Εκρηκτικό κοκτέιλ γρίπης, ιώσεων και Covid 19

Η περίοδος των γιορτών με τις συναθροίσεις και τις εξόδους σε κλειστούς νυχτερινούς χώρους, πυροδότησαν μια κατάσταση δυσάρεστη για όσους θα νοσήσουν, εξαιρετικά ευνοϊκή όμως για τους ιούς που με τη σειρά τους έχουν στήσει τρελό πάρτι. Οι καλές καιρικές συνθήκες του Νοεμβρίου βοήθησαν στο να έχουμε μια ήπια διάδοση μέχρι και τις γιορτές, από την άλλη, η επάνοδος στα σχολεία αναμένεται να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ιώσεων, που ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται από τι θα συνιστάται.

Αναφορικά με τη ραγδαία αύξηση της γρίπης τύπου Α (550% κατά την περίοδο των εορτών), ο παθολόγος κ. Μανώλης Βουτσαδάκης σε επικοινωνία μας μαζί του μας είπε «ναι μεν διανύουμε μια περίοδο μεγάλης διάδοσης, η έξαρση όμως αναμένεται προς τα τέλη αυτού του μήνα και τον επόμενο. Χρειάζεται πολύ καλή υγιεινή των χεριών, χρήση μάσκας και φυσικά εμβολιασμός».

Επίσης, φέτος έχουμε σε μεγάλη εξάπλωση τη γρίπη τύπου Β, ενώ το ιικό φορτίο της COVID είναι πέντε φορές μικρότερο από την περσινή χρονιά.

«Το εμβόλιο της γρίπης, ιδίως το ενισχυμένο θεωρείται απαραίτητο ανάμεσα στους ευάλωτους πληθυσμούς, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως οι εμβολιασμένοι δε θα νοσήσουν. Έχουν όμως κάθε καλή πιθανότητα να νοσήσουν πιο ήπια, με λιγότερα συμπτώματα».

Σε ό,τι αφορά στον μεταπνευμονοϊό, αξίζει να γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα, το 10% περίπου των εξάρσεων χρόνιας πνευμονοπάθειας οφείλεται στον μεταπνευμονοϊό, σύμφωνα με μελέτη με συμμετοχή του καθηγητή Τσιόδρα, από το Αττικό, τη Σωτηρία, και το Γενικό Κρατικό Νίκαιας (The Open Respiratory Medicine Journal, 20 Feb 2015).

Στην Ελλάδα, τουλάχιστον το 5% των λοιμώξεων αναπνευστικού (τύπου γριπώδους συνδρομής) σε παιδιά κάτω των 6 ετών οφείλεται στον μεταπνευμονοϊό, ποσοστό που φτάνει το 7.5% σε χρονιές με επαρκή έλεγχο, σύμφωνα με μελέτη από την ομάδα της καθηγήτριας Γκιούλα από τη Θεσσαλονίκη (The Burden of Influenza, Respiratory Syncytial Virus and Human Metapneumovirus in Infants and Young Children in N. Greece, 2004-2013).

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ

Αύξηση στη θετικότητα των αναπνευστικών ιώσεων καταγράφεται στην τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 30 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου.

Γριπώδης συνδρομή (ILI):

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού (SARI):

Καταγράφεται άνοδος στον αριθμό κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις.

COVID-19:

Η θετικότητα των ελεγχθέντων δειγμάτων αυξήθηκε.

Νέες εισαγωγές: 538.

Νέες διασωληνώσεις: 8.

Θάνατοι: 22.

Ιός της γρίπης:

Η θετικότητα παραμένει άνω του ορίου που υποδεικνύει έναρξη εποχικής δραστηριότητας, με 7 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και έναν θάνατο. Από την αρχή της επιτήρησης, έχουν καταγραφεί 31 σοβαρά κρούσματα και 4 θάνατοι.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV):

Η θετικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Συστάσεις του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ συνιστά τον εμβολιασμό κατά της γρίπης και του COVID-19, ειδικά για άτομα υψηλού κινδύνου (ηλικιωμένοι, άτομα με υποκείμενα νοσήματα).