιστημονικά δεδομένα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την ασφάλεια και την ενημέρωση των πολιτών.