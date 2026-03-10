Επέμβαση χολής χωρίς ταλαιπωρία: Πώς η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επιτρέπει γρήγορη ανάρρωση

Οι πέτρες στη χολή αποτελούν μια από τις πιο συχνές παθήσεις του πεπτικού συστήματος. Σήμερα η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης είναι μια γρήγορη και ασφαλής επέμβαση, που με τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές επιτρέπει στους ασθενείς να επιστρέφουν πολύ γρήγορα στην καθημερινότητά τους.

Πόσο συχνό είναι το πρόβλημα;

Περίπου 10–15% του πληθυσμού στην Ευρώπη έχει πέτρες στη χολή.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκατοντάδες επεμβάσεις ανά 100.000 κατοίκους.

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είναι η πιο συχνή προγραμματισμένη επέμβαση στην κοιλιά στην Ευρώπη.

Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων η επέμβαση γίνεται σήμερα ελάχιστα επεμβατικά.

«Οι πέτρες στη χολή είναι μια πολύ συχνή πάθηση»

Γιατρέ, πόσο συχνό είναι το πρόβλημα των πετρών στη χολή;

Οι πέτρες στη χοληδόχο κύστη είναι μια από τις πιο συχνές παθήσεις του πεπτικού συστήματος. Υπολογίζεται ότι περίπου ένας στους δέκα έως ένας στους επτά ανθρώπους θα εμφανίσει χολόλιθους κάποια στιγμή στη ζωή του.

Σε πολλές περιπτώσεις οι πέτρες δεν προκαλούν συμπτώματα. Όταν όμως εμφανιστούν ενοχλήσεις ή επιπλοκές, όπως πόνος στο δεξί άνω μέρος της κοιλιάς ή φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, τότε μπορεί να χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση.

Για τον λόγο αυτό η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης αποτελεί σήμερα την πιο συχνή προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά στην Ευρώπη.

Πότε χρειάζεται χειρουργείο στη χολή;

Η χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης προτείνεται κυρίως όταν υπάρχουν συμπτώματα ή επιπλοκές από τις πέτρες.

Οι πιο συχνές ενδείξεις είναι:

έντονος πόνος στο δεξί άνω μέρος της κοιλιάς (χοληφόρος κολικός)

οξεία φλεγμονή της χοληδόχου κύστης (οξεία χολοκυστίτιδα)

παγκρεατίτιδα που σχετίζεται με πέτρες στη χολή

προβλήματα στους χοληφόρους πόρους

Ωστόσο η επέμβαση δεν αφορά μόνο τις πέτρες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης συνιστάται και όταν υπάρχουν πολύποδες της χοληδόχου κύστης.

Οι μικροί πολύποδες συνήθως παρακολουθούνται με υπερηχογράφημα. Όταν όμως το μέγεθός τους ξεπερνά περίπου τα 10 χιλιοστά, αυξάνεται ο κίνδυνος κακοήθειας και τότε προτείνεται χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

Χειρουργείο μπορεί επίσης να προταθεί όταν:

οι πολύποδες αυξάνονται σε μέγεθος

υπάρχουν πολλαπλοί πολύποδες

συνυπάρχουν πέτρες και πολύποδες

Πώς γίνεται σήμερα η επέμβαση;

Στη σύγχρονη χειρουργική η επέμβαση γίνεται σχεδόν πάντα με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, δηλαδή λαπαροσκοπικά ή με ρομποτική υποβοήθηση.

Σε ένα εξειδικευμένο κέντρο ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω τριών πολύ μικρών τομών.

Η κύρια πρόσβαση γίνεται συνήθως μέσω του ομφαλού, γεγονός που σημαίνει ότι η επέμβαση είναι σχεδόν χωρίς εμφανείς ουλές.

Παράλληλα χρησιμοποιούνται σύγχρονα μικροχειρουργικά εργαλεία υψηλής ακρίβειας, που επιτρέπουν πολύ λεπτούς χειρισμούς και ελάχιστο τραυματισμό των ιστών.

Μια γρήγορη και τυποποιημένη επέμβαση

Σε μια απλή περίπτωση, η επέμβαση διαρκεί περίπου 25 έως 30 λεπτά. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει οξεία φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, συνήθως έως περίπου μία ώρα. Παρόλα αυτά, πρόκειται για μια πολύ καλά καθιερωμένη και τυποποιημένη χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται καθημερινά σε εξειδικευμένα χειρουργικά κέντρα.

Ακόμη και σε επιπλοκές η επέμβαση γίνεται συνήθως ελάχιστα επεμβατικά. Ακόμη και σε περιπτώσεις επιπλοκών από πέτρες στη χολή, η χειρουργική αντιμετώπιση πραγματοποιείται σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις με ελάχιστα επεμβατική τεχνική.

Αυτό ισχύει για καταστάσεις όπως:

οξεία χολοκυστίτιδα

διάτρηση της χοληδόχου κύστης

χολώδης περιτονίτιδα

Ακόμη και σε αυτές τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, η επέμβαση μπορεί συνήθως να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, χωρίς μεγάλες τομές. Η βασική διαφορά είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις:

η επέμβαση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο

μπορεί να χρειαστεί τοποθέτηση παροχέτευσης (drain)

συχνά απαιτείται μετεγχειρητική αντιβιοτική θεραπεία

Για τον λόγο αυτό ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο λίγες ημέρες περισσότερο. Παρόλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα της επέμβασης είναι το ίδιο: η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος με ασφαλή τρόπο.

Λιγότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή

Η σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει αλλάξει σημαντικά την εμπειρία του ασθενούς.

Σήμερα η επέμβαση γίνεται με τρόπο που είναι όσο το δυνατόν πιο «ήπιος» για τον οργανισμό:

μόνο τρεις μικρές τομές λίγων χιλιοστών

χωρίς ουροκαθετήρα κατά τη διάρκεια της επέμβασης

στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς παροχετεύσεις (drains)

ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος

Από το χειρουργείο στο σπίτι μέσα σε μία ημέρα. Χάρη στις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και στα πρωτόκολλα ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), η ανάρρωση είναι πολύ γρήγορη.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής:

έρχεται το πρωί στο νοσοκομείο

προετοιμάζεται για την επέμβαση

χειρουργείται την ίδια ημέρα

κινητοποιείται λίγες ώρες μετά το χειρουργείο

ξεκινά ελαφριά διατροφή την ίδια ημέρα

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι την επόμενη ημέρα, σε πολύ καλή κατάσταση και πλήρως κινητοποιημένος. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν γρήγορα στις καθημερινές δραστηριότητές τους και στην εργασία τους μέσα σε λίγες ημέρες.

Μύθος ή αλήθεια για τη χολή;

Μύθος: Μετά την αφαίρεση της χολής δεν μπορεί κανείς να ζήσει φυσιολογικά.

Αλήθεια: Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν απολύτως φυσιολογικά χωρίς χοληδόχο κύστη.

Μύθος: Η επέμβαση είναι μεγάλη και επώδυνη.

Αλήθεια: Με τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές πρόκειται για μια γρήγορη επέμβαση με ελάχιστο πόνο.

Μύθος: Χρειάζονται πολλές ημέρες στο νοσοκομείο.

Αλήθεια: Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ασθενής επιστρέφει σπίτι την επόμενη ημέρα.

Συχνές ερωτήσεις πριν την επέμβαση

Πονάει η επέμβαση;

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι συνήθως πολύ μικρός.

Πότε μπορώ να επιστρέψω στην εργασία μου;

Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν σε ελαφριά δραστηριότητα μέσα σε λίγες ημέρες.

Μπορώ να φάω κανονικά μετά την επέμβαση;

Ναι. Η διατροφή επανέρχεται σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα πολύ γρήγορα.

Η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης αποτελεί σήμερα μια πολύ συχνή και ασφαλή χειρουργική επέμβαση. Με τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές γίνεται με μικρές τομές και οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν γρήγορα στο σπίτι και στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Καθοριστικό ρόλο παίζει όμως η εμπειρία της χειρουργικής ομάδας και το γεγονός ότι η επέμβαση πραγματοποιείται σε εξειδικευμένα κέντρα ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Δρ. Ιωάννης Δημητρίου MD PhD

Διευθυντής Κλινικής Γενικής, Ογκολογικής και Ρομποτικής Χειρουργικής

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών