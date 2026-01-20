Εγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπ. Υγείας

Τα ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης και ανακαίνισης των Κέντρων Υγείας Βάρης και Κορωπίου, εγκαινίασε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Τα δύο Κέντρα Υγείας στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής αποτελούν κρίσιμες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και, μέσω των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν, αναβαθμίζονται ουσιαστικά τόσο ενεργειακά όσο και λειτουργικά, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του υγειονομικού προσωπικού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα με τις κτιριακές και ενεργειακές παρεμβάσεις, από το 2019 και μετά τα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου έχουν ενισχυθεί σημαντικά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ειδικότερα, στο Κέντρο Υγείας Βάρης, το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού (48 άτομα, ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό) παρουσιάζει αύξηση κατά 23% σε σύγκριση με το 2019. Αντίστοιχα, το Κέντρο Υγείας Κορωπίου στελεχώνεται σήμερα με 53 εργαζομένους (ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό), ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη για την κάλυψη ακόμα τριών θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού.

Η αναβάθμιση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Βάρης υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 5.165.691,73 ευρώ.

Αντιστοίχως, η αναβάθμιση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Κορωπίου υλοποιείται, επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 5.425.173,79 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας επανέλαβε τη δέσμευσή της για τη συστηματική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και επενδύσεων σε υποδομές, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο ένα σύγχρονο, προσβάσιμο και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας για όλους τους πολίτες.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι τα Κέντρα Υγείας αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η αναβάθμισή τους είναι κρίσιμη για την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. «Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ασφαλείς, λειτουργικές και αξιοπρεπείς συνθήκες, τόσο για τους πολίτες που εξυπηρετούνται καθημερινά όσο και για τους επαγγελματίες υγείας που επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, επενδύοντας στην υγεία των πολιτών και στο μέλλον του ΕΣΥ», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σημείωσε πως η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα και βασικό πυλώνα για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.

Όπως τόνισε, «τα σημερινά εγκαίνια των αναβαθμισμένων Κέντρων Υγείας Βάρης και Κορωπίου αποτελούν μια απτή απόδειξη ότι συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τα Κέντρα Υγείας, ως δομές, βασιζόμενοι στο τρίπτυχο: αναβάθμιση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τους, ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με ανθρώπινο δυναμικό και περαιτέρω στήριξη των προγραμμάτων πρόληψης, όπως το “Προλαμβάνω”, σε συνδυασμό με τη δράση των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ. Στόχος μας είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη φροντίδα κοντά στην κατοικίας τους».

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, παραδίδονται δύο δομές υγείας αντάξιες των αναγκών και των προσδοκιών των τοπικών κοινωνιών. «Το Κέντρο Υγείας Κορωπίου, κρίσιμος πυλώνας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στελεχώνεται από 53 εργαζόμενους και μόνο το 2025 εξυπηρέτησε πάνω από 35.000 συμπολίτες μας, καλύπτοντας ουσιαστικά τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής. Αντίστοιχα, το Κέντρο Υγείας Βάρης εξυπηρετεί μια μεγάλη περιοχή και έναν δήμο που ξεπερνά τους 52.000 κατοίκους, λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ το προσωπικό του έχει ενισχυθεί με 48 υγειονομικούς από 39 που υπηρετούσαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η Ανατολική Αττική καταγράφει σήμερα την υψηλότερη πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το υπόλοιπο λεκανοπέδιο, γεγονός που πρέπει να συνδυαστεί με την ταυτόχρονη ανάπτυξη και ενίσχυση των υποδομών της. Το ΕΣΥ που οραματιζόμαστε είναι ένα ΕΣΥ με ανεπτυγμένες υποδομές, με σύγχρονα μηχανήματα, με περισσότερο προσωπικό, με ψηφιοποιημένες λειτουργίες. Είναι το ΕΣΥ της νέας εποχής που κάθε ημέρα γίνεται πράξη και που αρχίζει να έχει έντονο αποτύπωμα και στην Ανατολική Αττική» ανέφερε.