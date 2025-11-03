Ειρ. Αγαπηδάκη: Η ΗΔΙΚΑ διαχειρίζεται 30.000 τιμολόγια τον μήνα ψηφιακά

Το υπουργείο Υγείας προχωρά δυναμικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος Υγείας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών για επαγγελματίες υγείας ανέφερε μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλώντας στο συνέδριο για την Υγεία και την Τεχνολογία Health IT conference που διοργάνωσε η Boussias events.

Αναφερόμενη στις εσωτερικές διαδικασίες του υπουργείου η κα Αγαπηδάκη μίλησε για την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», η δυνατότητα διαχείρισης τιμολογίων αυξήθηκε από 30 που γίνονταν σε ένα μήνα, ο αριθμός αυτός έφτασε σε πάνω από 30.000 τον μήνα, χωρίς να απαιτηθεί επιπλέον προσωπικό. «Αυτό νομίζω δείχνει τον μετασχηματισμό στην πράξη. Περισσότερα χρήματα πάνε στους παρόχους στην ώρα τους. Είναι κάτι που δεν το ζουν οι πάροχοι στο πλαίσιο του Προλαμβάνω και αυτό μας ζητάνε να το επεκτείνουμε και σε άλλες διαδικασίες» σχολίασε η ίδια.

Στη συνέχεια η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε στις μελλοντικά σχέδια του υπουργείου. «Όσα γνωρίζουμε σήμερα για την υγεία θα είναι παρωχημένα σε πέντε χρόνια – επομένως, πρέπει να σχεδιάζουμε για το μέλλον». Στο πλαίσιο αυτό η αναπληρώτρια υπουργός ανέφερε πως:

Ενισχύεται ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, με ενσωμάτωση απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, προσφέροντας σε πολίτες και γιατρούς εύκολη και άμεση πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα.

Προωθείται συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, για δράσεις που αφορούν τον προγραμματισμό υγείας και την εκπαίδευση πολιτών στον ψηφιακό εγγραμματισμό υγείας.

Δημιουργείται η πλατφόρμα “Healthflix”, που θα παρουσιαστεί την άνοιξη, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν αξιόπιστες πληροφορίες για θέματα όπως το MyHealth App, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, η ψυχική υγεία και η πρόληψη νοσημάτων.

Η κα Αγαπηδάκη έκανε ειδική αναφορά στο μεγάλο πρόβλημα της παραπληροφόρησης και μίλησε για τη δημιουργία “Γραφείου Εντοπισμού και Αντιμετώπισης Fake News για Θέματα Δημόσιας Υγείας”, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), που θα λειτουργεί ως μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης, ανάλυσης και έγκυρης ενημέρωσης. Η ίδια ανέφερε μάλιστα πως η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες για το ελληνικό παράδειγμα. «Θέλει και η Κομισιόν να ενσωματώσει κάτι παρόμοιο και σε άλλα κράτη μέλη και σε κεντρικό επίπεδο» κατέληξε η ίδια.