Ε. Αγαπηδάκη: Ο ΕΟΔΥ ιδρύει Γραφείο Έγκυρου Εντοπισμού fake news

Μια νέα εξειδικευμένη υπηρεσία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των fake news στον τομέα της Υγείας δημιουργεί το Υπουργείο Υγείας, με στόχο να περιοριστεί η εκτεταμένη παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα,με αιχμή τις ψευδείς ειδήσεις γύρω από τους εμβολιασμούς για την COVID-19.

Τη δημιουργία της νέας αυτής δομής ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη διάρκεια ημερίδας για τα εμβόλια που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Όπως διευκρίνισε, η υπηρεσία θα λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και θα έχει ως αποστολή την καταγραφή και αποδόμηση παραπλανητικών δημοσιευμάτων. Σε εβδομαδιαία βάση, ο ΕΟΔΥ θα δημοσιεύει αναφορές με τα fake news που έχουν εντοπιστεί, συνοδευόμενες από τεκμηριωμένες επιστημονικές απαντήσεις.

Η κα Αγαπηδάκη υπογράμμισε πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως επιστημονικό στοιχείο που να συνδέει τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 με τον καρκίνο ή με οποιαδήποτε άλλη σοβαρή πάθηση.

«Το διαδίκτυο και τα social media έχουν πλημμυρίσει με ψευδείς ειδήσεις, που συχνά διαστρεβλώνουν τα επιστημονικά δεδομένα και υπονομεύουν τη δημόσια εμπιστοσύνη στην ιατρική. Είναι ώρα η Πολιτεία να απαντήσει οργανωμένα και υπεύθυνα, υπερασπιζόμενη τη δημόσια υγεία και το κύρος της επιστήμης», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός.