E. Αγαπηδάκη: Η ψηφιακή υγεία μειώνει τις ανισότητες στην Υγεία

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη συμμετείχε στο 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, που διεξήχθη στο Δουβλίνο – το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, η Ειρήνη Αγαπηδάκη συμμετείχε στην «Ολομέλεια για την Ψηφιακή Υγεία» («Digital Health plenary session») με θέμα: «Προς ένα δίκαιο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας» («On the path to an equitable and sustainable digital future for European Health Systems»).

Η εν λόγω ολομέλεια διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στο πλαίσιο του Συνεδρίου και την Αναπληρώτρια Υπουργό προσκάλεσε προσωπικά η Dr. Natasha Azzopardi-Muscat, Διευθύντρια του «Τομέα Πολιτικών και Συστημάτων Υγείας» στον ΠΟΥ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η Αναπληρώτρια Υπουργός ανέλυσε τη Στρατηγική του Υπουργείου για την ψηφιακή υγεία και το πώς αυτή μειώνει τις ανισότητες στην Υγεία.

Ειδικότερα, ανέφερε τις σημαντικές κατακτήσεις που έχει ήδη επιτύχει η χώρα μας, όπως για παράδειγμα το My Health app, όπου μπορεί ο πολίτης να βρει κάθε στοιχείο (παραπεμπτικά εξετάσεων, αποτελέσματα εξετάσεων, κτλ.), ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται μεταφέροντας τις εξετάσεις από το ένα μέρος στο άλλο.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και στο εθνικό αρχείο, το οποίο θα βοηθήσει πολύ στην καταγραφή μίας σειράς νοσημάτων.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της στρατηγικής του Υπουργείου και των νέων θεμάτων, η Αναπληρώτρια Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της επέκτασης του δικτύου τηλεϊατρικής για να καλύψει όλη την χώρα: ένα πολύ σημαντικό βήμα για την κάλυψη των νησιών, των ορεινών και αγροτικών περιοχών. Σε συνδυασμό με το δίκτυο τηλεϊατρικής και τον ΑΗΦΥ, η Ειρήνη Αγαπηδάκη ενημέρωσε ότι πρόκειται να ενεργοποιηθεί μία υπηρεσία με φορητές συσκευές (“wearables”) οι οποίες θα καταγράφουν καθημερινά τους καρδιακούς παλμούς και μία σειρά από άλλα βιομετρικά δεδομένα των χρηστών, προκειμένου να εξασφαλίζουν την καλύτερη ρύθμιση των χρόνιων νοσημάτων που αφορούν στα καρδιαγγειακά και την έγκαιρη μετάβαση του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Τέλος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας είχε την ευκαιρία και την τιμή να συναντηθεί με την Πρέσβη της Ελλάδας στο Δουβλίνο, Μαγδαληνή Νικολάου με την οποία συζήτησαν για τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές των δύο χωρών.