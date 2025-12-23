Ε. Αγαπηδάκη: Ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα για την παχυσαρκία με 30.000 δικαιούχους

Για την εποχική γρίπη, η οποία είναι σε έξαρση, καθώς και για τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου τόσο για την παχυσαρκία όσο και για τα νεφρά μίλησε στην ΕΡΤ η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη προαναγγέλλοντας για το 2026 και προγράμματα για τον καρκίνο του δέρματος και καρκίνο του πνεύμονα.

«Να τρέξουμε να κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης»

«Πρέπει να προσέχουμε. Το νέο στέλεχος της γρίπης φαίνεται ότι προκαλεί σοβαρότερη νόσηση. Πρέπει να κάνουν το εμβόλιο οι ηλικιωμένοι και όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με αυτούς» δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» η κα Αγαπηδάκη υπενθυμίζοντας ότι είναι δωρεάν η διάθεσή του από τα φαρμακεία, ενώ συνταγή ιατρού χρειάζεται μόνο για το ενισχυμένο που αφορά τους άνω των 65 ετών.



Όσον αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα η Αγαπηδάκη τόνισε ότι «είμαστε πάνω από 2 εκατ. εμβολιασμούς. Μετράμε τους εμβολιασμούς μέχρι τον Ιούνιο. Πέρυσι ήμασταν στα 2,5 εκατ. εμβόλια, φέτος είμαστε λίγο πάνω από τα 2 εκατ.», είπε σημειώνοντας ότι φέτος η νόσηση είναι πιο σοβαρή.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «ο κορονοϊός δεν έχει εξαφανιστεί» λέγοντας ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο οι ανοσοκατασταλμένοι και έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό.

«Το εμβόλιο του Covid μπορούμε να το κάνουμε όλο τον χρόνo, όπως και αυτό της γρίπης. Έχουν αλλάξει τα εμβόλια σε σχέση με αυτά που θυμόμασταν στην πανδημία», πρόσθεσε. Απευθυνόμενη στον δημοσιογράφο της εκπομπής, Κώστα Παπαχλιμίντζο, τόνισε ότι όλοι όσοι έχουν νοσήματα θα πρέπει να εμβολιαστούν.

Μεγάλο το ενδιαφέρον για τα φάρμακα για την παχυσαρκία

Όσον αφορά το πρόγραμμα για την παχυσαρκία και το πώς θα λειτουργήσει επισήμανε ότι είναι καθοριστικό οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για την καρδιά, για τις οποίες τους έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα.

«Σήμερα ξεκινάει ένα πρόγραμμα, το οποίο περιμένει πολύς κόσμος. Έχουμε 30.000 δικαιούχους για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας στους ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα και αύριο (σ.σ. Τρίτη και Τετάρτη) οι πρώτοι 13.000 και Κυριακή και Δευτέρα, οι υπόλοιποι 17.000 που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από από 37% και άνω του 40% θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για να επισκεφτούν γιατρό είτε ενδοκρινολόγο ή παθολόγο σε δημόσιες δομές».

Όπως τόνισε η κα Αγαπηδάκη οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα μπορούν να λάβουν δωρεάν τόσο τα φάρμακα όσο και συμβουλευτική για να χάσουν βάρος και να έχουν καλύτερη υγεία.

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι όσοι έκαναν τις εξετάσεις των καρδιαγγειακών» σημείωσε η κα Αγαπηδάκη διευκρινίζοντας ότι συνολικά 3.000.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν μέχρι στιγμής. «Από αυτούς οι 30.000 βρέθηκαν με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 37% και 40%», τόνισε. «Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να υποφέρουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, από υπνική άπνοια από άλλα νοσήματα εξαιτίας της παχυσαρκίας» είπε σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που παρέχει τα φάρμακα για την παχυσαρκία δωρεάν και οριζόντια, χαρακτηρίζοντάς το ως «game changer».

Παράλληλα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού στους νέους.