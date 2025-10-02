Ειρ. Αγαπηδάκη: Τις επόμενες δυο βδομάδες ξεκινάει το πρόγραμμα για την παχυσαρκία

Για τις πρωτοβουλίες που τρέχουν αυτή την περίοδο η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο όπως ανέφερε, έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες.

Σημείωσε δε στις δηλώσεις της στην ΕΡΤ, ότι επειδή ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού, θέλει να ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες να κάνουν χρήση των προγραμμάτων και να κάνουν δωρεάν τη ψηφιακή τους μαστογραφία, ακόμα και εάν φοβούνται, τονίζοντας ότι «η έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση σώζει ζωές. Στον καρκίνο του μαστού ειδικά γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε έγκαιρο εντοπισμό, τα ποσοστά ίασης είναι άνω του 95%».

Μιλώντας με αριθμούς, η κ. Αγαπηδάκη ανέφερε ότι μέχρι τώρα από τα 6.000.000 μοναδικών δικαιούχων, τα 4.000.000 έχουν κάνει ήδη τις εξετάσεις τους, κάτι που δείχνει ότι και οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει αυτό το πρόγραμμα. «Η χώρα αλλάζει σελίδα. Από το να αναζητούμε μονο θεραπεία, πάμε και στο να προλάβουμε τη νόσο, το οποίο συνιστά μια επανάσταση στην κοινωνία, διότι δεν αφηνόμαστε πια να αρρωστήσουμε. Που σημαίνει δεν έχουμε χρόνια ζωής με αναπηρία. Που σημαίνει ότι επειδή αυτά θέλουν κάποιο χρόνο για να προχωρήσουν, να δούμε τα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο τα επόμενα χρόνια η χώρα δεν θα έχει τους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας που είχε ως τώρα. Για παράδειγμα καρδιαγγειακά για κάθε 1.000.000 ανθρώπων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σώζουμε 20.000 ανθρώπους από έμφραγμα, εγκεφαλικό ή πρόωρο θάνατο», τόνισε η κ. Αγαπαδάκη.

Η Υπουργός επισήμανε ότι παράλληλα με τα προαναφερόμενα προγράμματα τρέχει και πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, καθώς και τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

«Εντός του μήνα η συνταγογράφηση για τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας»

Σε ότι έχει να κάνει με το πρόγραμμα που αφορά στην παχυσαρκία, η κ. Αγαπηδάκη σημείωσε ότι «Κάναμε μια προσπάθεια γιατί η αρχική εισήγηση της Επιτροπής ήταν να συμμετέχουν σε αυτό άτομα τα οποία έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος 40 και άνω», σημειώνοντας ότι τελικά υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής για άτομα από 37 Δείκτη Μάζας Σώματος και άνω.

«Δεν υπάρχει μαγικό φάρμακο που να μας απαλλάσσει από την παχυσαρκία. Γενικότερα πρέπει να πηγαίνουμε με βάση τις ιατρικές συστάσεις, ιατρικές συστάσεις. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι τα φάρμακα αυτά αφορούν ανθρώπους που έχουν όπως λέμε νοσογόνο παχυσαρκία. Μιλάμε για δείκτη μάζας σώματος 37 και άνω, 40 και άνω, που είναι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν κι από χρόνια νοσήματα εξαιτίας της παχυσαρκίας. Να θυμίσω ότι η παχυσαρκία εκτός από παράγοντα κινδύνου είναι και νόσημα. Άρα μιλάμε για μια σύνθετη κατάσταση. Κι εκεί πάμε και με τα φάρμακα νέου τύπου που βοηθάνε στην απώλεια των κιλών και βελτιώνουν την υγεία πάρα πολύ. Και επίσης με υποχρεωτική διατροφική παρακολούθηση ιατρική συνδυασμός. Εάν κάποιος διακόψει τη διατροφική συμβουλευτική θα διακόπτεται και η φαρμακευτική αγωγή γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει σωστή λειτουργία και μπορεί κανείς να έχει και παρενέργειες σοβαρές. Δηλαδή δεν θέλουμε να χάσει κάποιος. Για να το πω απλά, μυϊκή μάζα Θέλουμε να χάσει λίπος. Για να συμβεί αυτό με αυτά τα φάρμακα πρέπει να συνδυάζεται και με σωστή διατροφή» τόνισε η κ. Αγαπηδάκη.

Η κ. Αγαπηδάκη ανέφερε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η συνταγογράφηση για τα δωρεάν φάρμακα, που αφορούν στην παχυσαρκία. Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν χρειάζεται οι πολίτες να κάνουν κάτι γι αυτό. Αυτό αφορά τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα των καρδιαγγειακών.

Ενθάρυνε δε, κάθε πολίτη να εκμεταλλευτεί τις εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά. «Εντοπίζεται από αυτά τα στοιχεία τα ποιοτικά. Από αυτό λοιπόν το πλαίσιο των καρδιαγγειακών, από αυτή τη βάση δεδομένων βλέπουμε ποιοι άνθρωποι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος 37 και άνω. Σε αυτούς θα έρθει, σε sms. Αυτοί θα είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος. Δεν θα είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει κάνει αυτές τις εξετάσει», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.

Περαιτέρω, η Υπουργός σημείωσε ότι τρέχει ένα ακόμα πρόγραμμα για την νεφρική νεφρική δυσλειτουργία πάλι από τη βάση του προγράμματος καρδιαγγειακών. Και βλέπετε εδώ πως χτίζουμε με βάση ένα πρόγραμμα στοχευμένα προγράμματα.

«Διότι έχουμε άτομα που πάσχουν από διαβήτη, από υπέρταση, από μια σειρά από χρόνια νοσήματα τα οποία μέσα στο χρόνο προκαλούν βλάβη στα νεφρά και θέλουμε να την τσιμπήσουμε νωρίς. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να κάνουμε τις εξετάσεις και τα καρδιαγγειακά, να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία στην ειδικά για να μπορεί να έρθει το sms».

Αναφορικά με την βράβευση της Ελλάδας από τον ΟΗΕ, όσον αφορά το κομμάτι των προληπτικών εξετάσεων και ειδικά στο γεγονός ότι εστιάζεται στην παιδική παχυσαρκία, η κ. Αγαπηδάκη δήλωσε ότι ήταν για την ίδια μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους πολίτες που αγκάλιασαν το πρόγραμμα, τους υγειονομικούς που το στήριξαν, την επιτροπή των καθηγητών.

«Αυτό είναι μια αναγνώριση για τη χώρα, το ότι μπορούμε όχι μόνο να καλύπτουμε το κενό, αλλά και να βγάζουμε πρωτοπόρα προγράμματα και να αναγνωρίζεται αυτή η δουλειά…. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι και αυτό είναι μια εθνική επιτυχία που ανήκει σε όλους όσοι έχουν συμβάλει, είτε ως δικαιούχοι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ότι και αν κάναμε, αν δεν το αγκάλιαζαν οι πολίτες, δεν θα έχει καμία αξία».

«Η χώρα βραβεύτηκε για πρώτη φορά από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει ξαναϋπάρξει τέτοια αναγνώριση στην ιστορία της χώρας μας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και για το πρόγραμμα της παιδικής παχυσαρκίας, που και εκεί εφαρμόζουμε μια ολόπλευρη υποστήριξη των παιδιών και πάρα πολλές χώρες μας ζητούν τεχνογνωσία και φυσικά για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο ήδη έχει αρχίσει να δίνει τα φώτα του και σε άλλα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη.

Αναφορικά με το πρόγραμμα που έχει να κάνει με την παιδική παχυσαρκία, η Υπουργός ανέφερε ότι το πρόγραμμα αυτό τρέχει από πέρυσι. «Έχει ξεκινήσει με μια σειρά από δράσεις σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται στα σχολεία συστηματικά και είναι βιωματικά για να μαθαίνουν τα παιδιά να τρώνε καλύτερα. Έχουμε προβεί σε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και πριν τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τώρα με τη Σοφία Ζαχαράκη για να αλλάξει η διαθεσιμότητα των τροφίμων και η πρόσβαση στα κυλικεία. Έχουμε κάνει μια σειρά από δράσεις στην κοινότητα που τη συνεχίζουμε και φέτος και το λέω ότι θα πάμε σε περισσότερες πόλεις γιατί έχουμε πάρα πολλά αιτήματα, όπου εκεί μαθαίνουμε να τρώμε και να ασκούμαστε με έναν πολύ εύκολο τρόπο. Με διάσημους σεφ συναντιούνται οικογένειες, ξαναγινόμαστε η γειτονιά θα έλεγα. Επίσης δίνουμε δωρεάν πρόσβαση στα παιδιά σε αθλητικές δραστηριότητες, γιατί και αυτό είναι ένα κόστος που επιβαρύνει πολλές οικογένειες που δεν έχουν την δυνατότητα να το αντέξουν», τόνισε.

«Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι το θέμα της ακρίβειας. Είναι μία μάχη που δίνει και όλη η κυβέρνηση καθημερινά και εμείς από το κομμάτι αυτό εστιάζουμε σε τρία σημαντικά πράγματα τα οποία ελαφρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δωρεάν συνεδρίες με διατροφολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Ήδη έχουμε 300 και πλέον οικογένειες που έχουν λάβει αυτή την υπηρεσία και μειώνεται ο δείκτης Μάζας Σώματος των παιδιών. Αποδίδει λοιπόν αυτό, γι αυτό μας βράβευσαν κιόλας, γιατί έχει αποτελέσματα ήδη αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δωρεάν αθλητικές δραστηριότητες Δωρεάν υγιεινά τρόφιμα σε οικογένειες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε αυτά», κατέληξε η κ. Αγαπηδάκη.