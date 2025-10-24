Εγκατάσταση του πρώτου ρομποτικού συστήματος καθαρισμού σε ελληνικό νοσοκομείο

Το Νοσοκομείο Αττικόν ενισχύει τις διαδικασίες καθαριότητας και υγιεινής των χώρων του, αξιοποιώντας ρομποτική τεχνολογία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η εγκατάσταση του ρομποτικού συστήματος στο Αττικόν έρχεται να δώσει την τάση στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των νοσοκομείων της χώρας, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στη δημιουργία πιο ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό.

Πρόκειται για ένα AI-powered floor cleaning robot που συνδυάζει σάρωση, σφουγγάρισμα και σκούπισμα, με δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης λεκέδων και προσαρμογής στη διαμόρφωση του χώρου σε πραγματικό χρόνο.

Με την τεχνολογία deep learning και τον συνδυασμό αισθητήρων 2DLiDAR, 3D και RGB κάμερες, το ρομπότ βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα καθαρισμού, μειώνει την κατανάλωση νερού έως 80% και βοηθάει την ανθρώπινη παρέμβαση στις χειρωνακτικές εργασίες.