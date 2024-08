Εμβόλιο κατά του καρκίνου του πνεύμονα: Δοκιμάστηκε σε 67χρονο ασθενή - To μήνυμά του

Ένας 67χρονος άνδρας έγινε ο πρώτος άνθρωπος στη Βρετανία που δοκίμασε αυτό που οι γιατροί ελπίζουν ότι θα είναι μια επαναστατική νέα θεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα - ένα εμβόλιο που λέει στον οργανισμό πώς να καταπολεμήσει και να σκοτώσει την ασθένεια.

Όπως αναφέρει το BBC, χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία mRNA με ορισμένα εμβόλια Covid για να δώσει οδηγίες στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η δοκιμή του αρχικού σταδίου στην οποία συμμετέχει ο 67χρονος Γιάνους Ρατς θα ελέγξει την ασφάλεια του εμβολίου.

«Είναι ανώδυνο», σχολίασε ο Janusz Racz μετά την πρώτη του ένεση. «Είναι πολύ καλύτερο από τη χημειοθεραπεία, η οποία ήταν δύσκολη για μένα». Ο 67χρονος είναι πρώην ορειβάτης και μαραθωνοδρόμος με συμμετοχή και στον Μαραθώνιο της Ελλάδας, δήλωσε ότι έχει στόχο να τρέξει τον μαραθώνιο του Λονδίνου μέσα σε τρία χρόνια.

Περίπου 34 ερευνητικά κέντρα σε επτά χώρες, συμπεριλαμβανομένου του University College London στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα προσλάβουν 130 ασθενείς για να το δοκιμάσουν.

Το εμβόλιο BNT116, που κατασκευάστηκε από τη γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech, μπορεί να φέρει επανάσταση, λένε οι ειδικοί.

Ο καθηγητής Siow Ming Lee, ο οποίος είναι ο κλινικός επικεφαλής για το μέρος της δοκιμής στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε πως «ελπίζουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα εποχή θεραπείας με εμβόλια κατά του καρκίνου mRNA για τον καρκίνο του πνεύμονα.

«Ας ελπίσουμε ότι σε συνδυασμό με την τρέχουσα καθιερωμένη θεραπεία -ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία- μπορούμε να προσφέρουμε μια επιπλέον ενίσχυση του ανοσοποιητικού».

Promising lung cancer vaccine trial begins in UK: The jab given to 67-year-old Janusz Racz may revolutionise how this cancer is treated, say doctors. https://t.co/I06sjMmmuG https://t.co/IjvbOKTGS7 pic.twitter.com/c4UOsacrpB